Copier le lien de l'article

L'utilisation du cloud rend également plus difficile la garantie de la confidentialité et de la sécurité des données, tout comme il est plus difficile d'empêcher des inconnus d'écouter aux portes lorsqu'on converse dans un lieu public plutôt que dans une pièce privée.

Pour protéger pleinement les données dans le cloud, les entreprises utilisent généralement des services de sécurité qui sont également basés sur le cloud. Parfois, elles obtiennent ces services auprès de différents fournisseurs : elles utilisent une plateforme pour le DLP, une pour l'identité, une pour l'anti-malware, etc. Mais cette approche de la sécurité dans le cloud crée également des défis : plusieurs contrats doivent être négociés séparément, les politiques de sécurité doivent être configurées de nombreuses fois, la mise en œuvre et la gestion de multiples plateformes sont complexes pour l'informatique, etc.

Les CASB constituent une solution de sécurité réseau à ces problèmes. L'achat de ces mesures de sécurité auprès d'un seul courtier en sécurité du cloud au lieu de plusieurs fournisseurs différents signifie :

Toutes les technologies impliquées fonctionnent bien ensemble. Gestion simplifiée des outils de sécurité du cloud ; les équipes informatiques peuvent travailler avec un seul fournisseur, au lieu d'une demi-douzaine de fournisseurs. En outre, de nombreux CASB permettent à leurs clients de gérer tous les services de sécurité du cloud à partir d'un seul tableau de bord.

Quels sont les défis liés à l'utilisation d'un CASB ?

Évolutivité : les CASB doivent gérer un grand nombre de données et de multiples plateformes et applications cloud. Les entreprises doivent s'assurer que leur fournisseur de CASB est capable d'évoluer avec elles au fur et à mesure de leur développement.

Atténuation : tous les CASB n'offrent pas la possibilité d'arrêter les menaces de sécurité une fois qu'elles sont identifiées. Selon la situation, un CASB sans capacités d'atténuation peut être d'une utilité limitée pour une entreprise.

Intégration : les entreprises doivent s'assurer que leur CASB s'intégrera à tous leurs systèmes et infrastructures. Sans une intégration complète, le CASB n'aura pas une visibilité totale sur les TI non autorisées et les menaces potentielles pour la sécurité.

Confidentialité des données : le fournisseur de CASB assure-t-il la confidentialité des données ou n'est-il qu'une partie externe de plus qui touche des données sensibles ? Si le CASB déplace les données de ses clients vers le cloud, quel est le degré de sécurité et de confidentialité de ces données ? Ces questions sont particulièrement importantes pour les organisations qui sont soumises à des réglementations strictes en matière de confidentialité des données.

Qui a besoin d'un CASB ?

La plupart des entreprises qui s'appuient partiellement ou entièrement sur le cloud peuvent bénéficier d'une collaboration avec un fournisseur de CASB. Les entreprises qui s'efforcent de contenir la croissance du shadow IT - une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises aujourd'hui, peuvent particulièrement bénéficier des services CASB.

Comment les CASB s'intègrent-ils à SASE ?

Secure access service edge, ou SASE, est un modèle d'infrastructure réseau basé sur le cloud qui regroupe les services de mise en réseau et de sécurité chez un seul fournisseur de services, ce qui permet aux entreprises de sécuriser et de gérer plus facilement l'accès au réseau sur tous les appareils connectés. De la même manière que les CASB regroupent divers services de sécurité, SASE regroupe SD-WAN (parmi d'autres capacités réseau) avec les CASB, passerelles web sécurisées (SWG), Zero Trust Network Access (ZTNA), firewall-as-a-service (FWaaS), et d'autres fonctions de sécurité réseau. Les solutions SASE sont construites à partir d'un réseau global unique.

Cloudflare propose-t-il une offre CASB ?

Cloudflare One réunit les fonctionnalités CASB, DLP, Zero Trust, SWG et d'isolement de navigateur dans une plateforme unique. Ces services sont fournis à partir du réseau Cloudflare, au plus près des utilisateurs finaux, et peuvent se placer en amont de réseaux sur site, cloud, et hybrides. En savoir plus sur Cloudflare One.