Qu'est-ce que l'équilibrage global de la charge du serveur (GSLB) ?

Qu'est-ce que le GSLB ?

Le Global Server Load Balancing (équilibrage global de charge des serveurs) ou GSLB est la pratique consistant à répartir du trafic Internet entre un grand nombre de serveurs connectés dispersés dans le monde. Le GSLB a pour avantage de permettre une meilleure fiabilité et des réductions de la latence.

Imaginez un magasin qui utiliserait la poste pour vendre des chaussures dans le monde entier. Si ce magasin de chaussures opère à partir d'un seul endroit, il faudra très longtemps à des clients résidant dans un autre pays pour passer des commandes et recevoir leurs chaussures. Au cours des périodes d'achats intenses, le magasin peut être surchargé de commandes et perdre la capacité de répondre rapidement à toutes les commandes de ses clients.

Imaginez maintenant que le magasin de chaussures ouvre plusieurs autres sites dans le monde. Dorénavant, les clients peuvent commander des chaussures dans un endroit proche, ce qui réduit les délais d'expédition et réduit la possibilité qu'un magasin soit surchargé de commandes. C'est exactement ainsi qu'agit le GSLB pour les sites web et les services, ce qui en fait l'une des solutions d'équilibrage de charge les plus populaires pour les entreprises qui disposent d'une base utilisateurs mondiale.

Qu'est-ce que l'équilibrage de charge ?

L'équilibrage de charge consiste à répartir le trafic entre deux serveurs ou plus. Certaines techniques de load Balancing (équilibrage de charge) utilisent une stratégie d'équilibrage de charge « non intelligent » (dumb), basée sur la répartition aléatoire du trafic. Par exemple, le round-robin DNS, une technique de load Balancing (équilibrage de charge) randomisé DNS, envoie chaque requête à un serveur différent du précédent. Il existe également des techniques de load Balancing (équilibrage de charge) « intelligentes » (smart) qui analysent les données afin de décider quel est le meilleur serveur pour traiter une requête. Le routage Anycast, par exemple, sélectionne un serveur basé en partie sur le temps de trajet le plus rapide entre le client et le serveur.

Comment le GSLB réduit-il la latence ?

Même avant qu'un serveur d'origine ne soit surchargé et arrête de répondre aux requêtes, un volume trafic élevé vers ce serveur peut toujours entraîner des problèmes de latence importants. Un système GSLB peut répartir ce trafic entre plusieurs emplacements différents, pour qu'aucun emplacement unique ne traite un nombre de requêtes si élevé que ce traitement entraîne du retard.

De plus, le GSLB peut réduire considérablement le temps de trajet des requêtes et des réponses entre les utilisateurs et les serveurs. Si un utilisateur est à Los Angeles et qu'il utilise un service web avec un serveur d'origine basé à Paris, les requêtes et les réponses devront parcourir une très longue distance, découpées en tronçons de trajet plus petits appelés « sauts ». Cela peut entraîner des retards importants dans le temps de chargement.

En utilisant le GSLB, un pool mondial de serveurs garantit que chaque utilisateur peut se connecter à un serveur qui est géographiquement proche d'eux, en minimisant le nombre de sauts et le temps de trajet. Dans l'exemple ci-dessus, si la société basée à Paris utilisait GSLB, l'utilisateur de Los Angeles pourrait se connecter à un serveur à moins de 160 km de son emplacement, ce qui se traduirait par une expérience utilisateur beaucoup plus rapide.

Comment activer GSLB ?

L'un des moyens les plus simples et les plus rentables d'implémenter le GSLB consiste à utiliser un CDN (réseau de distribution de contenu), tel que le CDN de Cloudflare. Un service CDN mondial récupérera les données des serveurs d'origine de leurs clients et les mettra en cache sur un réseau de serveurs géographiquement distribué, en offrant une livraison rapide et fiable de contenu Internet aux utilisateurs du monde entier.