Cómo comprar un nombre de dominio

Para comprar un nombre de dominio, debes encontrar y comprar uno disponible a un registrador de nombres de dominio. Para alguien que esté iniciando un nuevo negocio, desarrollando una aplicación web o lanzando un sitio web, aprender a comprar un nombre de dominio es un primer paso importante.

Para comprar un dominio:

Encuentra registradores de nombres de dominio con buena reputación Identifica las opciones de nombres de dominio disponibles Elige un nombre de dominio Compara precios entre registradores Compra el nombre de dominio

Algunas plataformas para crear sitios web también ofrecen servicios de registrador integrados, lo que puede resultar conveniente. Cloudflare vende nombres de dominio a precio de costo, sin márgenes de beneficio ni cargos, y ofrece una página fácil de usar para encontrar uno.

¿Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es el nombre de un sitio web, o lo que a veces se conoce como "URL": "cloudflare.com" es un ejemplo de nombre de dominio.

Los nombres de dominio se utilizan en lugar de las direcciones IP para encontrar y cargar sitios web. Así como cada casa y edificio tienen su propia dirección, los sitios web y las aplicaciones en Internet tienen su propia dirección IP . Pero las direcciones IP son una larga serie de dígitos (o, en IPv6, caracteres alfanuméricos) y son difíciles de memorizar y escribir correctamente. Para que el sitio web sea más fácil de usar, el sistema de nombres de dominio (DNS) asigna nombres de dominio legibles por humanos a las direcciones IP . En lugar de memorizar muchos números, los usuarios pueden escribir "cloudflare.com" o el sitio web que prefieran.

Además, las direcciones IP de los sitios web pueden cambiar si cambian de servidor de alojamiento. Pero incluso si las direcciones IP cambian, el DNS permite a los usuarios utilizar el mismo nombre de dominio con el que están familiarizados para llegar al sitio web que necesitan.

Cómo funcionan los nombres de dominio

Un nombre de dominio tiene dos o tres partes principales: el dominio de nivel superior (TLD), el dominio de segundo nivel (2LD) y, para algunos nombres de dominio, el dominio de tercer nivel (3LD).

El TLD es lo que viene al final del nombre de dominio, como ".com", ".org" o ".gov", o los códigos de país como ".uk" o ".fr". El nombre del sitio web, empresa o servicio es el 2LD o 3LD ("cloudflare" es el 2LD en "cloudflare.com").

El dominio de segundo o tercer nivel es la parte más exclusiva del nombre de dominio. Pero también es importante tener en cuenta el TLD y el código de país al comprar un nombre de dominio. Un sitio web con un TLD de ".com" se percibe de manera diferente a un sitio web con un TLD de ".org". Y los visitantes web en el Reino Unido pueden estar más inclinados a confiar en un sitio web con un ".uk" TLD comparado con uno que no lo tiene. Ten en cuenta que un nombre de dominio puede no estar disponible en todas las combinaciones de TLD/2LD/3LD.

Cómo comprar un nombre de dominio: pasos básicos

1. Busca registradores de nombres de dominio confiables

Los registradores de nombres de dominio ofrecen una lista de nombres de dominio para alquilar a cualquier persona que desee configurar un sitio web. Busca empresas de confianza que no cobren cargos innecesarios ni usurpen dominios. Los mejores registradores de nombres de dominio tienen páginas que facilitan la búsqueda de dominios disponibles.

2. Identifica las opciones de nombres de dominio

Haz una lista de posibilidades a partir de los nombres de dominio disponibles que encuentres. Lo ideal es que los nombres de dominio sean cortos, directos y fáciles de recordar: el nombre de la compañía, el servicio o el sitio web, más un TLD relevante. Los nombres de dominio tienen precios diferentes, así que crea una lista de opciones que estén disponibles y que se ajusten a tu presupuesto. Ten en cuenta que el precio de un nombre de dominio es una tarifa anual, no un costo único.

3. Elige un nombre de dominio

Selecciona el nombre que mejor se adapte a tu presupuesto y caso de uso.

4. Compara precios entre registradores

Algunos registradores de nombres de dominio aumentan el precio de los dominios o cobran cargos por renovación. (Cloudflare no lo hace). Por esta razón, los precios pueden variar según el lugar donde se compre el dominio.

5. Compra el nombre de dominio

Sigue las instrucciones del registrador para completar el proceso de compra del nombre de dominio. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) hace un seguimiento de quienes operan los nombres de dominio, por lo tanto, se requiere cierta información de contacto.

Ten en cuenta que cuando las personas dicen que están "comprando" o "adquiriendo" un nombre de dominio, la realidad es que los nombres de dominio se están alquilando. Los registros de nombres de dominio emiten y gestionan nombres de dominio por una tarifa. Los registradores actúan como intermediarios entre los registros y los operadores de sitios web, y permiten a los operadores de sitios web alquilar nombres de dominio por un año, dos años o hasta cinco años a la vez. Los nombres de dominio deben renovarse cuando finaliza el contrato de alquiler inicial.

6. Renueva el nombre de dominio

La mayoría de los registradores renovarán los dominios automáticamente (usando el método de pago almacenado). Envían una notificación con 30 días de anticipación por si los solicitantes de registro deciden no renovar.

Es posible que los registradores abusivos no hagan esto, sino que dejen que venza el contrato de alquiler de dominio y luego vuelvan a vender el dominio al registrante original a un precio inflado. Esta es otra razón por la que es importante recurrir a un registrador de confianza.

Si el contrato de alquiler del dominio vence sin renovación, generalmente hay un periodo de gracia durante el cual el solicitante aún puede volver a comprar el dominio. Finalmente, se elimina el registro del registrante del dominio y el nombre de dominio se ofrece nuevamente al público. Más información sobre qué sucede con los dominios vencidos.

¿Cuánto cuesta un nombre de dominio?

El precio de los nombres de dominio depende de la demanda y la disponibilidad. Si un nombre de dominio tiene mucha demanda, es probable que sea más costoso. El registro de nombres de dominio establece los precios para la mayoría de los dominios. Algunos registradores aumentan los precios de los nombres de dominio a partir de ahí para obtener ganancias. Piensa en el registro como un mayorista que vende productos a minoristas (los registradores), quienes luego venden esos productos a los consumidores.

Ten en cuenta que el TLD también es un factor en el costo. Los TLD especializados cuestan más que los genéricos como .com o .org.

Los registradores también pueden cobrar cargos de renovación cuando vence el plazo inicial de la compra del nombre de dominio. Esto se suma al costo de un nombre de dominio.

A pesar de todos estos posibles márgenes de beneficio y cargos, hay muchos nombres de dominio de bajo costo disponibles. Algunos registradores no agregan márgenes de beneficios ni cargos, lo que supone un gran ahorro de costos.

¿Cloudflare vende nombres de dominio?

Cloudflare ofrece una plataforma completa para crear y lanzar sitios web y aplicaciones, además de protegerlos y acelerarlos.

Esto incluye Cloudflare Registrar, un servicio para comprar nombres de dominio. Cloudflare Registrar no aumenta los registros de dominio ni cobra cargos de renovación, simplemente cobra el precio que cobra el registro. El ahorro de costos puede ser significativo: piensa en la diferencia entre comprar en un comercio mayorista y en una tienda minorista.

Cloudflare Registrar facilita la búsqueda y la compra de un nombre de dominio y la configuración de un sitio web. Busca dominios disponibles hoy.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es la dirección de un sitio web, como "cloudflare.com". Todos los sitios web tienen direcciones IP, que son como números de teléfono para computadoras y dispositivos conectados a Internet. Pero las direcciones IP son largas cadenas de caracteres alfanuméricos que son difíciles de recordar y escribir correctamente, por lo que el uso de nombres de dominio que corresponden a las direcciones IP facilita que las personas usen la web.

¿Qué es un registrador de nombres de dominio?

Un registrador de nombres de dominio es un servicio que permite a personas o empresas alquilar nombres de dominio para sus sitios web.

¿Qué es un dominio de nivel superior (TLD)?

Un dominio de nivel superior (TLD) es la parte final de un nombre de dominio, como ".com". ".org" o ".gov", El TLD a menudo indica el tipo o la ubicación de un sitio web.

¿Cuáles son los pasos para adquirir un nombre de dominio?

Para comprar un nombre de dominio, se empieza por la búsqueda de registradores de dominios de confianza. Luego, se verifica qué nombres están disponibles, se elige un nombre, se compara precios y se compra el dominio elegido.

¿Cómo se determina el precio de los nombres de dominio?

Los precios de los nombres de dominio varían según la demanda, la disponibilidad y el TLD. Algunos registradores añaden sobreprecios o tarifas de renovación, mientras que otros, como Cloudflare, venden dominios al costo.

¿Qué es el DNS (Sistema de nombres de dominio)?

El DNS traduce los nombres de dominio fáciles de recordar en direcciones IP alfanuméricas, permitiendo a los usuarios acceder a los sitios web usando nombres fáciles de recordar.

¿Posees un nombre de dominio de manera permanente?

No, los nombres de dominio se alquilan, no se compran directamente. Pagas una tarifa anual para seguir usando el nombre y debes renovarlo antes de que expire el contrato.

¿Qué es Cloudflare Registrar?

Cloudflare Registrar es el servicio de registro de dominios de Cloudflare que vende dominios al costo sin márgenes adicionales ni tarifas de renovación.

¿Cómo se estructura un nombre de dominio?

En EE. UU., un nombre de dominio generalmente tiene un dominio de nivel superior (TLD), un dominio de segundo nivel (el nombre principal) y, a veces, un dominio de tercer nivel (como "www" o "blog"). En otros países, el TLD es casi siempre un código de país (como ".uk") o ".ca"), seguido de un dominio de segundo nivel como .co, y luego un dominio de tercer nivel (el nombre principal del sitio web).

¿Qué es la ICANN?

La ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, es la organización que realiza un seguimiento de quién posee y administra los nombres de dominio a nivel mundial, entre muchas otras responsabilidades para mantener la estabilidad de Internet.