¿Cómo funciona la arquitectura de la nube híbrida?

Copiar el enlace del artículo

¿Qué es una nube híbrida?

Una nube híbrida es una combinación de dos o más tipos diferentes de infraestructura: una nube pública y una nube privada o una infraestructura local. Las implantaciones de nubes híbridas son cada vez más habituales; muchas empresas quieren combinar la potencia de la informática en la nube pública con una infraestructura privada más controlada.

¿Cómo es la arquitectura de la nube híbrida?

La arquitectura de la nube híbrida puede variar mucho. Una implementación de nube híbrida puede combinar la infraestructura local con una nube pública:

También se podría combinar una nube pública con una nube privada:

O puede combinar varias nubes públicas, nubes privadas e infraestructura local. Independientemente de la configuración específica que se utilice, toda arquitectura de nube híbrida tendrá algunos rasgos en común:

Integración de datos: los datos de una organización se sincronizarán en su infraestructura de nube pública y de nube no pública. Sincronizar los datos de estas diferentes infraestructuras puede ser un reto, y puede que una empresa necesite implementar una solución técnica adicional para mantener automáticamente la consistencia de los datos.

los datos de una organización se sincronizarán en su infraestructura de nube pública y de nube no pública. Sincronizar los datos de estas diferentes infraestructuras puede ser un reto, y puede que una empresa necesite implementar una solución técnica adicional para mantener automáticamente la consistencia de los datos. Conexiones de red: las nubes privadas, la infraestructura heredada y las nubes públicas están conectadas entre sí, ya sea mediante la Internet pública o de una red privada. Esta conectividad de red es crucial para que funcione una implementación de nube híbrida.

las nubes privadas, la infraestructura heredada y las nubes públicas están conectadas entre sí, ya sea mediante la Internet pública o de una red privada. Esta conectividad de red es crucial para que funcione una implementación de nube híbrida. Gestión unificada: lo ideal es que la gestión de las nubes híbridas la llevara a cabo una herramienta global, lo que acabaría con la necesidad de gestionar cada nube por separado. Gestionar las nubes por separado puede ser difícil, porque cada nube tendrá diferentes API,* diferentes SLA,** y diferentes capacidades y funciones.

*Una API, o interfaz de programación de aplicaciones, permite a una aplicación "llamar a" una función o funcionalidad de otra aplicación, o en este caso, de un servicio en la nube, e incorporar esa función o funcionalidad al propio servicio de la aplicación.

**Un "SLA" es un acuerdo de nivel de servicio, y define los servicios que proporcionará un proveedor de la nube.

¿Cómo se conectan las nubes híbridas?

Para las nubes híbridas, son muy importantes las conexiones de red entre las distintas infraestructuras. Si no están conectadas, una organización no está ejecutando de verdad una nube híbrida. En su lugar, está ejecutando varias nubes con otras en paralelo, y puede que los datos no estén alineados en todas las nubes.

Las nubes públicas, las nubes privadas y la infraestructura local pueden conectarse mediante estos métodos:

VPN: una VPN, o red privada virtual, permite conexiones seguras y encriptadas en Internet. Ya que el tráfico de la VPN está encriptado, cualquier persona o máquina conectada a una VPN puede comunicarse de forma tan segura como si estuviera conectada a una red interna privada. Con una VPN, las nubes y la infraestructura local pueden conectarse de forma segura por la Internet pública.

una VPN, o red privada virtual, permite conexiones seguras y encriptadas en Internet. Ya que el tráfico de la VPN está encriptado, cualquier persona o máquina conectada a una VPN puede comunicarse de forma tan segura como si estuviera conectada a una red interna privada. Con una VPN, las nubes y la infraestructura local pueden conectarse de forma segura por la Internet pública. WAN: una red de área amplia (WAN) es una red que conecta ordenadores a distancia, a diferencia de una red de área local (LAN) que conecta los ordenadores a nivel local (dentro del mismo edificio o en las mismas instalaciones). Las conexiones a través de una WAN son más fiables que las conexiones en la Internet pública. Para las nubes híbridas, una WAN debe seguir encriptando las conexiones con una VPN.

una red de área amplia (WAN) es una red que conecta ordenadores a distancia, a diferencia de una red de área local (LAN) que conecta los ordenadores a nivel local (dentro del mismo edificio o en las mismas instalaciones). Las conexiones a través de una WAN son más fiables que las conexiones en la Internet pública. Para las nubes híbridas, una WAN debe seguir encriptando las conexiones con una VPN. API: las integraciones de API son fundamentales para que una nube híbrida funcione al conectar plataformas, bases de datos, aplicaciones, etc. Las llamadas API se envían de una nube a otra como solicitudes HTTP, y pueden enviarse a través de la Internet abierta, una VPN o una WAN.

¿Cómo da soporte Cloudflare las implementaciones de la nube híbrida?

Cloudflare facilita la gestión de las implementaciones en la nube híbrida, además de otros tipos de implementaciones en la nube, como la multinube. La red en la nube de Cloudflare, que está distribuida por 335 ciudades de 125 países, se sitúa delante de cualquier infraestructura en la nube y se encarga de DNS, protección contra DDoS, aceleración de contenidos, encriptación TLS, y otras funciones esenciales. Cloudflare también ayuda con el control de acceso de los usuarios, una parte fundamental de cualquier implementación en la nube.

Aprende cómo la conectividad cloud se integra fácilmente con cualquier tipo de implementación de nube.