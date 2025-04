Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'une attaque de bot ?

Une attaque de bot est un type de cyberattaque qui utilise des scripts automatisés pour perturber un site, voler des données, effectuer des achats frauduleux ou réaliser d'autres actions malveillantes. Ces attaques peuvent être déployées contre de nombreuses cibles différentes, telles que des sites web, des serveurs, API, et d'autres points de terminaison. L'objectif de ces attaques peut varier, mais il consiste souvent à voler des informations sensibles ou à endommager l'infrastructure de la cible.

Les attaques de bots peuvent être dévastatrices pour une entreprise, entraînant des temps d'arrêt importants et coûteux pour les organisations, des pertes de revenus et des atteintes à la réputation.

Qu’est-ce qu’un bot ?

Un bot, forme abrégée de « robot », est un logiciel conçu pour exécuter automatiquement des tâches répétitives et ciblée ; les organisations nationalisent ainsi les processus et gagnent en efficacité opérationnelle. Par exemple, les bots des moteurs de recherche indexent les sites web afin de fournir des résultats de recherche précis, tandis que les bots du service clientèle sont conçus pour répondre aux questions fréquemment posées et résoudre les problèmes courants.

Les bots peuvent également être conçus à des fins malveillantes et causer des dommages importants. Leur objectif peut être par exemple d'infecter les ordinateurs et voler des informations sensibles. Ils peuvent également lancer des attaques par déni de service distribué (DDoS) pour saturer en trafic les sites web et les mettre hors ligne.

Les bots portent souvent d'autres noms tels que spiders ou araignées, crawlers ou robots d'indexation et bots de web.

Quels sont les différents types d'attaques de bots ?

Il existe de nombreux types d'attaques de bots, tous pensés dans un but précis. Toute action menée par bot en violation des conditions d'utilisation d'un site web ou des règles bots.txt du site est considérée comme malveillante.

Voici quelques exemples d'attaque de bot :

Bourrage d'identifiants (Credential Stuffing) : les attaquants utilisent des identifiants de connexion volés pour accéder à un autre site web. Les bots contournent les dispositifs de sécurité intégrés dans les formulaires de connexion des applications web en tentant des connexions multiples et simultanées à partir de différents types d'appareils et d'adresses IP. L'objectif est de mêler les tentatives de bots au trafic de connexion habituel.

Extraction de contenu : les bots téléchargent (ou « extraient ») le contenu d'un site web pour l'utiliser lors d'attaques ultérieures. Un extracteur de site web envoie une série de requêtes HTTP GET, copie et enregistre les informations, le tout en l'espace de quelques secondes.

Les attaques DoS et DDoS sont menées avec des réseaux de machines connectées à Internet, comme des ordinateurs ou des appareils IdO. Une fois le réseau infecté, les attaquants envoient des instructions à distance à chaque bot pour qu'il submerge le serveur ou le réseau, afin de provoquer des pannes et des temps d'arrêt.

Les connexions par force brute sont des attaques qui utilisent des bots pour attaquer et infiltrer des comptes protégés en essayant toutes les combinaisons de mots de passe possibles ou en perçant des clés de chiffrement afin d'obtenir un accès non autorisé à des données sensibles.

La fraude au clic est le fait d'acteurs malveillants qui ciblent les annonces rémunérées au clic pour améliorer le classement d'une page web dans les moteurs de recherche à l'aide de faux clics. Un bot se fait passer pour un visiteur légitime et clique sur une publicité, un bouton ou un autre lien hypertexte. En imitant les modèles de comportement humain, il peut tromper la plateforme ou le service en lui faisant croire que de vrais utilisateurs interagissent avec les liens.

Quel est l'objectif des attaques de bots ?

Les attaques de bots peuvent être employées pour de nombreuses raisons. Les acteurs malveillants peuvent, par exemple, utiliser les attaques de bots pour dérober des informations financières ou personnelles afin de les revendre sur le dark web. Il arrive également qu'ils s'en servent pour attaquer des services web, comme les sites d'e-commerce ou les plateformes de réseaux sociaux, afin de provoquer des interruptions de service conduisant potentiellement à des pertes financières. Dans certains cas, les attaques de bots visent à extorquer de l'argent aux victimes par le biais de rançongiciels. Enfin, les hacktivistes peuvent également lancer des attaques de bots dans l'objectif de perturber les activités d'une entreprise ou d'une entité gouvernementale particulière.

Comment les entreprises peuvent-elles prévenir les attaques de bots ?

Les entreprises peuvent adopter différentes stratégies pour prévenir les attaques de bots. Pour empêcher le bourrage d'informations, il peut être judicieux de mettre en place l'authentification multifacteur (AMF), qui oblige des utilisateurs à fournir au moins deux formes d'identité avant de leur accorder l'accès. Ainsi, seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux informations sensibles ou confidentielles. La MFA est efficace contre le bourrage d'identifiants ou les tentatives de connexion par force brute.

Un autre moyen de prévenir les attaques de bots consiste à établir des listes d'autorisation et des listes de blocage. Les listes d'autorisation contiennent les adresses IP approuvées, tandis que les listes de blocage contiennent les adresses IP refusées, telles que celles associées à des attaques de bots. Cela permet d'éviter que le trafic de bots malveillants n'atteigne jamais une propriété Internet.

Enfin, l'utilisation d'un logiciel de gestion des bots peut faciliter la détection et la prévention des attaques de bots en temps réel par l'analyse comportementale, l'apprentissage automatique et l'empreinte numérique. Les solutions de gestion des bots, comme Cloudflare Bot Management, utilisent l'analyse comportementale pour identifier et détecter les anomalies dans les schémas de trafic.Ensuite, grâce à l'apprentissage automatique, le logiciel combine ces données et entraîne les programmes d'atténuation des bots à reconnaître les activités malveillantes.

À l'aide des données disponibles (jusqu'à des centaines de milliards de requêtes par jour), Cloudflare Bot Management est en mesure d'identifier efficacement les bons bots des mauvais bots, tout en contribuant à la défense des propriétés Internet contre un large éventail d'attaques de bots. Découvrez comment Cloudflare Bot Management permet de repérer et de bloquer les comportements malveillants des bots.