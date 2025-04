Qu'est-ce qu'un VPN d'entreprise ? │ Utilisations et limites des VPN d'entreprise

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un VPN et pourquoi les entreprises y ont-elles recours ?

Un réseau privé virtuel (VPN) est un service de sécurité Internet qui crée une connexion chiffrée entre les appareils des utilisateurs et un ou plusieurs serveurs. Les VPN peuvent permettre à un utilisateur de se connecter en toute sécurité au réseau interne d'une entreprise ou à l'internet public.

Les entreprises ont généralement recours à un VPN pour permettre aux employés travaillant à distance d'accéder aux applications et aux données internes, ou pour créer un réseau partagé unique entre plusieurs agences. Dans les deux cas, le but recherché est d'empêcher que le trafic web, et en particulier le trafic contenant des données confidentielles, ne soit diffusé sur l'internet ouvert.

Pourquoi a-t-on besoin d'un VPN pour cela ? Prenons comme exemple le cas des employés travaillant à distance. Lorsque les employés travaillent sur site, ils peuvent connecter leur ordinateur et leur appareil mobile directement au réseau interne de l'entreprise. Cependant, si un employé travaille à distance, sa connexion à ce réseau interne doit se faire par le biais d'une connexion internet publique, ce qui risque de rendre son trafic vulnérable aux attaques de type homme du milieu et à d'autres formes de piratage de données confidentielles. Le chiffrement de ce trafic avec un VPN d'entreprise ou un autre service de sécurité le met à l'abri des regards indiscrets.

Quels sont les différents types de VPN d'entreprise ?

Il existe deux catégories de VPN d'entreprise : les VPN à distance et les VPN de site à site.

VPN à distance

Un VPN à distance crée une connexion entre les utilisateurs individuels et un réseau distant, généralement le réseau interne de l'entreprise. Les VPN à distance reposent sur deux composantes principales :

Le serveur d'accès au réseau (NAS) : un serveur dédié, ou une application logicielle installée sur un serveur partagé, qui est connecté au réseau interne de l'entreprise

Le client VPN : installé sur l'ordinateur ou l'appareil mobile de l'utilisateur

Lorsque l'utilisateur souhaite accéder au réseau de l'entreprise, il active son client VPN, qui établit un « tunnel » crypté vers le NAS. Ce tunnel crypté permet à l'utilisateur d'accéder au réseau interne sans que son trafic ne soit visible, ce qui constitue un avantage considérable en matière de sécurité pour les travailleurs à distance.

VPN de site à site

Les VPN de site à site créent un réseau virtuel unique qui est partagé entre plusieurs agences, chacune d'entre elles pouvant compter plusieurs utilisateurs individuels. Dans ce modèle, le client VPN est hébergé sur le réseau local de chaque agence, plutôt que sur les appareils individuels des utilisateurs. Grâce à ce système, les utilisateurs de chaque agence peuvent accéder au réseau partagé sans utiliser individuellement un client VPN. Mais s'ils quittent l'agence, ils perdent cet accès.

En quoi les VPN d'entreprises diffèrent-ils des VPN grand public ?

Les VPN d'entreprise et les VPN grand public fonctionnent de manière similaire, dans la mesure où tous deux créent une connexion cryptée avec un réseau distant. La principale différence tient à la raison pour laquelle ils sont utilisés.

Les VPN d'entreprise permettent aux utilisateurs et aux équipes de se connecter au réseau interne de leur entreprise. En revanche, les VPN commerciaux établissent une connexion entre l'utilisateur et un serveur distant, ou à un ensemble de serveurs, qui communiquent avec l'internet public pour le compte de l'utilisateur.

Quelles sont les limites du recours aux VPN d'entreprise pour sécuriser l'accès des employés travaillant à distance ?

Lorsqu'un VPN est utilisé correctement et qu'il utilise des protocoles de chiffrement à jour, il peut chiffrer efficacement le trafic entre des employés ou les équipes travaillant à distance et le réseau interne de leur entreprise. En outre, les VPN sont moins chers et plus faciles à gérer que les solutions traditionnelles, comme l'achat d'une « ligne dédiée » sécurisée auprès d'un fournisseur d'accès Internet ou la mise sur liste blanche manuelle des adresses IP individuelles des employés travaillant à distance.

Cependant, les VPN ont également leurs limites. Certaines sont présentées ci-dessous : pour en savoir plus, lisez ces articles sur la sécurité des VPN et la vitesse des VPN.

Risques de sécurité :

Problèmes de latence :

Difficultés liées au cloud et au cloud hybride :

Augmentation des coûts :

Temps de gestion :

Comment Cloudflare protège-t-elle les connexions réseau des employés travaillant à distance ?

Cloudflare Zero Trust est un produit de gestion des identités et des accès (Identity and Access Management, IAM) qui peut contribuer à l'accélération et la sécurisation des équipes distantes en remplaçant un VPN par le réseau mondial de Cloudflare. Au lieu de déployer des outils internes sur un réseau privé, les équipes peuvent :