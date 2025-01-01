Me interesa

Centro de recursos de autoservicio para Agencias Socias

Te damos la bienvenida al centro de recursos del Programa para Agencias Socias de Cloudflare, actualmente en versión beta abierta. Tu recurso integral para todo lo relacionado con el Programa para Agencias Socias.

¿No encuentras lo que buscas? Comunícate con agency@cloudflare.com para obtener más ayuda.

Explora todos los recursos

Video

Domain Onboarding Video Guide

Cloudflare Partner Program Comparison

Mira el video
Guía de implementación

Cloudflare Partner Program Comparison

Cloudflare Partner Programs Comparison Guide

Descarga la imagen
Guía de implementación

Preguntas frecuentes sobre el programa de agencias socias

[Solo en inglés] Documento de una página con respuestas a las preguntas frecuentes de nuestras agencias socias.

Más información
Guía de implementación

Recorrido guiado del panel de control Tenant

[Solo en inglés] Un breve recorrido guiado sobre cómo usar el panel de control Tenant.

Mira el video
Guías de productos y soluciones

Introducción al resumen de Cloudflare

[Solo en inglés] Un resumen introductorio de los productos de Cloudflare, precios y más detalles sobre el programa beta para Agencias Socias.

Más información
Guía de implementación

Guía de Tenant API

[Solo en inglés] Una guía paso a paso sobre cómo utilizar Tenant API para asignar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.

Más información
Video

Tutorial en video de Tenant API

[Solo en inglés] Un breve tutorial en video sobre cómo usar Tenant API para asignar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.

Mira el video
Guía de implementación

Agregar métodos de pago

[Solo en inglés] Una breve guía sobre cómo agregar un método de pago a tu cuenta principal.

Más información
Guía de implementación

Uso de Registrar como Agencia Socia

[Solo en inglés] Una guía sobre cómo transferir o comprar dominios con Cloudflare Registrar como Agencia Socia.

Más información

Primeros pasos

Soluciones

Soporte

Cumplimiento normativo

Interés público

Empresa

