¿Qué sucede con los nombres de dominio caducados?

Cuando un dominio caduca, a este le pueden suceder varias cosas. Puede ser renovado por el registrante, comprado en una subasta, devuelto al registro (la base de datos principal de los nombres de dominio) o puede sufrir ciberocupación de dominio. Antes de que ocurra cualquiera de estas cosas, la parte que alquilaba el dominio (el registrante) suele tener la oportunidad de recomprar los derechos de uso de su nombre de dominio caducado. Sin embargo, es mucho más sencillo renovar el nombre de dominio antes de que caduque.

¿Cómo sabe un registrante cuando su dominio está a punto de caducar?

El registrador debe avisar a sus clientes cuando sus dominios están a punto de caducar. Los registradores de buena reputación, como Cloudflare, ofrecen renovaciones automáticas para mantener la propiedad de un nombre de dominio.

Sin embargo, algunos registradores abusivos esperan a que el dominio expire, lo compran e intentan venderlo nuevamente al registrante original a un precio mucho más elevado. Esta es una forma de ocupación de dominios. Elegir el registrador de nombre de dominio adecuado ayuda a evitar la ocupación de dominios por parte del registrador.

Los registrantes también pueden comprobar por sí mismos la fecha de caducidad de sus dominios mediante una búsqueda en WHOIS. Los datos de WHOIS incluyen quién es el propietario del dominio, los datos de contacto del registrante, cuándo se compró el dominio y cuándo caduca. WHOIS no es una base de datos centralizada, sino que los datos los mantienen los distintos registradores y registros certificados por ICANN (Corporación de Internet para nombres y números asignados).

*La ocupación de dominios, o ciberocupación, hace referencia a los registradores que registran nombres de dominio antes de que otras personas u organizaciones que los quieren tengan la oportunidad de hacerlo, con frecuencia infringiendo las normativas sobre marcas registradas. Los ciberokupas a veces intentan extorsionar a los que deberían ser legítimos propietarios del dominio. La ocupación de dominios es diferente del parking de dominios, que es cuando alguien registra un dominio que no está utilizando activamente sin intentar venderlo a otra persona.

¿Puede el registrante original renovar los dominios caducados?

Por lo general, hay un periodo de gracia durante el cual el registrante puede volver a comprar el dominio sin pagar tasas adicionales, pero la duración de este varía de un registrador a otro. Podría ser tan breve como una semana o dos, tan largo como un año, o no ofrecerse en absoluto (aunque los registradores de buena reputación ofrecen un periodo de gracia. Por ejemplo, Cloudflare Registrar ofrece un periodo de gracia de 30 días). La duración del periodo de gracia también depende del tipo de dominio de primer nivel (.com, .org, .net, etc.) utilizado.

Tras el periodo de gracia, suele haber un periodo de tiempo llamado periodo de redención, durante el cual el registrador puede seguir renovando su dominio. Los registradores suelen exigir una cuota de redención para la renovación durante este periodo, además de la cuota de renovación. El periodo de redención solo dura unas semanas, 30 días como máximo.

¿Cuándo y cómo puede comprar dominios caducados un nuevo registrante?

El periodo de gracia y el periodo de redención (si el registrador ofrece ambos) tienen que caducar antes de que alguien que no sea el registrante original pueda comprar los derechos de uso de un nombre de dominio caducado. Estos dos periodos juntos pueden durar unas semanas o más de un año. Después de esto, el dominio se encuentra en una fase de "pendiente de eliminación" durante un breve periodo de tiempo.

Una vez caducados estos periodos, el registrador puede subastar el dominio en el mercado libre. En este momento, el dominio puede ser adquirido por el mejor postor. No obstante, no se subastan todos los dominios caducados.

¿Qué significa "pendiente de eliminación"?

Un dominio está en un estado conocido como "pendiente de eliminación" durante aproximadamente 5 días una vez finalizado el periodo de redención. Pendiente de eliminación significa que el dominio está a punto de caducar, pero todavía no está disponible para el público. En realidad, el dominio no se elimina cuando termina el periodo de pendiente de eliminación, pero sí el registro WHOIS.

¿Puede un registrante eliminar su propio dominio?

Los dominios no se eliminan en el sentido de que dejan de existir permanentemente, pero algunos registradores permiten que los registrantes cancelen el registro de su dominio. Otros registradores no permiten que los registrantes cancelen su registro hasta que el dominio caduque de forma natural. En ambos casos, el dominio suele ponerse después a disposición del mejor postor.

¿Qué ocurre si no se compra un dominio caducado?

Si nadie compra un dominio vencido, después de cierto tiempo, se puede devolver al registro original. No volverá a estar disponible hasta que el registro decida liberarlo. Más información sobre cómo comprar nombres de dominio.