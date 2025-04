Copiar el enlace del artículo

¿Qué es una red de área de campus (CAN)?

Una red de área de campus (CAN) es una red informática que abarca un área geográfica limitada. Las CAN interconectan varias redes de área local (LAN) dentro de un campus educativo o corporativo. La mayoría de las CAN se conectan a la Internet pública.

Las CAN son más pequeñas que las redes de área metropolitana (MAN) y que las redes de área amplia (WAN), que se extienden por grandes áreas geográficas. Normalmente, la organización propietaria del campus también posee y opera todo el equipo, y la infraestructura de red para la CAN. En cambio, las MAN y las WAN pueden combinar infraestructuras operadas por varios proveedores diferentes.

En facultades, universidades y otras instituciones educativas, las CAN proporcionan acceso a Internet a estudiantes y profesores. Las CAN también permiten que los usuarios conectados compartan rápidamente archivos y datos dentro de la red: como los datos no tienen que salir de la CAN, los usuarios experimentan una latencia mucho menor que cuando envían y reciben datos dentro de una MAN o WAN. Supongamos que el Departamento de inglés de una universidad solicita copias digitales de varios libros a la biblioteca de la universidad. Como esas copias digitales de libros solo tienen que recorrer la distancia entre el edificio donde se encuentra el Departamento de inglés y el de la biblioteca (suponiendo que ambos edificios tengan sus propios servidores), el Departamento de inglés las recibe mucho más rápido de lo que lo haría si la biblioteca tuviera que enviar los archivos por la Internet pública.

Las instalaciones corporativas lo suficientemente grandes como para que se las considere un "campus" también pueden operar con CAN para los mismos fines.

¿Cuáles son las ventajas de seguridad de las CAN?

Una CAN la suele gestionar íntegramente un equipo de TI interno, lo que le da un alto grado de control sobre la red. Los equipos de TI pueden aplicar políticas de seguridad en toda la red con mucha más facilidad que si el campus utilizara varias redes desconectadas. Por ejemplo, el equipo de TI puede instalar y gestionar los firewalls para proteger los datos dentro de la CAN. El departamento de TI también puede gestionar el acceso a la red estableciendo requisitos de inicio de sesión, bloqueando los dispositivos no seguros y estableciendo otras garantías de control de acceso.

¿Cómo protege Cloudflare las redes de área de campus?

Cloudflare protege las redes de todos tipo de tamaños de los ataques maliciosos. Cloudflare Magic Transit es la oferta de Cloudflare para bloquear los ataques a la red, acelerar el tráfico y garantizar la fiabilidad. Al ofrecer funciones de red basadas en la nube, Magic Transit permite que los equipos que gestionan las redes reduzcan su inversión en hardware.

Cloudflare Network Interconnect permite que las redes se interconecten directamente con Cloudflare para aumentar la seguridad y el rendimiento, ya sea mediante una conexión física por cable o una conexión virtual privada.

