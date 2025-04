Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que la reprise de compte ?

Une personne moyenne possède des dizaines de comptes en ligne nécessaires pour accéder à des sites web, des applications et des systèmes personnels et professionnels. Les attaques par prise de contrôle de compte (comme leur nom l'indique) tentent d'obtenir l'accès à ces comptes, ce qui permet à l'attaquant de voler des données, de diffuser un logiciel malveillant, ou d'utiliser l'accès et les autorisations légitimes du compte à d'autres fins malveillantes.

Comment se produisent les prises de contrôle de comptes ?

Pour qu'une attaque par prise de contrôle de compte puisse se produire, l'attaquant doit avoir accès aux informations d'authentification du compte cible, telles qu'une combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe. Les attaquants peuvent obtenir ces informations de diverses manières, notamment :

Les clés API et autres jetons d'authentification sont conçus pour permettre aux applications d'accéder à des comptes et services en ligne via une API. Si ces clés sont accidentellement téléchargées vers un dépôt GitHub ou font l'objet d'une autre fuite, elles peuvent donner accès au compte d'une organisation. Reniflage du trafic réseau : Bien que la plupart du trafic réseau soit chiffré et sécurisé, certains appareils utilisent encore des protocoles non sécurisés, tels que Telnet. Un attaquant qui peut visualiser ce trafic réseau non chiffré peut en extraire des informations d'identification.

Impact des attaques de prise de contrôle de comptes

Une attaque réussie de prise de contrôle de compte accorde à l'attaquant les mêmes accès et autorisations que le propriétaire légitime du compte. Avec cet accès, un attaquant peut entreprendre diverses actions, telles que :

Un compte compromis peut constituer un point d'entrée pour un attaquant dans un réseau par ailleurs sécurisé. À partir de ce point de départ initial, l'attaquant peut étendre son accès ou élever ses privilèges à d'autres systèmes de l'entreprise, un processus appelé mouvement latéral. Profit financier : Au lieu d'utiliser lui-même le compte compromis, l'attaquant peut en vendre l'accès sur le dark web.

Comment se défendre contre les attaques par prise de contrôle de compte

Les organisations peuvent prendre plusieurs mesures pour prévenir la prise de contrôle de comptes et minimiser l'impact de ces attaques.

Prévention de la prise de contrôle des comptes

La défense en profondeur constitue la meilleure approche à adopter pour lutter contre les risques d'attaque par usurpation de compte. Les attaques par usurpation de compte profitent généralement de lacunes dans les pratiques de sécurité des comptes. Voici quelques exemples de défense que les entreprises peuvent mettre en place pour prévenir les attaques par usurpation de compte :

Les clés d'API et les jetons d'authentification exposés dans les API peuvent permettre aux attaquants d'accéder aux comptes en ligne d'une organisation. L'application de pratiques d'authentification forte et l'analyse du code d'application et des fichiers de configuration à la recherche d'éléments d'authentification permettent de s'en prémunir. Sécurité des connexions et des API : les attaques par infiltration de compte essaient de nombreuses combinaisons différentes de noms d'utilisateurs et de mots de passe pour tenter de deviner des identifiants de connexion valides. Les solutions de sécurité des connexions et des API peuvent vous aider à identifier et à bloquer ces attaques.

Atténuation des attaques de prise de contrôle de compte

La prévention de la prise de contrôle de compte est importante pour gérer le risque d'attaques par prise de contrôle de compte, mais elle n'est pas toujours efficace. Par exemple, une attaque par hameçonnage sur le compte de messagerie personnel d'un utilisateur peut entraîner la fuite d'informations de connexion permettant à un attaquant de se connecter au compte d'entreprise de ce même utilisateur.

En plus des stratégies de prévention énumérées ci-dessus, les organisations peuvent minimiser les dommages causés par ces attaques en utilisant les approches suivantes :

. Lorsqu'il a accès au compte d'un utilisateur, un attaquant est susceptible de se livrer à des activités anormales, comme l'exfiltration de gros volumes de données sensibles ou le déploiement de logiciels malveillants. La surveillance continue de l'utilisation d'un compte après l'authentification peut permettre à une organisation de détecter et de répondre à des attaques réussies de prise de contrôle de compte. Sécurité "Zero Trust" : Une approche de la sécurité basée sur le refus par défaut, Zero Trust , rend extrêmement difficile pour les attaquants l'accès à l'application ou à la ressource ciblée, même s'ils possèdent des informations d'identification compromises. La demande d'un attaquant pour accéder aux applications de l'entreprise devrait être vérifiée sur la base de l'identité, de la position du dispositif et d'autres signaux contextuels avant que l'accès ne soit accordé. Une organisation dotée de politiques de confiance zéro rigoureuses et granulaires peut détecter des signaux suspects - comme la géographie inhabituelle de la demande ou le fait que le dispositif à l'origine de la demande est infecté - et refuser la demande d'accès de l'attaquant.

