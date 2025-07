Copiar el enlace del artículo

¿Qué es la seguridad de acceso remoto?

La seguridad del acceso remoto (a veces denominada "acceso remoto seguro") comprende tecnologías y procesos que ayudan a garantizar que solo los usuarios y dispositivos autorizados accedan a los recursos internos desde fuera de la red empresarial. Con la expansión del trabajo remoto e híbrido, la seguridad del acceso remoto ha cobrado mayor importancia.

Muchas organizaciones han implementado funciones de seguridad de acceso remoto como parte de una transformación de la seguridad más amplia. En el pasado, la seguridad empresarial solía utilizar un modelo perimetral o de "castillo y foso": todos los que estaban dentro de la red (el "castillo") podían acceder libremente a los datos, las aplicaciones y otros recursos. La seguridad perimetral (que incluía el "foso") impedía el acceso a los recursos, a menos que los guardias decidieran bajar el puente levadizo.

Hoy en día las organizaciones cuentan con numerosas personas que trabajan más allá de los muros del castillo todos los días. La implementación de capacidades de seguridad de acceso remoto como parte de un modelo de seguridad Zero Trust permite a estas organizaciones dar un mejor soporte a los usuarios remotos sin poner en riesgo la aplicación y los datos.

¿Cómo funciona la seguridad de acceso remoto?

La seguridad de acceso remoto puede emplear múltiples capacidades, entre las que se incluyen:

Gestión de acceso basada en roles

Los equipos informáticos o de seguridad pueden establecer políticas que concedan a los usuarios acceso a recursos concretos en función de sus funciones. Por ejemplo, un miembro del equipo de finanzas que trabaja desde casa podría tener acceso al software de contabilidad, pero no al sistema de gestión de contenidos (CMS) utilizado para modificar el sitio web de la empresa. Las políticas de acceso basadas en roles siguen el principio de privilegio mínimo, que afirma que los usuarios solo deben tener acceso a lo que es absolutamente necesario para realizar su trabajo, y nada más.

Estas políticas ayudan a prevenir las amenazas internas y pueden limitar el daño de las fugas por parte de un atacante externo: si alguien roba las credenciales de un empleado, el ladrón solo podría acceder a una selección limitada de recursos.

Autenticación sólida y adaptable

La seguridad del acceso remoto debería requerir algo más que simples nombres de usuario y contraseñas. La mayoría de las implementaciones de seguridad de acceso remoto incluyen la autenticación multifactor (MFA), que requiere que los usuarios verifiquen su identidad con uno o dos factores de autenticación adicionales. Es posible que los usuarios deban emplear un código de acceso de un solo uso enviado por mensaje de texto, una llave USB física o una función de reconocimiento facial. La MFA ayuda a garantizar que las contraseñas robadas por sí solas no permitan a los delincuentes acceder a las redes empresariales.

La seguridad del acceso remoto también puede incluir la autenticación adaptable o las políticas de acceso condicional. Por ejemplo, si alguien inicia sesión desde una ubicación atípica, es posible que deba volver a autenticarse para obtener acceso a los recursos. Si viajan a un país que tiene un alto riesgo de ciberataques, es posible que se les impida acceder a sistemas muy confidenciales.

Red privada virtual/Acceso a la red Zero Trust

Algunas organizaciones siguen empleando los servicios tradicionales de red privada virtual (VPN). Sin embargo, la seguridad del acceso remoto se garantiza mejor con la tecnología Acceso a la red Zero Trust (ZTNA), un elemento fundamental en un modelo de seguridad Zero Trust. Los servicios de VPN funcionan de forma similar al obsoleto modelo perimetral: una vez que los usuarios inician sesión, tienen rienda suelta dentro de una red empresarial. Por el contrario, ZTNA otorga a los usuarios y dispositivos conectados acceso solo a los recursos que han solicitado y a los que tienen permiso de acceso.

Inicio de sesión único

Para los usuarios remotos, el inicio de sesión en varias aplicaciones por separado puede ralentizar considerablemente los flujos de trabajo. La funcionalidad de inicio de sesión único (SSO) permite a los usuarios iniciar sesión una sola vez para acceder a múltiples aplicaciones de software como servicio (SaaS) y locales.

Supervisión y análisis del comportamiento

La seguridad de acceso remoto puede beneficiarse de herramientas que supervisan y analizan el comportamiento de los usuarios y los dispositivos, y que marcan los comportamientos atípicos o potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las organizaciones pueden adoptar capacidades de análisis de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA), plataformas de perímetro de servicio seguro (SSE), sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM) y herramientas de detección y respuesta ampliadas (XDR). Cuando identifican comportamientos atípicos, estas herramientas podrían bloquear automáticamente el acceso a los recursos, alertar a los administradores o poner en marcha otras respuestas.

Casos de uso de seguridad de acceso remoto

la razón principal para implementar la seguridad de acceso remoto es proteger los recursos y apoyar a los empleados que trabajan fuera de las oficinas corporativas al menos parte del tiempo.

Empleados remotos e híbridos: la razón principal para implementar la seguridad de acceso remoto es proteger los recursos y apoyar a los empleados que trabajan fuera de las oficinas corporativas al menos parte del tiempo.

la razón principal para implementar la seguridad de acceso remoto es proteger los recursos y apoyar a los empleados que trabajan fuera de las oficinas corporativas al menos parte del tiempo. Empleados que viajan: incluso los empleados que suelen trabajar desde una oficina corporativa pueden necesitar viajar ocasionalmente por trabajo. La seguridad de acceso remoto puede ayudarles a acceder a muchos o a todos los mismos recursos que utilizan en la oficina.

incluso los empleados que suelen trabajar desde una oficina corporativa pueden necesitar viajar ocasionalmente por trabajo. La seguridad de acceso remoto puede ayudarles a acceder a muchos o a todos los mismos recursos que utilizan en la oficina. Acceso de terceros: la seguridad del acceso remoto puede ayudar a los proveedores y a las organizaciones asociadas. El control de acceso granular puede garantizar que estos usuarios y sus dispositivos solo accedan a determinados recursos, posiblemente durante un tiempo limitado.

¿Cuáles son las ventajas de la seguridad de acceso remoto?

Las funciones de seguridad de acceso remoto pueden ayudar a las organizaciones a reforzar su postura de seguridad general a la vez que permiten una mayor flexibilidad laboral. Con la implementación adecuada, las organizaciones pueden: