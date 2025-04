¿Qué es un paquete? | Definición de paquete de red

Copiar el enlace del artículo

¿Qué es un paquete?

En redes, un paquete es un pequeño segmento de un mensaje más grande. Los datos enviados a través de redes informáticas*, como Internet, se dividen en paquetes. Estos paquetes los vuelve a combinar el ordenador o el dispositivo que los recibe.

Supongamos que Alice le está escribiendo una carta a Bob, pero la ranura de buzón de correo de Bob solo entran sobres del tamaño de una ficha pequeña. En lugar de escribir su carta en papel normal y luego intentar meterla por la ranura del buzón, Alice divide su carta en secciones mucho más cortas, de unas pocas palabras cada una, y escribe dichas secciones en fichas. Entrega el conjunto de tarjetas a Bob, que las ordena para poder leer el mensaje completo.

Los paquetes en Internet funcionan de forma similar. Supongamos que un usuario necesita cargar una imagen; el archivo de imagen no va de un servidor web al ordenador del usuario en una sola pieza. En su lugar, se divide en paquetes de datos, se envía a través de los cables y ondas de radio de Internet, y luego el ordenador del usuario lo ensambla todo para conseguir la foto original.

*Una red es un grupo de dos o más ordenadores conectados. Internet es una red de redes: múltiples redes de todo el mundo interconectadas entre sí.

¿Por qué utilizar paquetes?

En teoría, sería posible enviar archivos y datos por Internet sin tener que trocearlos en pequeños paquetes de información. Un ordenador podría enviar datos a otro en forma de una larga línea ininterrumpida de bits (pequeñas unidades de información, comunicadas como impulsos de electricidad que los ordenadores pueden interpretar).

Sin embargo, este enfoque se vuelve inviable muy rápido cuando hay más de dos ordenadores implicados. Mientras la larga línea de bits utiliza los cables entre los dos ordenadores, ningún otro ordenador puede utilizar esos mismos cables para enviar información; tendría que esperar su turno.

En contraste con este enfoque, Internet es una red de "conmutación de paquetes". La conmutación de paquetes se refiere a la capacidad de los equipos de red de procesar paquetes independientemente unos de otros. También significa que los paquetes pueden tomar diferentes rutas de red hacia el mismo destino, siempre que todos lleguen al mismo. (En determinados protocolos, los paquetes sí deben llegar a sus destinos finales en el orden correcto, aunque cada paquete haya tomado una ruta diferente para llegar).

Gracias a la conmutación de paquetes, los paquetes de varios ordenadores pueden viajar por los mismos cables en cualquier orden. Esto permite que se produzcan múltiples conexiones a través del mismo equipo de red al mismo tiempo. Como resultado, pueden intercambiar datos en Internet miles de millones de dispositivos a la vez, en lugar de solo unos pocos.

¿Qué es el encabezado de un paquete?

El encabezado de un paquete es una especie de "etiqueta", que proporciona información sobre el contenido, el origen y el destino del paquete.

Cuando Alice envía su serie de fichas a Bob, las palabras de esas fichas por sí solas no le dan a Bob el contexto suficiente para poder leer la carta correctamente. Alice debe indicar el orden de las fichas para que Bob no las lea en un orden incorrecto. También debe indicar que son de ella, en caso de que Bob reciba mensajes de otras personas mientras llegan los suyos. Así que Alice añade esta información en la parte superior de cada ficha, por encima de las palabras de su mensaje. En la primera tarjeta, escribe "Carta de Alice, 1 de 20," en la segunda "Carta de Alice, 2 de 20," y así sucesivamente.

Alice ha creado un encabezado en miniatura para sus tarjetas, para que Bob no las pierda ni las confunda. De forma similar, todos los paquetes de red incluyen un encabezado para que el dispositivo que los recibe sepa de dónde vienen los paquetes, para qué son y cómo procesarlos.

Los paquetes constan de dos partes: el encabezado y la carga útil. El encabezado contiene información sobre el paquete, como sus direcciones IP de origen y destino (una dirección IP es como la dirección postal de un ordenador). La carga útil son los datos reales. Volvamos al ejemplo de la foto, los miles de paquetes que componen la imagen tienen cada uno una carga útil, y la carga útil lleva un trocito de la imagen.

¿De dónde vienen los encabezados de los paquetes?

En la práctica, los paquetes tienen en realidad más de un encabezado, y cada encabezado lo utiliza una parte diferente del proceso de red. Los encabezados de los paquetes los adjuntan ciertos tipos de protocolos de red.

Un protocolo es una forma estandarizada de formatear los datos para que cualquier ordenador pueda interpretarlos. Muchos protocolos diferentes hacen que Internet funcione. Algunos de estos protocolos añaden encabezados a los paquetes con información asociada a ese protocolo. Como mínimo, la mayoría de los paquetes que surcan Internet incluirán un encabezado del Protocolo de control de transmisión (TCP) y otro del Protocolo de Internet (IP).

¿Qué son los tráileres de paquetes y los pies de página?

Los encabezados de los paquetes van al principio de cada paquete. Los enrutadores, los conmutadores, los ordenadores y cualquier otra cosa que procese o reciba un paquete lo primero que verá será el encabezado. Un paquete también puede tener tráileres y pies de página adjuntos al final. Como los encabezados, contienen información adicional sobre el paquete.

Solo ciertos protocolos de red adjuntan tráileres o pies de página a los paquetes; la mayoría solo adjuntan encabezados. El ESP (que forma parte de la suite IPsec ) es un ejemplo de protocolo de capa de red que adjunta tráileres a los paquetes.

¿Qué es un paquete de IP?

El IP (Protocolo de Internet) es un protocolo de la capa de red que tiene que ver con el enrutamiento. Se usan para garantizar que los paquetes lleguen al destino correcto.

Los paquetes se definen a veces por el protocolo que utilizan. Un paquete con un encabezado de IP puede denominarse "paquete de IP". Un encabezado de IP contiene información importante sobre la procedencia de un paquete (su dirección IP de origen), a dónde va (dirección IP de destino), el tamaño del paquete y el tiempo que los enrutadores de la red deben seguir reenviando el paquete antes de desecharlo. También puede indicar si el paquete puede ser fragmentado o no, e incluir información sobre la reagrupación de paquetes fragmentados.

Paquetes vs. datagramas

Un "Datagrama" es un segmento de datos enviado a través de una red de conmutación de paquetes. Un datagrama contiene suficiente información para ser enrutado desde su origen hasta su destino. Según esta definición, un paquete de IP es un ejemplo de datagrama. En esencia, datagrama es un término alternativo para "paquete".

¿Qué es el tráfico de red? ¿Qué es el tráfico de red malicioso?

El tráfico de red es un término que hace referencia a los paquetes que pasan por una red, del mismo modo que el tráfico de automóviles hace referencia a los coches y camiones que circulan por carreteras.

No obstante, no todos los paquetes son buenos o útiles, y no todo el tráfico de red es seguro. Los atacantes pueden generar tráfico de red malicioso, es decir, paquetes de datos diseñados para poner en peligro o sobrecargar una red. Esto puede adoptar la forma de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), un aprovechamiento de vulnerabilidades u otras formas de ciberataque.

Cloudflare ofrece varios productos que protegen contra el tráfico de red malicioso. Por ejemplo, Cloudflare Magic Transit protege las redes de las empresas de ataques DDoS en la capa de red al ampliar la potencia de la red global en la nube de Cloudflare a la infraestructura local, híbrida, y en la nube.