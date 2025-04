¿Cuál es la diferencia entre enrutamiento y enrutamiento inteligente?

Copiar el enlace del artículo

¿Cómo suele funcionar el enrutamiento de red en Internet?

Internet es muy rápido si se compara con otros modos de comunicación, pero la información no llega instantáneamente a donde se solicita. La comunicación entre dos máquinas (normalmente, un dispositivo cliente, como un teléfono inteligente o un portátil, y un servidor web) mediante Internet tiene que viajar a través de una serie de grandes redes interconectadas, y cada red se conoce como un sistema autónomo (AS). Los datos pasan de un AS a otro hasta llegar a su destino. Cada AS es responsable de determinadas direcciones IP.

¿Cómo ayuda BGP a enrutar datos por las redes?

BGP, o Border Gateway Protocol, es lo que hace que todo esto sea posible. BGP es el protocolo que selecciona el camino más corto de una dirección IP a otra cuando los AS se conectan en Puntos de intercambio de Internet (IXP).

BGP es como un conductor que mira un mapa y selecciona la ruta geográficamente más corta hacia un destino. Sin BGP, los paquetes podrían viajar a ciegas a través de los AS de todo el mundo para llegar a una dirección IP que estuviera a pocos kilómetros de distancia; con BGP, los paquetes escogen la ruta más directa.

¿Cómo decide BGP las rutas?

BGP siempre elige la ruta más corta, para que el tráfico de red llegue a su destino con el menor número de saltos de red que sea posible. Los enrutadores BGP mantienen registros de las rutas más cortas; estos registros se conocen como "tablas de enrutamiento". Las tablas de enrutamiento se generan en función de las direcciones IP que cada AS afirma poseer. Las tablas de enrutamiento BGP cambiarán en respuesta a los AS que anuncien direcciones IP nuevas o diferentes.

A diferencia de lo que sucede cuando un conductor mira un mapa, Internet cambia todo el tiempo, con redes que se conectan y desconectan, los AS que adoptan nuevas direcciones IP, etc. BGP mantiene una lista actualizada de todos estos cambios en base a la información que los AS anuncian a través de Internet.

Cuando los AS difunden una información de enrutamiento inexacta, esto puede redirigir el tráfico de red a los lugares equivocados, lo cual puede afectar a los usuarios de todo el mundo. Por ejemplo, en 2018, Google experimentó una interrupción cuando un ISP en Nigeria transmitió accidentalmente información de enrutamiento incorrecta a través de la web. (Ver nuestra publicación en el blog 'Cómo un ISP nigeriano dejó sin conexión a Google accidentalmente').

En general, BGP es lo suficientemente efectivo para que Internet funcione a una escala nunca imaginada por sus creadores originales. Sin embargo, no puede detectar ni ajustarse a las condiciones de red en tiempo real. Solo toma decisiones de enrutamiento basadas en la ruta más corta. Como sabe cualquiera que se haya quedado atascado en tráfico en una autovía importante, la ruta más corta no es necesariamente la más rápida.

¿Qué es el enrutamiento inteligente?

El enrutamiento inteligente es más rápido que el enrutamiento estándar usando BGP. Es como utilizar Google Maps o Waze en lugar de limitarse a medir las distancias en un mapa impreso. Los conductores pueden averiguar la ruta más corta con un mapa, pero para averiguar la ruta más rápida en ese momento, necesitan los datos de tráfico en tiempo real.

Al igual que se tarda menos al viajar al trabajo si se elige una ruta más larga, pero que evita el tráfico, el enrutamiento inteligente elige rutas menos congestionadas para evitar la congestión de la red. Esto optimiza la velocidad a la que los datos pueden atravesar la red y llegar a su destino.

El enrutamiento inteligente no es un sistema de enrutamiento alternativo a BGP, sino más bien que se ejecuta sobre BGP para optimizar las rutas de tráfico.

¿Qué es Cloudflare Argo?

Argo es un servicio de enrutamiento inteligente que selecciona las rutas en función de la congestión y la fiabilidad de la red. Ya que las solicitudes de Internet para millones de sitios web pasan por la red de Cloudflare, Argo tiene un tamaño de muestra suficiente para poder tomar decisiones fundamentadas sobre las rutas con más y menos tráfico. También evita la pérdida de paquetes al eliminar las conexiones de red poco fiables.