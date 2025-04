Une passerelle Web sécurisée (SWG) est un produit de cybersécurité qui protège les données de l'entreprise et applique les politiques de sécurité. Les SWG interviennent entre les employés de l'entreprise et l'Internet. Tel un filtre à eau qui élimine les impuretés dangereuses de l'eau pour qu'elle soit potable, les SWG filtrent les contenus dangereux du trafic web afin de stopper les cybermenaces et les violations de données. Ils bloquent également les comportements risqués ou non autorisés des utilisateurs.