Services d'hébergement d'applications
Déployez vos applications à l'échelle mondiale lorsqu'elles sont hébergées sur Cloudflare. Stockez, optimisez et exécutez vos applications depuis 330 sites mondiaux.
Cloudflare propose des solutions d'hébergement destinées aux utilisateurs passionnés, aux start-ups ou aux entreprises désireuses de déployer instantanément leurs solutions et d'évoluer automatiquement.
Hébergement d'applications rapide et sécurisé
- Sécurité et performances intégrées
- Amélioration des performances des applications
- Prise en charge de plusieurs infrastructures, dont LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI et bien d'autres Voir les guides du framework Cloudflare Workers
Pages
Développez des applications full-stack beaucoup plus rapidement en hébergeant votre code sur Cloudflare Pages.
Facilitez le développement et la collaboration grâce à un nombre illimité de sièges et à l'intégration fluide des outils et services Cloudflare pour développeurs, permettant de déployer instantanément des applications statiques et dynamiques, avec une configuration minimale.
Images
Hébergement d'images en toute simplicité – Cloudflare Images fournit une solution exhaustive pour le stockage, le redimensionnement, l'optimisation et la diffusion d'images, à grande échelle et à un coût abordable, avec un produit unifié et unique.
Stream
Hébergez facilement des vidéos et proposez à vos visiteurs une expérience fluide. Avec Stream, vous disposez d'une solution économique pour transférer, stocker, encoder et diffuser des vidéos en direct et à la demande, avec une API unique. Vous ne payez que les minutes de vidéo diffusées et stockées, sans frais supplémentaires liés à l'encodage ou à la bande passante.
R2
Stockez les ressources de vos applications directement sur Cloudflare, grâce à notre solution de stockage d'objets sans frais de trafic sortant. Réduisez les allers-retours et améliorez les performances de vos applications lorsque vos ressources sont stockées à l'endroit où est hébergée votre application.