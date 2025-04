Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le temps aller-retour ?

Le temps aller-retour (RTT) est la durée en millisecondes (ms) qu'il faut à une requête de réseau pour aller d'un point de départ à une destination et revenir au point de départ. Le RTT est une mesure importante pour déterminer la santé d'une connexion sur un réseau local ou sur le grand Internet, et est couramment utilisé par les administrateurs de réseau pour diagnostiquer la vitesse et la fiabilité des connexions réseau.

La réduction de la RTT est l'un des principaux objectifs d'un RDC. Les améliorations de la latence peuvent être mesurées par la réduction du temps d'aller-retour et par l'élimination des cas où des allers-retours sont nécessaires, par exemple en modifiant la poignée de main TLS/SSL standard.

L'utilitaire ping, disponible sur pratiquement tous les ordinateurs, est une méthode d'estimation du temps aller-retour. Voici un exemple de plusieurs pings vers Google avec le temps aller-retour calculé en bas. Notez que l'un des temps de ping - 17,604 ms - est supérieur aux autres.

Comment fonctionne le temps aller-retour ?

Le temps d'aller-retour représente le temps nécessaire aux données pour faire l'aller-retour vers un autre lieu. En reprenant la leçon sur les avantages de la latence RDC, disons qu'un utilisateur à New York veut contacter un serveur à Singapour.

Lorsque l'utilisateur à New York lance la requête, le trafic réseau est transféré sur de nombreux routeurs différents dans des lieux physiques différents avant de se terminer sur le serveur à Singapour. Le serveur de Singapour renvoie ensuite une réponse par Internet au site de New York. Une fois la requête aboutie à New York, il est possible d'estimer approximativement le temps nécessaire pour l'aller-retour entre les deux endroits.

Il est important de garder à l'esprit que la durée du trajet aller-retour est une estimation et non une garantie ; la trajectoire entre les deux endroits peut changer au fil du temps et d'autres facteurs tels que la congestion du réseau peuvent entrer en jeu, affectant le temps de transit global. Quoi qu'il en soit, la RTT est une mesure importante pour comprendre si une connexion peut être établie et, dans l'affirmative, combien de temps il faudra en gros pour effectuer le trajet.

Quels sont les facteurs communs qui affectent la RTT ?

Les composants de l'infrastructure, le trafic du réseau et la distance physique le long du chemin entre une source et une destination sont autant de facteurs potentiels pouvant affecter la RTT.

Liste des facteurs affectant la RTT :

La nature du support de transmission - la manière dont les connexions sont établies - a une incidence sur la vitesse de déplacement de la connexion ; les connexions établies par fibre optique se comporteront différemment de celles établies par cuivre. De même, une connexion établie sur une fréquence sans fil se comportera différemment de celle d'une communication par satellite.

- la manière dont les connexions sont établies - a une incidence sur la vitesse de déplacement de la connexion ; les connexions établies par fibre optique se comporteront différemment de celles établies par cuivre. De même, une connexion établie sur une fréquence sans fil se comportera différemment de celle d'une communication par satellite. Trafic sur le réseau local (LAN) - la quantité de trafic sur le réseau local peut engorger une connexion avant même qu'elle n'atteigne l'Internet plus large. Par exemple, si de nombreux utilisateurs utilisent simultanément un service de vidéo en continu, le temps d'aller-retour peut être inhibé même si le réseau externe a une capacité excédentaire et fonctionne normalement.

- la quantité de trafic sur le réseau local peut engorger une connexion avant même qu'elle n'atteigne l'Internet plus large. Par exemple, si de nombreux utilisateurs utilisent simultanément un service de vidéo en continu, le temps d'aller-retour peut être inhibé même si le réseau externe a une capacité excédentaire et fonctionne normalement. Temps de réponse du serveur – le temps qu'il faut à un serveur pour traiter et répondre à une requête est un goulot d'étranglement potentiel dans la latence du réseau. Lorsqu'un serveur est saturé de demandes, par exemple lors d'une attaque DDoS, sa capacité à répondre efficacement peut être inhibée, ce qui entraîne une augmentation du RTT.

– le temps qu'il faut à un serveur pour traiter et répondre à une requête est un goulot d'étranglement potentiel dans la latence du réseau. Lorsqu'un serveur est saturé de demandes, par exemple lors d'une attaque DDoS, sa capacité à répondre efficacement peut être inhibée, ce qui entraîne une augmentation du RTT. Nombre de nœuds et encombrement - selon le chemin qu'emprunte une connexion sur Internet, elle peut être acheminée ou « sauter » par un nombre différent de nœuds intermédiaires. En règle générale, plus le nombre de nœuds touchés par une connexion est élevé, plus celle-ci sera lente. Un nœud peut également connaître une congestion réseau due au trafic d'autres réseaux, ce qui ralentira la connexion et augmentera la RTT.

- selon le chemin qu'emprunte une connexion sur Internet, elle peut être acheminée ou « sauter » par un nombre différent de nœuds intermédiaires. En règle générale, plus le nombre de nœuds touchés par une connexion est élevé, plus celle-ci sera lente. Un nœud peut également connaître une congestion réseau due au trafic d'autres réseaux, ce qui ralentira la connexion et augmentera la RTT. La distance physique bien qu'une connexion optimisée par un RDC puisse souvent réduire le nombre de sauts nécessaires pour atteindre une destination, il n'y a aucun moyen de contourner la limitation imposée par la vitesse de la lumière ; la distance entre un point de départ et un point d'arrivée est un facteur limitant de la connectivité du réseau qui ne peut être réduit qu'en rapprochant le contenu des utilisateurs demandeurs. Pour surmonter cet obstacle, un RDC mettra en cache le contenu plus près des utilisateurs demandeurs, réduisant ainsi la RTT.

Comment le CDN peut-il améliorer la RTT ?

En maintenant des serveurs à l'intérieur des points d'échange Internet et en ayant des relations privilégiées avec les fournisseurs de services Internet et d'autres opérateurs de réseau, un RDC est capable d'optimiser les chemins réseau entre les sites, ce qui permet de réduire la RTT et d'améliorer la latence pour les visiteurs qui accèdent au contenu mis en cache à l'intérieur du RDC.

Parcourez la leçon sur les performances des réseaux RDC pour apprendre comment la mise en cache, le placement dans un datacenter et la réduction de la taille des fichiers, parmi d'autres optimisations, permettent de réduire la latence et d'améliorer le RTT. Découvrez de quelle manière l'utilisation du RDC de Cloudflare diminue le RTT.