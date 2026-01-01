Services d'hébergement d'applications

La solution Cloudflare Pages constitue un moyen simple et rapide de développer, de tester et de déployer vos produits. Elle vous permet ainsi de développer des applications full-stack et de déployer votre code instantanément. Elle s'intègre également aux autres outils et services pour développeurs proposés par Cloudflare afin de permettre aux développeurs de concevoir des applications statiques et dynamiques au prix d'efforts de configuration minimes. Avec un nombre illimité d'utilisateurs, la solution Pages facilite la collaboration entre les développeurs sur vos applications.