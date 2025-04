Copiar el enlace del artículo

¿Qué es un dominio de nivel superior (TLD)?

En la jerarquía de DNS, un dominio de nivel superior (TLD) representa la primera parada después de la zona raíz. Dicho de forma más sencilla, un TLD es todo lo que va después del punto final de un nombre de dominio. Por ejemplo, en el nombre de dominio "google.com", '.com' es el TLD. Otros TLD populares son '.org', '.uk' y '.edu'.

Los TLD tienen un papel importante en el proceso de búsqueda de DNS. Para todas las solicitudes sin caché, cuando un usuario introduce un nombre de dominio como "google.com" en la ventana de su navegador, los solucionadores de DNS inician la búsqueda comunicándose con el servidor de TLD. En este caso, el TLD es ".com", por lo que el solucionador se pondrá en contacto con el servidor DNS del TLD, que a su vez le proporcionará la dirección IP del servidor de origen de Google.

La Corporación de Internet para nombres y números asignados (ICANN) tiene autoridad sobre todos los TLD utilizados en Internet, y delega la responsabilidad de estos TLD en varias organizaciones. Por ejemplo, una empresa estadounidense llamada VeriSign gestiona todos los TLD '.com' y '.net'.

Otro propósito de los TLD es ayudar a clasificar y comunicar el propósito de los nombres de dominio. Cada TLD le dirá algo sobre el dominio que le precede; veamos algunos ejemplos:

'.com' está destinado a empresas comerciales.

'.gov' es para las entidades gubernamentales de EE. UU.

'.uk' es para los dominios del Reino Unido.

Los propios TLD también se clasifican en varios grupos.

¿Cuáles son los diferentes tipos de TLD?

TLD genéricos: los TLD genéricos (gTLD) abarcan algunos de los nombres de dominio más comunes que se ven en la web, como '.com', '.net' y '.org'. La Corporación de Internet para nombres y números asignados (ICANN) solía restringir mucho la creación de nuevos gTLD, pero en 2010 se relajaron estas restricciones. Ahora hay cientos de gTLD menos conocidos, como '.top', '.xyz' y '.loan'.

TLDs con código de país: los TLDs con código de país (ccTLD) están reservados para el uso de países, estados soberanos y territorios. Algunos ejemplos son '.uk', '.au' (Australia) y '.jp' (Japón). La Autoridad para la asignación de números de Internet (IANA), dirigida por la ICANN, se encarga de elegir las organizaciones adecuadas en cada lugar para gestionar los ccTLD.

TLD patrocinados: estos TLDs suelen representar a comunidades profesionales, étnicas o geográficas. Cada TLD patrocinado (sTLD) tiene un patrocinador delegado que representa a esa comunidad. Por ejemplo, '.app' es un TLD destinado a la comunidad de desarrolladores, y está patrocinado por Google. Del mismo modo, ".gov" está destinado a que lo utilice el gobierno de EE.UU., y está patrocinado por la Administración de servicios generales.

TLD infraestructurales: esta categoría sólo contiene un único TLD: '.arpa'. Llamado así por DARPA, la organización de investigación militar estadounidense que contribuyó a la creación de la Internet moderna, '.arpa' fue el primer TLD que se creó y ahora está reservado para funciones infraestructurales, como facilitar las búsquedas de DNS inverso.

TLD reservados: algunos TLDs están en una lista reservada, lo que significa que no están disponibles para su uso de forma permanente. Por ejemplo, '.localhost' está reservado para entornos informáticos locales, y '.example' está reservado para su uso en demostraciones de ejemplos.

¿Importan los TLD?

Ahora hay tantas opciones de TLD que la elección puede resultar abrumadora para quienes deben registrar un nuevo nombre de dominio. Durante años, ".com" era la única opción para las empresas que querían demostrar seriedad. Sin embargo, a medida que disminuye la oferta de dominios ".com" y algunos de los TLD más nuevos siguen cobrando fuerza, la percepción de los TLD alternativos ha cambiado. Algunas grandes empresas ya están adoptando TLD alternativos para ciertos usos. En la actualidad, las empresas tienen la opción de crear un nombre de dominio inteligente y memorable con un TLD alternativo, en lugar de quedarse con un dominio ".com".

Cómo registrar un TLD

Cualquiera puede registrar un nombre de dominio, incluso un TLD, a través de un registrador de dominios. Los registradores de dominios gestionan la asignación de nombres de dominio por una tarifa. Los registradores ofrecen una variedad de TLD, aunque algunos tienen una mayor variedad que otros. Es más costoso registrar algunos TLD que otros, y los precios varían según la oferta y la demanda.

Los registrantes deben saber que no son propietarios de su TLD de manera permanente. Los dominios se alquilan, y pueden caducar cuando finalizan los términos del alquiler. (Los registradores de dominios de confianza avisan a los registrantes cuando un dominio está a punto de caducar y les permiten renovarlo).

Cloudflare Registrar ofrece registro y renovación de dominios a precio de costo, sin sobreprecios ni tarifas ocultas. Cloudflare Registrar admite más de 200 TLD, desde los TLD especializados hasta los más comunes, como ".com", ".org" y ".uk". Más información sobre Cloudflare Registrar.