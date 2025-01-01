Copiar el enlace del artículo

¿Qué es la red de sucursales?

La red de sucursales es lo que conecta las distintas ubicaciones de una organización, y les permite intercambiar información de forma segura. Muchas empresas tienen ubicaciones satélite repartidas por una región determinada o por todo el mundo. Para que estas ubicaciones satélite se conecten a la misma red corporativa y accedan a los recursos necesarios, deben tener conexiones de red entre ellas. Esta necesidad se satisface mediante la red de sucursales: conecta estas ubicaciones específicamente entre sí y con una sede central, no solo con Internet.

Imaginemos, por ejemplo, que una empresa tiene una sede en San Francisco con oficinas adicionales en Nueva York y Los Ángeles. La red de sucursales las conecta a una red corporativa interna centralizada. Puede hacer lo mismo con bancos con múltiples ubicaciones, cadenas de restaurantes, escuelas con varios campus y otras organizaciones distribuidas.

Normalmente, las redes de las sucursales han utilizado:

Sin embargo, algunas organizaciones están modificando esta arquitectura para depender menos del hardware y las rutas de red dedicadas, y para permitir una mayor flexibilidad para admitir el trabajo remoto y la informática en la nube. Las redes de sucursales podrían utilizar en su lugar:

La red como servicio (NaaS) para la conectividad entre sucursales, centros de datos y la nube.

El perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) para redes distribuidas seguras y el control de acceso, independientemente de la ubicación.

El firewall como servicio (FWaaS) para detener las amenazas.

La Internet básica en lugar de líneas alquiladas o una conectividad privada.

Por supuesto, una arquitectura de red de sucursales modernizada aún necesita algunos equipos físicos, como enrutadores y conmutadores, para conectarse a Internet y a la red corporativa.

¿Qué es una sucursal?

Una sucursal es una de las ubicaciones distribuidas donde se lleva a cabo el trabajo de una organización. En el contexto de la red de sucursales, las sucursales pueden incluir centros de datos, tiendas, restaurantes, campus, bancos y cualquier otra ubicación conectada.

Desde una perspectiva de redes, las sucursales son lugares donde la conectividad debe estar disponible. Los empleados, contratistas y otros usuarios se conectan a la red mediante dispositivos gestionados o no gestionados.

¿Cuáles son algunos de los desafíos de las redes de sucursales?

Las organizaciones deben asegurarse de que las redes de sus sucursales sean seguras y funcionen rápidamente para respaldar la productividad y proteger sus datos.

Desafíos de la conectividad de la sucursal

El rendimiento de las aplicaciones: con las sucursales que potencialmente pueden estar a gran distancia entre sí, tanto en términos de kilómetros como de saltos de red, garantizar que el tráfico tome rutas eficientes entre las sucursales y los centros de datos, o entre las sucursales y la nube, puede ser un desafío. Esto puede generar que el rendimiento de la aplicación se degrade o se bloquee debido a los tiempos de espera de las solicitudes.

con las sucursales que potencialmente pueden estar a gran distancia entre sí, tanto en términos de kilómetros como de saltos de red, garantizar que el tráfico tome rutas eficientes entre las sucursales y los centros de datos, o entre las sucursales y la nube, puede ser un desafío. Esto puede generar que el rendimiento de la aplicación se degrade o se bloquee debido a los tiempos de espera de las solicitudes. Los cuellos de botella en la red: si hay que pasar demasiado tráfico por los puntos de congestión de la red (por ejemplo, si una sucursal amplía repentinamente su fuerza de trabajo o su uso), esto puede ralentizar el rendimiento de los usuarios y las aplicaciones.

si hay que pasar demasiado tráfico por los puntos de congestión de la red (por ejemplo, si una sucursal amplía repentinamente su fuerza de trabajo o su uso), esto puede ralentizar el rendimiento de los usuarios y las aplicaciones. La complejidad de la gestión: las redes de las sucursales pueden estar físicamente lejos de los equipos informáticos localizados, por lo que tienen que gestionar varias redes diferentes de forma remota, sin acceso directo a los equipos locales.

Desafíos de la seguridad de las redes de sucursales

La seguridad de la red de sucursales implica no solo proteger los datos dentro de la red, sino también los datos mientras están en tránsito a través de las redes y entre ubicaciones. El control de acceso también es un componente central de la protección de las redes de sucursales, pero puede ser difícil de aplicar con una combinación de dispositivos administrados y no administrados que se conectan. Algunos de los principales desafíos de la seguridad de las redes de sucursales son:

La superficie de ataque ampliada: la naturaleza distribuida de las redes de sucursales y la variedad de dispositivos y equipos que se conectan generan una amplia y creciente variedad de vulnerabilidades y ataques potenciales. Las políticas BYOD (trae tu propio dispositivo) también introducen amenazas y vulnerabilidades desconocidas en las redes.

la naturaleza distribuida de las redes de sucursales y la variedad de dispositivos y equipos que se conectan generan una amplia y creciente variedad de vulnerabilidades y ataques potenciales. Las políticas BYOD (trae tu propio dispositivo) también introducen amenazas y vulnerabilidades desconocidas en las redes. La visibilidad: el seguimiento del tráfico de red malicioso o inesperado en redes dispares es complejo y requiere mucho tiempo.

el seguimiento del tráfico de red malicioso o inesperado en redes dispares es complejo y requiere mucho tiempo. Los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS): los atacantes pueden sobrecargar los recursos de una red con tráfico basura, desconectar la red o ralentizar el servicio para los usuarios legítimos. Para las redes de sucursales heredadas, mitigar estos ataques suele ser un proceso muy manual.

los atacantes pueden sobrecargar los recursos de una red con tráfico basura, desconectar la red o ralentizar el servicio para los usuarios legítimos. Para las redes de sucursales heredadas, mitigar estos ataques suele ser un proceso muy manual. El cumplimiento normativo: por muchas de las razones descritas anteriormente (la complejidad, la falta de visibilidad, la gran superficie de ataque), hacer cumplir las normas de seguridad y privacidad de datos como PCI-DSS o el RGPD es un gran desafío en las redes de sucursales.

por muchas de las razones descritas anteriormente (la complejidad, la falta de visibilidad, la gran superficie de ataque), hacer cumplir las normas de seguridad y privacidad de datos como PCI-DSS o el RGPD es un gran desafío en las redes de sucursales. La aplicación de políticas de seguridad: con una variedad de usuarios en múltiples ubicaciones, garantizar que todos los usuarios y dispositivos cumplan con las políticas de seguridad oficiales es un desafío.

¿Cómo está evolucionando la red de sucursales para hacer frente a estos desafíos?

Las ubicaciones de las sucursales siguen siendo importantes para muchas empresas, pero hoy en día, grandes segmentos de la fuerza laboral se conectan a las aplicaciones y recursos de la empresa de manera remota. Y la adopción de aplicaciones SaaS y la informática en la nube implica que el tráfico debe salir del perímetro de red de una organización.

Las conexiones de red codificadas no son lo suficientemente flexibles para admitir estos avances. Además, los desafíos mencionados anteriormente hacen que los enfoques heredados no sean adecuados para muchas organizaciones.

Por lo tanto, la red de sucursales se están modernizando mediante la adaptación de modelos más flexibles en la nube, como el perímetro de servicio de acceso seguro (SASE). Este modelo incluye funciones de seguridad integradas de forma nativa, en lugar de añadirlas.

¿Cómo da soporte Cloudflare a la red de sucursales?

Cloudflare ofrece una plataforma sencilla con un panel de control unificado para gestionar las redes. Los servicios WAN en la nube de Cloudflare ofrecen conectividad flexible para las sucursales, mientras que las capacidades de enrutamiento inteligente de Cloudflare tienen en cuenta las condiciones de la red en tiempo real, enrutando la red para evitar la congestión y las interrupciones de la red. Con Cloudflare, las políticas de seguridadZero Trust se aplican automáticamente en todas las ubicaciones, usuarios y dispositivos. Más información sobre la plataforma SASE de Cloudflare.