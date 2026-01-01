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Services d'hébergement d'applications

Déployez vos applications à l'échelle mondiale lorsqu'elles sont hébergées sur Cloudflare. Stockez, optimisez et exécutez vos applications depuis 330 sites mondiaux.

Cloudflare propose des solutions d'hébergement destinées aux utilisateurs passionnés, aux start-ups ou aux entreprises désireuses de déployer instantanément leurs solutions et d'évoluer automatiquement.

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Globe sur lequel la position géographique des serveurs d'hébergement Cloudflare a été marquée
Illustration représentant un ordinateur portable, des serveurs et le cloud

Hébergement d'applications rapide et sécurisé

  • Sécurité et performances intégrées
  • Amélioration des performances des applications
  • Prise en charge de plusieurs infrastructures, dont LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI et bien d'autres Voir les guides du framework Cloudflare Workers

Pages

Développez des applications full-stack beaucoup plus rapidement en hébergeant votre code sur Cloudflare Pages.

Facilitez le développement et la collaboration grâce à un nombre illimité de sièges et à l'intégration fluide des outils et services Cloudflare pour développeurs, permettant de déployer instantanément des applications statiques et dynamiques, avec une configuration minimale.

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Applications full-stack avec Cloudflare Pages — Illustration
Illustration d'une image numérisée

Images

Hébergement d'images en toute simplicité – Cloudflare Images fournit une solution exhaustive pour le stockage, le redimensionnement, l'optimisation et la diffusion d'images, à grande échelle et à un coût abordable, avec un produit unifié et unique.

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Stream

Hébergez facilement des vidéos et proposez à vos visiteurs une expérience fluide. Avec Stream, vous disposez d'une solution économique pour transférer, stocker, encoder et diffuser des vidéos en direct et à la demande, avec une API unique. Vous ne payez que les minutes de vidéo diffusées et stockées, sans frais supplémentaires liés à l'encodage ou à la bande passante.

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Illustration représentant une vidéo en cours de lecture sur un ordinateur portable
Illustration représentant le stockage d'applications dans le cloud

R2

Stockez les ressources de vos applications directement sur Cloudflare, grâce à notre solution de stockage d'objets sans frais de trafic sortant. Réduisez les allers-retours et améliorez les performances de vos applications lorsque vos ressources sont stockées à l'endroit où est hébergée votre application.

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FAQ concernant l'hébergement d'applications Cloudflare