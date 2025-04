¿Qué es un robot spam? | Cómo se propagan los comentarios y los mensajes de spam

Copiar el enlace del artículo

¿Qué es un robot spam?

Hablando en general, los robots son programas de computadora que ejecutan tareas repetitivas, y generalmente operan a través de Internet. Un robot spam es un tipo específico de robot que envía (o ayuda a enviar) mensajes de spam. Un robot spam también puede publicar spam en varios lugares donde los usuarios interactúan en línea, como plataformas de redes sociales o foros.

Spam es cualquier mensaje inapropiado o no deseado que se envía a un gran número de usuarios. Por lo general, el correo no deseado incluye anuncios de productos no deseados, vínculos de retroceso irrelevantes (para intentar que el sitio web vinculado tenga un mayor rendimiento en los motores de búsqueda) o cosas más siniestras como estafas o descargas de malware. El spam también puede ser cualquier contenido que sea irrelevante y entregado en grandes volúmenes.

Al igual que las llamadas telefónicas automáticas que tienen plagadas muchos consumidores en los últimos años, la mayoría del correo no deseado en línea es totalmente automatizado por los robots spam. Los usuarios no están interactuando con una persona real cuando se encuentran con la obra de un robot spam, incluso si el robot pareciera "responder" a las interacciones del usuario. En cambio, los robots spam difunden mensajes preprogramados o siguen secuencias de comandos de conversación preprogramadas para interactuar con los usuarios.

¿Cómo funcionan los robots spam?

Los robots spam pueden crear cuentas falsas en foros, plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería o proveedores de alojamiento de correo electrónico. A veces intentan disfrazar sus actividades como si vinieran de un usuario real. Dado que la creación de una cuenta de usuario a menudo solo implica completar unos pocos campos (nombre, dirección de correo electrónico, etc.), los atacantes programarán robots spam para completar estos formularios automáticamente, una tarea relativamente simple para un programador experto. Algunas plataformas ofrecen CAPTCHA o desafíos similares para evitar que los robots creen cuentas, pero estas defensas no son infalibles.

Una vez que los robots spam tengan una cuenta o tengan acceso a una plataforma, comenzarán a enviar mensajes spam de acuerdo con un conjunto predeterminado de reglas (por el creador del robot).

Otros tipos de robots spam pueden ayudar a los spammers sin enviar realmente los mensajes de spam. Algunos robots de spam recopilan direcciones de correo electrónico o números de teléfono para proporcionar objetivos a los spammers: escanean la web, raspan la información de contacto y la guardan en una base de datos.

¿Cómo se usan los robots para el correo electrónico no deseado?

Los que envían correos electrónicos de spam necesitan tantas direcciones de correo eletrónico en funcionamiento como les sea posible encontrar. La cosecha de direcciones de correo electrónico se lleva a cabo por bots que escanean páginas web, buscan textos que sigan el formato de dirección de correo electrónico (texto + símbolo @ + dominio) y copian ese texto en la base de datos de objetivos del agente de spam o spammer.

Una vez que los spammers tienen una base de datos de direcciones de correo electrónico, pueden empezar con el envío masivo de correos electrónicos de spam. Con frecuencia, los correos electrónicos de spam tienen un carácter delictivo e intentan propagar malware o robar credenciales de cuenta mediante el phishing. Los spammers pueden usar una técnica conocida como suplantación de correo electrónico para que parezca que sus correos electrónicos provienen de una fuente legítima.

Los spammers no siempre usan robots para recopilar direcciones de correo electrónico; pueden obtener listas de correo electrónico de una variedad de otros lugares. Pueden comprar listas (a menudo en la Dark Web), pueden robar la base de datos obtenida legítimamente de una empresa o pueden engañar a los usuarios para que les den su dirección de correo electrónico.

¿Qué es el comentario spam?

Comentario spam es cualquier spam que aparece en la sección de comentarios generados por el usuario de un sitio web. Algunos robots spam buscan y publican en las secciones de comentarios que no requieren una cuenta de usuario para participar en un hilo. Esto es más fácil si el foro no tiene una verificación suficiente para comprobar si un comentarista es un usuario humano, pero algunos robots pueden superar esas protecciones incluso si están presentes.

Otras veces, los robots crearán cuentas de usuario falsas y dejarán comentarios, y si una cuenta se cierra, crearán otra. De esta forma, los spammers pueden automatizar el proceso de promoción y publicación de spam.

Un ejemplo de un comentario spam de un robot:

¿Cómo funcionan los robots spam en las redes sociales?

Muchos bots están activos en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Los bots de spam de redes sociales enviarán mensajes o crearán publicaciones en los que prometen artículos gratuitos, ofertas en productos de consumo, contenido para adultos u otras ofertas demasiado buenas para ser ciertas. También pueden dar me gusta, compartir o retuitear publicaciones de spam, o dejar comentarios de spam en hilos de comentarios de publicaciones que no tengan relación con el tema.

Los robots spam de redes sociales pueden operar a través de cuentas falsas o a través de cuentas de usuario reales comprometidas (las cuentas pueden haber sido comprometidas a través de relleno de credenciales). Para hacer que una cuenta falsa de robot de redes sociales parezca más legítima, un robot spam puede copiar una foto de perfil de usuario legítimo.

Un ejemplo de un mensaje de un robot spam en las redes sociales:

Un ejemplo de un comentario spam de un robot:

Los robots spam también pueden operar en una variedad de aplicaciones de mensajería o chat (como Kik, Skype, Telegram, etc.). Como es el caso en otros canales en línea, estos robots spam intentan engañar a los usuarios para que paguen dinero, den información o hagan clic en un enlace inseguro. A menudo, estos bots son chatbots rudimentarios programados para "conversar" con cualquier usuario que responda a sus mensajes, con el objetivo de involucrar al usuario lo suficiente como para hacer clic en un enlace o entregar datos personales.

Un ejemplo de un mensaje de un robot spam en las redes sociales:

Los robots spam a veces están programados para tratar de parecer usuarios reales, pero generalmente no son lo suficientemente sofisticados como para que el disfraz sea convincente. Aquí hay algunas formas rápidas de saber si una publicación o mensaje es de un robot spam:

Errores ortográficos o gramaticales excesivos

Muchos, pero no todos, los mensajes preprogramados de robots spam contendrán una gran cantidad de errores ortográficos y gramaticales, a menudo hasta el punto de que es difícil descifrar completamente el significado del mensaje.

Si suena demasiado bueno para ser verdad ...

Entonces, probablemente no sea cierto. Los mensajes que ofrecen ofertas increíbles en productos de consumo, medicamentos, servicios u otras compras típicamente caras a menudo provienen de robots spam.

Instrucciones urgentes y agresivas para hacer clic en un enlace o reenviar un mensaje

A menudo, los robots spam están programados para intentar que los usuarios realicen una acción específica lo más rápido posible (al igual que en un ataque de suplantación de identidad). Si un perfil de las redes sociales se ve comprometido, esto puede resultar en que el perfil de esa persona actúe de manera extraña, por ejemplo, enviando mensajes agresivos exigiendo que sus contactos sociales hagan algo, cuando no se sabe que la persona se comportó de esa manera en el pasado.

Mensajes de fuentes inesperadas

Correos electrónicos o mensajes sociales inesperados de personas desconocidas deben tratarse con sospecha. Además, si se roba la cuenta social de un usuario, el robot spam puede usarla para comunicarse con personas con las que el usuario normalmente no se pone en contacto.

Irrelevancia

En la captura de pantalla anterior de un comentario de spam, el comentarista enumeró varios tipos diferentes de préstamos, incluidos "préstamo personal" y "préstamos comerciales en efectivo". Este comentario apareció debajo de una publicación de blog sobre ciberseguridad. Los robots spam a menudo no verifican si sus comentarios son relevantes para el hilo, simplemente los publican automáticamente.

Las respuestas de la otra parte en la conversación dejan de tener sentido

Los chatbots de spam a menudo seguirán un guión de conversación relativamente simple, y si las respuestas de un usuario se desvían de las respuestas esperadas, el chatbot de spam puede seguir el guión incluso cuando las respuestas escritas ya no tengan sentido en contexto.

¿Cómo pueden las empresas evitar que los robots spam creen una mala experiencia de usuario?

Los bots de spam no se comportan como los usuarios reales, y una solución de gestión de bots debería poder diferenciar entre las actividades de los bot de spam y las interacciones de usuarios legítimos con una propiedad web. Cloudflare Bot Management usa análisis de comportamiento no solo para detectar la actividad de bots, sino también para separar los bots beneficiosos de los perjudiciales (como los bots de spam) y mitigar los perjudiciales. Las organizaciones más pequeñas también pueden bloquear spam u otros bots perjudiciales con Super Bot Fight Mode, disponible en los planes Cloudflare Pro y Business.