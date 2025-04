Copiar el enlace del artículo

Cómo elegir un registrador de nombres de dominio

Cada sitio web necesita un nombre de dominio. Los nombres de dominio se compran a través de registradores de nombres de dominio. Hay muchos registradores de nombres de dominio en el mercado y, a primera vista, puede parecer que ofrecen los mismo servicios. Sin embargo,la compra de un dominio implica un gasto recurrente que puede aumentar con el tiempo. Y los propietarios de sitios web deben cerciorarse de que pueden mantener el control y la seguridad de su dominio para proteger su presencia y marca en línea. Debido a lo que está en juego, es fundamental seleccionar el mejor registrador de nombres de dominio para el caso de uso propio.

Se deben tener en cuenta varios factores en un registrador de nombres de dominio: disponibilidad del nombre, precio, periodos de vencimiento y seguridad. El costo es probablemente el factor principal para la mayoría de las empresas y operadores de sitios web, pero los factores (que se examinan a continuación) también son fundamentales.

¿Qué hace un registrador de nombres de dominio?

Los registradores de nombres de dominio son empresas que permiten a las personas y a las organizaciones registrar nombres de dominio. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) ha autorizado a cientos de empresas para que actúen como registradores de nombres de dominio, cada una con su propio modelo de precios, conjunto de funciones y protocolos de seguridad únicos.

Al elegir un registrador de nombres de dominio, ten en cuenta lo siguiente:

¿El registrador ofrece el nombre de dominio deseado?

Los que buscan registrar un nombre de dominio (registrantes) normalmente conocen el nombre del dominio que quieren registrar. Al considerar estos registros, deben asegurarse primero de que el registrador ofrezca el nombre de dominio que quieren. No todos los registradores tienen acceso a los mismos dominios de primer nivel (‘.com’, ‘.net’, ‘.io’, ‘.biz’, y otros). Un buen registrador debe tener un buscador de nombres de dominio fácil de usar para confirmar si pueden registrar o no un nombre de dominio en particular.

Un precio justo es importante

Algunos registradores brindan excelentes ofertas en el registro de nombres de dominio, pero recuerda leer la letra chica: los extras como la renovación del dominio y el registro privado* pueden ser excesivamente costosos y, a veces, incluso estar incluidos en el paquete. Para los usuarios que compran dominios a estos precios de lanzamiento tan bajos, la mejor opción suele ser transferir el dominio a otro registrador cuando haya que hacer la renovación, con el fin de evitar una tarifa de renovación inflada.

*El registro privado es una función de privacidad que permite que los usuarios puedan registrar dominios sin tener que publicar información personal en el registro WHOIS de ICANN.

Cuidado con las tasas de transferencia

Una vez que un nombre de dominio ha estado registrado por 60 días, puede ser transferido a otro registrador. Algunos registradores cobran costosos cargos de transferencia para desalentar a los clientes y que no transfieran sus dominios; esto puede poner a sus clientes en una situación difícil si deciden cambiar de registrador y conservar su nombre de dominio. Lo ideal es elegir un registrador que no tenga un cargo de transferencia o que este sea mínimo.

Buscar los periodos de gracia de caducidad

Si bien la mayoría de los registradores ofrecen servicios de renovación automática, no todos ofrecen un periodo de gracia para los nombres de dominio vencidos. El periodo de gracia después del vencimiento ayuda a los clientes que olvidaron el plazo de vencimiento. Esto puede afectar incluso a los usuarios que tenían renovación automática, pero que sus tarjetas de crédito registradas habían vencido.

Elegir un registrador con un periodo de gracia es esencial para los usuarios que quieren asegurarse de no perder sus dominios. También es una buena señal de que el registrador no está tratando de sacar provecho de los dominios vencidos. Para obtener más información, consulta más abajo.

Tener cuidado con los registradores que se aprovechan de los dominios caducados

Cuando los nombres de dominio vencen, es común que la mayoría de los registradores subasten esos dominios. En el caso de que el nombre de dominio no sea muy buscado, el solicitante de registro anterior, por lo general, puede recuperar su nombre de dominio a un precio razonable.

Sin embargo, algunos registradores efectivamente revisan sus dominios vencidos y fijan precios exorbitantes si creen que el registrante anterior o alguien más está dispuesto a pagar un alto precio por estos dominios. Esta práctica abusiva puede costar al registrante miles de dólares, y vale la pena leer las opiniones de los clientes para ver qué registradores están participando en este proceso.

Tener en cuenta los requisitos adicionales al registrar un nombre de dominio

Muchos registradores ofrecen a sus clientes complementos, como alojamiento web, registro de nombres de dominio privado, alojamiento de correo electrónico, certificados SSL, seguridad web, optimización de contenido y servicios de diseño de páginas web. Los clientes deben considerar cuál de estos complementos les interesa a la hora de elegir un registrador. Algunos solicitantes de registro prefieren obtener todos estos servicios de proveedores más especializados, mientras que otros prefieren la comodidad de utilizar una única cuenta con un solo proveedor.

Cuestiones de seguridad: protección ante el secuestro de nombres de dominio

El secuestro de nombres de dominio es la práctica de cambiar la información de registro de un nombre de dominio sin que lo sepa el registrante original. Es una forma de tomar el control de un nombre de dominio de forma fraudulenta, por lo general, con la intención de volver a vender el dominio a la víctima o a la competencia.

Las personas preocupadas por el secuestro de nombres de dominio deben examinar minuciosamente los servicios de protección de dominios de un registrador y los métodos de autorización para las transferencias. Algunos registradores ofrecen capas adicionales de seguridad (como bloqueos del registro y del registrador) y procesos de autenticación personalizados para dificultar considerablemente la posibilidad de un secuestro de nombre de dominio.

Ten en cuenta la experiencia del usuario

El sitio web de un registrador debe ser fácil de navegar y usar. Las acciones como cambiar los registros DNS y transferir dominios deben ser intuitivas. Además, el registrador debe brindar un buen soporte al cliente. Un cliente potencial debe tener la posibilidad de generar una consulta de soporte y ver cómo es el tiempo de respuesta antes de registrar un dominio. Se recomienda consultar la base de conocimientos de la empresa u otra documentación de soporte. Las reseñas de los usuarios también pueden ser útiles para evaluar la experiencia del usuario con un registrador.

Primeros pasos con un registrador de nombres de dominios

A la hora de elegir un registrador de nombres de dominio deben tenerse en cuenta todas las características mencionadas anteriormente. Los clientes deben tomar nota de las funciones que consideran más importantes para poder tomar una decisión informada.

Ten en cuenta que Cloudflare ofrece un servicio fácil de usar, Cloudflare Registrar, que no cobra recargos ni márgenes de beneficios adicionales, y que vende nombres de dominio a precio de costo. Cloudflare Registrar se integra fácilmente con la plataforma completa de Cloudflare para crear, proteger y acelerar sitios web y aplicaciones.

