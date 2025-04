Copiar el enlace del artículo

¿Qué es una estrategia multinube?

Una nube pública es un servicio en la nube que un proveedor ofrece a varios clientes. Si Cloud Vendor, Inc., ofrece su producto de almacenamiento en la nube tanto a Acme, Inc. como a Example, Inc., entonces su servicio es un servicio de nube pública.

Una estrategia multinube incluye otras nubes públicas de diferentes proveedores. Puede que Acme, Inc. decida utilizar varias nubes públicas además del servicio de Cloud Vendor, Inc., con diferentes cargas de trabajo informáticas o servicios en la nube que se ejecuten en cada nube.

Cada vez son más las empresas que eligen usar una estrategia multinube. Si se gestiona adecuadamente, una implementación multinube puede aumentar la fiabilidad, reducir el riesgo de dependencia de un proveedor y añadir competencias empresariales esenciales.

¿Qué es la gestión multinube?

La gestión multinube es el proceso de seguimiento, seguridad y optimización de una implementación multinube. La gestión multinube presenta retos diferentes a la gestión de una nube o de una configuración de TI heredada. Cada proveedor de nubes públicas tiene características diferentes. Cada proveedor también ofrece diferentes herramientas para gestionar su servicio en la nube, sus propias API y diferentes acuerdos de nivel de servicio (SLA)*. Los empleados internos pueden tener experiencia con un tipo de nube pública, pero no con otra. Además, las nubes dispares tienen que estar conectadas y aseguradas.

*Un acuerdo de nivel de servicio (SLA) es un contrato que especifica los servicios que prestará un proveedor y las condiciones de prestación de dichos servicios.

¿Cuál es la diferencia entre la gestión multinube y la gestión de nube híbrida?

Una implementación de nube híbrida también implica la combinación de varias nubes. Sin embargo, el término "nube híbrida" hace referencia a una combinación de dos tipos diferentes de infraestructura. Una nube híbrida combina una nube pública con una nube privada o hardware local. Las nubes privadas y la infraestructura local dan a una organización un mayor control sobre sus servidores en la nube y sus políticas de seguridad. Más información sobre las nubes híbridas.

¿Cómo funciona la gestión multinube?

Aunque son cada vez más comunes, las implementaciones de multinube son relativamente nuevas, y las herramientas y las mejores prácticas para gestionar varias nubes públicas a la vez sigue en desarrollo. Los equipos de TI internos pueden gestionar cada nube por separado, pero esto lleva mucho tiempo y no es lo ideal. Hay muy pocas herramientas creadas exclusivamente para la gestión multinube, pero hay varias soluciones de TI modernas y más completas que incluirán la gestión multinube.

Cloudflare pretende simplificar muchos aspectos de la gestión multinube al ofrecer un único lugar para controlar la seguridad, el rendimiento, y la fiabilidad de una implementación multinube. Al combinar DNS, load balancing, servicios de fiabilidad y otras tecnologías esenciales en un solo panel, Cloudflare puede ayudar a las empresas a superar algunos de los principales retos de la gestión multinube.

¿Cuáles son los desafíos de la seguridad multinube?

La multinube introduce una serie de retos de seguridad. Cada nube puede tener diferentes políticas de seguridad, y los proveedores también pueden tener diferentes protecciones. Las organizaciones multinube tienen que averiguar cómo aplicar una política de seguridad coherente y eficaz en todos los recursos de la nube.

Algunos proveedores de nubes públicas permiten que sus clientes configuren ellos mismos los ajustes de seguridad importantes. Es fundamental que los equipos internos entiendan estos ajustes y los configuren correctamente, especialmente si un equipo de TI o DevOps no tiene experiencia con una nube determinada. Se han producido muchas fugas de datos por servidores en la nube mal configurados (como la fuga de datos de Capital One en 2019).

Las implementaciones de multinube también comparten algunos de los mismos desafíos de seguridad a los que se enfrenta cualquier implementación en la nube. A diferencia de la tecnología tradicional usada en las instalaciones, no hay un perímetro de red claro que pueda defender un firewall. En su lugar, debe implementarse un firewall en la nube o un firewall de aplicaciones web (WAF). El control de acceso de los usuarios también es muy importante, ya que se puede acceder a los recursos de la nube desde cualquier lugar.

¿De qué forma ayuda Cloudflare con la seguridad multinube?

La red de Cloudflare ofrece una variedad de servicios de seguridad y rendimiento independientes de la infraestructura para cualquier variedad de implementación en la nube, incluye un firewall, gestión de acceso y Smart Routing.

Además, Cloudflare One es una red como servicio SASE que combina muchos de estos servicios individuales de seguridad y rendimiento en la nube en una única plataforma. Usa la red global de Cloudflare para ofrecer a los equipos y fuerzas de trabajo distribuidas una conectividad segura y rápida en sus implementaciones multinube o híbridas desde cualquier lugar del planeta.