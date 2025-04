Qu'est-ce que la génération d'images IA ?

Copier le lien de l'article

Comment fonctionne la génération d'images de l'IA ?

La génération d'images par intelligence artificielle (IA) est un type d'IA générative permettant de produire des contenus visuels. Elle s'appuie sur l'analyse mathématique pour identifier et reproduire des motifs dans les photos et les illustrations. En termes plus simples, les générateurs d'images IA créent des images en s'appuyant sur un ensemble d'exemples.

Les générateurs d'images IA reposent sur un type spécialisé de modèle d'apprentissage automatique appelé réseau neuronal. Grâce à l'utilisation d'une analyse statistique avancée et à quelques réglages détaillés de la part du développeur, les générateurs d'images peuvent produire des images pertinentes et détaillées dans différents styles.

Loin de l'artiste avec son pinceau, un générateur d'images IA ressemble davantage à un parieur qui parie sur des résultats sportifs probables. Le contenu qu'il produit est statistiquement susceptible de répondre à la requête qu'il a reçue. Et le contenu qu'il crée repose sur un contenu préexistant, à l'image du parieur qui examine les performances passées d'un athlète avant de placer son pari.

Les générateurs d'images IA peuvent créer des photographies à l'apparence réaliste. Ils peuvent également modifier des images préexistantes. À l'instar des autres types d'IA générative, les modèles de génération d'images IA peuvent interpréter des invites en langage naturel et créer des images en réponse. L'invite « Produire l'image d'un éléphant » est tout à fait valide ; toutefois, elle devra être affinée avant de pouvoir créer l'image que l'utilisateur a en tête.

Qu'est-ce que l'IA générative ?

L'IA générative est une catégorie de modèle d'apprentissage en profondeur qui produit du texte, des images, du code informatique, du contenu audio ou visuel. En tant que type d'apprentissage automatique, elle repose sur l'analyse mathématique et statistique d'échantillons de données afin de produire un contenu qui est statistiquement susceptible de répondre de manière pertinente à des invites. En d'autres termes, l'IA générative crée rapidement des contenus sur la base des exemples qu'elle a déjà observés.

Quelle technologie est à l'origine de la génération d'images IA ?

Comme décrit ci-dessus, la génération d'images IA repose sur l'apprentissage automatique, une classe de programmes informatiques avancés capables d'apprendre sans instructions précises. Plus précisément, la génération d'images IA s'appuie sur des réseaux neuronaux.

Un réseau neuronal est un type d'architecture informatique à apprentissage en profondeur. Concrètement, les réseaux neuronaux cherchent à imiter la structure du cerveau humain. Il s'agit d'un ensemble d'unités de traitement appelées « nœuds ». Les nœuds se transmettent des données les uns aux autres, à l'image du fonctionnement du cerveau humain, avec les neurones qui s'envoient des impulsions électriques.

Il existe de nombreuses classes différentes de réseaux neuronaux dans le domaine de l'IA. Le type spécifique de réseau neuronal utilisé par la plupart des modèles d'IA générateurs d'images est appelé réseau adversaire génératif (GAN). Un GAN comprend deux flux de travail : l'un produit des images, l'autre compare ces images à des exemples concrets et identifie les erreurs. Un modèle basé sur un GAN est ainsi capable de s'entraîner et de s'améliorer en permanence. Pensez à un artiste qui apprend en imitant des tableaux célèbres du passé et en comparant son travail à des pièces véritables.

En quoi la génération d'images IA diffère-t-elle des autres types d'IA générative ?

Si des algorithmes identiques ou semblables peuvent être utilisés pour tous les types d'IA générative, les modèles de génération d'images sont entraînés sur des ensembles d'images visuelles au lieu de grandes quantités de texte, comme c'est le cas pour ChatGPT et d'autres grands modèles de langage (LLM).

Que sont les hallucinations en images de l'IA ?

Les hallucinations de l'IA peuvent se produire avec n'importe quel type de modèle d'IA générative, et l'IA générative d'images ne fait pas exception. Celles-ci apparaissent sous forme d'inexactitudes dans l'image : par exemple, s'il est demandé de générer un portrait d'une personne, un doigt supplémentaire apparaît sur la main du sujet. Avec des invites et des précisions suffisantes, il est généralement possible d'éliminer ces hallucinations.

Les images générées par IA sont-elles protégées par droit d'auteur ?

Toute œuvre de création humaine est protégée par les droits d'auteur, à moins que le créateur ne renonce à ces droits ou que ces derniers aient expiré. Les droits sur une œuvre peuvent être transférés ou vendus à d'autres parties dans le cadre d'une licence.

Il existe plusieurs niveaux de licences pour les images :

Sans redevance : les images peuvent être utilisées n'importe quand après acquittement d'un paiement unique auprès du détenteur des droits.

Soumis à aucun droit d'auteur : ce type d'image a été rendu public et peut être utilisé par n'importe qui à n'importe quelle fin sans rien devoir à son créateur.

Domaine public : une œuvre est tombée dans le domaine public si le droit d'auteur a expiré. Tout le monde peut utiliser les images du domaine public à n'importe quelle fin. Les œuvres entrent dans le domaine public à différents moments selon les différentes juridictions, l'utilisation internationale des images du domaine public peut donc être délicate.

Creative Commons : il existe six types de licence différents dans cette catégorie. Toutes permettent une utilisation généralisée de l'image, mais toutes n'autorisent pas son utilisation commerciale ou sa modification. Les licences Creative Commons imposent toutes un crédit pour le créateur de l'image.

Les images générées par l'IA ne sont pas légalement protégées par des droits d'auteur, car ce n'est pas un humain qui les crée. Par conséquent, ces images entrent généralement dans le domaine public.

Le problème, toutefois, est que l'ensemble de données d'entraînement sur lequel repose un modèle peut contenir des images associées à toute une gamme de licences et peut également contenir de la propriété intellectuelle protégée. Si un générateur d'images IA produit une image très similaire à une image préexistante créée par un créateur humain ou à une marque appartenant à une autre entreprise, ces parties peuvent engager des poursuites contre l'utilisateur de l'image. (Par exemple, une image de Superman générée par IA peut toujours être protégée par les mêmes protections juridiques que celles qui s'appliquent aux images officielles du personnage).

Pour compliquer encore le problème, certains modèles de génération d'images IA reposent sur des ensembles de données sélectionnés par des bots d'extraction de contenus IA, qui explorent le texte et les images sur les sites web sans autorisation. En réalité, cela devient un problème de plus en plus grave pour les entreprises qui ne peuvent pas empêcher les bots d'extraction de contenu IA de récupérer leurs données. C'est la raison pour laquelle Cloudflare a développé l'outil Audit IA, qui aide les entreprises à maîtriser les bots d'extraction de contenu IA qui explorent leurs médias et leurs sites web.

Pouvez-vous utiliser commercialement des images générées par IA ?

Pour les images générées par IA, cela dépend de la licence et du service de génération d'images utilisé. Certains services de génération d'IA ont entraîné leurs modèles à partir d'une collection d'images soigneusement sélectionnées pour lesquelles ils détiennent les droits. Ces services permettent l'utilisation commerciale des images générées par leurs services dans le cadre d'une licence Creative Commons, ce qui signifie que n'importe qui d'autre peut également utiliser les images. Cela complique l'utilisation commerciale, car les images ne peuvent pas être protégées contre l'utilisation par des concurrents comme le peuvent les images, les marques ou les marques commerciales originales.

Quel est l'apport de Cloudflare dans le développement de générateurs d'images IA propres ?

Cloudflare Workers AI fournit des éléments fondamentaux de l'IA full-stack, permettant aux développeurs d'intégrer une multitude de modèles populaires d'IA générative, y compris des générateurs d'images, dans leurs applications et de les exécuter sur un réseau mondial de GPU. Consultez ce tutoriel pour apprendre à développer des générateurs d'images IA.