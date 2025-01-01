Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le coffee shop networking ?

Le coffee shop networking (accès réseau depuis un café) est l'un des nombreux termes utilisés pour décrire l'approche moderne en matière de connexion d'utilisateurs, d'appareils et d'applications depuis une grande diversité d'emplacements. Il contraste avec les anciens modèles de connectivité réseau, qui supposaient l'endroit où les utilisateurs et les applications se trouvaient, le plus souvent dans des espaces sur site gérés directement par l'entreprise.

La plupart des utilisateurs d'aujourd'hui connaissent le concept consistant à entrer dans un café, à ouvrir un ordinateur portable, à se connecter au réseau Wi-Fi de l'endroit et à travailler. Le coffee shop networking a pour objectif de reproduire la facilité et la simplicité de cette expérience, tout en assurant un niveau de sécurité élevé.

Les mesures de sécurité mises en œuvre par les réseaux Wi-Fi des cafés peuvent varier du tout au tout et ne sont pas gérées par les entreprises auxquelles se rattachent les collaborateurs en télétravail. L'approche du coffee shop networking intègre toutefois une sécurité avancée et permet aux équipes internes de gérer intégralement l'accès des appareils.

La stratégie du coffee shop networking aide les entreprises à répondre à leurs besoins en matière de connectivité régionale. Elle peut connecter les campus principaux aux agences régionales, aux sites franchisés, aux espaces de travail, aux réseaux Wi-Fi domestiques (et même aux cafés). Les collaborateurs et les sous-traitants peuvent ainsi travailler en toute sécurité depuis n'importe quel endroit, tout en protégeant les données internes et la propriété intellectuelle de l'entreprise.

Comment le coffee shop networking s'est-il développé ?

À l'origine, les réseaux d'entreprise ont été conçus pour prendre en charge des postes de travail sur site et des datacenters localisés. Ce modèle a toutefois été perturbé, principalement par trois évolutions :

L'adoption d'une infrastructure et d'applications cloud-native

L'utilisation de politiques BYOD (Bring Your Own Device, apportez vos propres appareils)

La transition vers le travail hybride, accélérée par la pandémie de COVID-19, mais qui était déjà en cours depuis un certain temps

L'approche du coffee shop networking est plus adaptée à la manière dont les entreprises travaillent aujourd'hui, c'est-à-dire après ces évolutions. Elle vise également à éliminer certaines des problématiques liées à l'adaptation maladroite des réseaux existants à ces évolutions, comme les goulets d'étranglement réseau, la latence causée par la redirection du trafic, la lenteur des connexions VPN et les failles de sécurité introduites par les tentatives d'intégration de plateformes incompatibles.

Comment fonctionne le coffee shop networking ?

Le coffee shop networking fait appel à une combinaison de techniques flexibles de connectivité réseau et de politiques de sécurité Zero Trust. Dynamiques et définis par logiciel, plutôt que statiques, les itinéraires réseau reposent sur des lignes MPLS ou louées. Le trafic réseau n'a donc pas besoin d'être redirigé vers un emplacement centralisé. Le réseau d'entreprise est accessible par Internet afin de permettre aux utilisateurs d'y accéder depuis n'importe quel endroit. Diverses politiques relatives à l'identité, au niveau de sécurité des appareils et au contrôle des accès prescrivent les autorisations, plutôt que l'accès au réseau.

Connu sous le nom de modèle « SASE » (Secure Access Service Edge, service d'accès sécurisé en périphérie), ce type de déploiement associe une connectivité réseau fluide et adaptée au cloud, ainsi qu'une sécurité intégrée de manière native, afin de simplifier les architectures réseau modernes.

Sécurité du coffee shop networking

Lors d'un déploiement de type « coffee shop networking » (ou SASE, d'ailleurs), la sécurité est intégrée directement à la connectivité réseau. Il s'agit peut-être là du point le plus essentiel du modèle. Cette disposition permet de s'assurer que les connexions réseau sont bien sécurisées, quels que soient les appareils ou les utilisateurs qui se connectent. Le chiffrement en transit est utilisé par défaut à l'aide du protocole TLS (Transport Layer Security, sécurité de la couche de transport) plutôt que par l'intermédiaire de connexions VPN parfois peu pratiques.

Quels sont les avantages du coffee shop networking ?

Connectivité simplifiée, cloud, sur site et hybride : l'approche du « coffee shop » en matière de connectivité donne la priorité au fait de s'assurer que le trafic réseau peut circuler aussi bien vers les clouds publics que vers les datacenters internes et les applications SaaS.

l'approche du « coffee shop » en matière de connectivité donne la priorité au fait de s'assurer que le trafic réseau peut circuler aussi bien vers les clouds publics que vers les datacenters internes et les applications SaaS. Sécurité améliorée : l'approche de la sécurité réseau de type « château entouré de douves » échoue du fait que les menaces se situent probablement déjà à l'intérieur du réseau et que, du simple fait de l'utilisation du cloud, le périmètre réseau ne constitue pas un bon indicateur permettant de savoir où sont hébergées les données de l'entreprise. Le coffee shop networking intègre une sécurité Zero Trust capable de ralentir ou d'atténuer les menaces à tous les niveaux, en compartimentant les ressources de l'entreprise et les utilisateurs qui y accèdent.

l'approche de la sécurité réseau de type « château entouré de douves » échoue du fait que les menaces se situent probablement déjà à l'intérieur du réseau et que, du simple fait de l'utilisation du cloud, le périmètre réseau ne constitue pas un bon indicateur permettant de savoir où sont hébergées les données de l'entreprise. Le coffee shop networking intègre une sécurité Zero Trust capable de ralentir ou d'atténuer les menaces à tous les niveaux, en compartimentant les ressources de l'entreprise et les utilisateurs qui y accèdent. Connectivité régionale facilitée : le coffee shop networking peut utiliser n'importe quel réseau LAN et n'importe quel accès direct (on-ramp) à Internet. Les itinéraires réseau sécurisés transitent tous par une infrastructure Internet accessible au public. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place des connexions dédiées pour assurer la présence en ligne d'une agence régionale.

le coffee shop networking peut utiliser n'importe quel réseau LAN et n'importe quel accès direct (on-ramp) à Internet. Les itinéraires réseau sécurisés transitent tous par une infrastructure Internet accessible au public. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place des connexions dédiées pour assurer la présence en ligne d'une agence régionale. Réduction des coûts : les entreprises qui s'appuient sur cette approche n'ont pas besoin d'investir dans des équipements physiques supplémentaires, des configurations réseau personnalisées ou des circuits privés.

Quels sont les scénarios d'utilisation du coffee shop networking ?

De nombreuses entreprises de grande taille ont adapté cette approche aux scénarios d'utilisation suivants :

Connecter les agences régionales et les campus satellites : les sites d'entreprise éloignés du siège peuvent établir rapidement une connectivité réseau par le biais d'un modèle de type coffee shop networking.

les sites d'entreprise éloignés du siège peuvent établir rapidement une connectivité réseau par le biais d'un modèle de type coffee shop networking. Connecter les sites franchisés : les magasins, les restaurants et les sites appartenant à une chaîne peuvent tous utiliser le coffee shop networking pour intégrer rapidement de nouveaux emplacements et connecter efficacement les emplacements existants.

les magasins, les restaurants et les sites appartenant à une chaîne peuvent tous utiliser le coffee shop networking pour intégrer rapidement de nouveaux emplacements et connecter efficacement les emplacements existants. Faciliter le travail à distance et le travail hybride : le coffee shop networking permet aux collaborateurs d'accéder plus facilement et plus rapidement au réseau de l'entreprise, peu importe l'endroit où ils se trouvent, avec peu ou pas de configuration côté client.

Coffee shop networking et modernisation du réseau

Le terme de modernisation du réseau désigne le processus de mise à jour des réseaux, le plus souvent en faisant migrer les fonctions matérielles vers des logiciels ou vers le cloud. Le coffee shop networking peut constituer un débouché possible à ce processus.

Mettre en œuvre le coffee shop networking

La plupart des entreprises qui cherchent à suivre ce modèle adoptent une solution SASE, plutôt que de bâtir elles-mêmes un réseau ré-architecturé. Cette méthode leur permet de réduire leur coût total de possession (TCO) et de préserver la flexibilité pendant leur croissance.

Cloudflare permet aux entreprises d'activer la connectivité point-à-point (any-to-any), automatiquement assortie d'une connectivité réseau Zero Trust. Découvrez comment Cloudflare prend en charge le coffee shop networking grâce au cloud de connectivité.