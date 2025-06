Copiar el enlace del artículo

Cómo transferir un nombre de dominio

Un nombre de dominio es el nombre de un sitio web, como por ejemplo "cloudflare.com". Los nombres de dominio se reservan a través de los registradores de nombres de dominios. Los propietarios de sitios web que quieren cambiar la forma de gestionar su dominio deben hacer una transferencia de dominio de un registrador a otro.

Transferir un dominio a Cloudflare Registrar es fácil. Sigue los pasos de este documento para comenzar. Cloudflare Registrar no cobra sobreprecios en los dominios y ofrece mayores niveles de seguridad para evitar el secuestro de dominios y otros ataques. Para obtener más información sobre transferencias de dominios, continúa leyendo.

¿Qué es una transferencia de dominio?

Una transferencia de dominio es el movimiento de un nombre de dominio de un registrador a otro. Los registradores de nombres de dominios son empresas que permiten registrar nombres de dominio (en general, se dice "comprar" nombres de dominio, pero en realidad los nombres de dominio se alquilan). Es posible que una persona u organización quiera mover su dominio de un registrador a otro para aprovechar funciones o precios particulares.

Ten en cuenta que los dominios quedan bloqueados por 60 días después de que se registran, por lo tanto, un dominio debe estar registrado durante al menos este tiempo para resultar elegible para una transferencia.

Cómo hacer una transferencia de dominio

El proceso de transferencia de un nombre de dominio varía ligeramente según el registrador o el alojador web. Pero los siguientes pasos casi siempre son parte del proceso:

Tanto el registrador actual como el nuevo se ponen en contacto con el registrante durante el proceso de transferencia, por lo tanto, actualizar o confirmar la información de contacto es un primer paso importante.

Al confirmar la información de contacto también se garantiza que los registrantes no pierdan el control de sus nombres de dominio durante la transferencia. Por ejemplo, si se necesita un código de autorización para transferir el dominio (más información sobre estos códigos a continuación), se podría enviar a una dirección de correo electrónico incorrecta si la información de contacto asociada con el dominio no se ha actualizado. Luego, alguien que no sea el registrante podría usar este código para transferir el dominio a un nuevo registrador y apropiarse del dominio.

Sin embargo, si se hacen cambios en la información de contacto, esto puede hacer que el registrador bloquee el dominio durante 60 días. Mantener actualizada en todo momento la información de contacto del dominio permite que los registrantes eviten estos retrasos.

ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, que gestiona los nombres de dominio, exige que se lleve un registro de quién está usando cada nombre de dominio. Los registrantes con la privacidad de dominio activada pueden ocultar esta información de la vista del público, pero es necesario desactivar la privacidad de dominio para completar la transferencia al nuevo registrador.

2. Iniciar la transferencia de dominio

Luego, el registrante debe ponerse en contacto con el registrador actual y solicitar una transferencia. Al mismo tiempo, debe crear una cuenta con el nuevo registrador y agregar el dominio a la cuenta.

3. Desbloquear el nombre de dominio

Los dominios suelen estar bloqueados de manera predeterminada para que no se modifiquen ni eliminen por error. Los bloqueos del registrador de nombres de dominios también ayudan a evitar el secuestro de dominios. Para transferir un dominio, primero hay que desbloquearlo. Los registradores pueden desbloquear dominios con diferentes métodos, pero por lo general, debería haber una opción en el panel de control para hacerlo.

4. Solicitar el código de autorización

Este es un nivel de seguridad adicional que garantiza que los dominios no se transfieran sin el consentimiento del registrante. El registrador actual envía un código de autorización por correo electrónico al registrante, quien luego debe brindar ese código al nuevo registrador para completar la transferencia. El código de autorización puede tardar unos días en llegar.

5. Confirmar la transferencia

Tanto el registrador actual como el nuevo se comunican con el registrante por correo electrónico para obtener la aprobación final de la transferencia de dominio. El nuevo registrador puede tardar unos días en terminar la configuración del dominio.

¿Qué es un bloqueo de dominio?

Un bloqueo de dominio es una función de seguridad para garantizar que los registrantes no pierdan el control de sus dominios. Es como un bloqueo de crédito que impide que terceros malintencionados manipulen el crédito de una persona. Los dominios bloqueados no se pueden transferir ni modificar.

Tanto los registradores como los registros pueden bloquear dominios. Definiciones breves:

Los registros de dominio están autorizados para emitir nombres de dominio (como un mayorista)

Los registradores de nombres de dominios son empresas acreditadas que alquilan nombres de dominio a individuos y empresas (como un minorista)

Y, los registrantes de nombres de dominio son las personas o empresas que compran dominios (como un cliente minorista)

Bloqueo del registrador

Los bloqueos de registrador, como su nombre lo indica, son implementados por el registrador de nombres de dominios. Muchos registradores aplican estos bloqueos de manera predeterminada para proteger a sus registrantes. Para hacerlos, aplican el código de estado "REGISTRAR-LOCK" a los registros de nombres de dominio. Por lo general, los registradores ofrecen a los registrantes una manera fácil de liberar el bloqueo en la interfaz de usuario.

Bloqueo de registro

Los bloqueos de registro los aplica el registro de dominio, no el registrador. Al igual que los bloqueos del registrador, estos protegen los nombres de dominio de la transferencia, la modificación o la eliminación. Para eliminar este bloqueo, el registrador debe ponerse en contacto con el registro en nombre del registrante. El registro suele seguir pasos adicionales para autenticar la solicitud antes de eliminar el bloqueo. Los bloqueos de registro se indican con un código de estado "serverUpdateProhibited" en los registros del dominio.

Los pasos para eliminar un bloqueo del registro suelen implicar una buena cantidad de confirmación manual. Un flujo de trabajo podría ser de la siguiente manera:

El registrador se comunica con una serie de números de teléfono "imprescindibles" de ejecutivos (predefinidos por el registrante) para solicitar la aprobación

Para validar la solicitud. los ejecutivos deben brindar los códigos correctos de acceso por voz

Cuando se verifica manualmente la aprobación, el registrador llama al registro (por ejemplo, Verisign paralos dominios .com) para eliminar el bloqueo y hacer el cambio.

Un dominio que está bloqueado por el registrador y el registro cuenta con seguridad adicional para el secuestro de dominio. Sin embargo, transferir este dominio puede demorar más tiempo debido a la cantidad de capas de autorización en la eliminación de ambos bloqueos.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de transferir un dominio?

No todos los registradores ofrecen los mismos niveles de seguridad de dominio, y algunos cobran más que otros. Además, muchos registradores también ofrecen servicios de alojamiento web. La transferencia de dominios desde registradores que ofrecen alojamiento puede ocasionar una pérdida de acceso a esos servicios de alojamiento.

Las transferencias de dominio llevan tiempo: desde días a semanas. Las transferencias de dominio también implican cierto riesgo, ya que siempre existe la posibilidad de que una persona con malas intenciones intente secuestrar el dominio durante la transferencia y transferirlo a un registrador diferente.

El aspecto positivo es que transferir un dominio a un registrador menos costoso permite ahorrar costos. También se pueden transferir dominios a registradores que ofrezcan una seguridad de dominio más sólida o alojamiento web y funciones de desarrollo adicionales.

Cómo transferir un dominio a Cloudflare

Transferir un dominio a Cloudflare Registrar ofrece importantes ahorros de costos y optimiza la seguridad.

Aprende a transferir dominios a Cloudflare desde los principales registradores como GoDaddy, Namecheap y Squarespace.