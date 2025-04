Copiar el enlace del artículo

¿Qué es una VPN?

Una red privada virtual (VPN) es un servicio de seguridad en Internet que permite que los usuarios accedan a Internet como si estuvieran conectados a una red privada. Esto encripta las comunicaciones de Internet, además de proporcionar un alto grado de anonimato. Algunas de las razones más comunes por las que la gente utiliza las VPN son para protegerse contra el espionaje en un WiFi público, para eludir la censura en Internet o para conectarse a la red interna de una empresa para poder trabajar en remoto.

¿Cómo funciona una VPN?

Por lo general, la mayor parte del tráfico de Internet no está encriptado y es muy público. Cuando un usuario crea una conexión a Internet, como visitar un sitio web en un navegador, el dispositivo del usuario se conectará a su proveedor de acceso a Internet (ISP), y luego el ISP se conectará a Internet para encontrar el servidor web apropiado con el que comunicarse para obtener el sitio web solicitado.

La información sobre el usuario está expuesta en cada paso de la solicitud del sitio web. Ya que la dirección IP del usuario está expuesta durante todo el proceso, el ISP y cualquier otro intermediario pueden guardar registros de los hábitos de navegación del usuario. Además, los datos que fluyen entre el dispositivo del usuario y el servidor web no están encriptados; esto crea oportunidades para que elementos maliciosos espíen los datos o lleven a cabo ataques contra el usuario, como un ataque en ruta.

En cambio, un usuario que se conecta a Internet con un servicio VPN tiene un mayor nivel de seguridad y privacidad. Una conexión VPN implica los siguientes 4 pasos:

El cliente VPN* se conecta al ISP mediante una conexión encriptada. El ISP conecta al cliente VPN con el servidor VPN, manteniendo la conexión encriptada. El servidor VPN descifra los datos del dispositivo del usuario y, a continuación, se conecta a Internet para acceder al servidor web en una comunicación no encriptada. El servidor VPN crea una conexión encriptada con el cliente, que se conoce como "túnel VPN".

El túnel VPN entre el cliente VPN y el servidor VPN pasa por el ISP, pero debido a que todos los datos están encriptados, el ISP no puede ver la actividad del usuario. Las comunicaciones del servidor VPN con Internet no están encriptadas, pero los servidores web solo registrarán la dirección IP del servidor VPN, lo cual no les dan información alguna sobre el usuario.

*El cliente VPN es el software VPN instalado en el dispositivo del usuario.

¿Una VPN es solo para personas que tienen algo que ocultar?

Como ocurre con otros servicios de privacidad en Internet, a veces las VPN se clasifican como herramientas que usan para actividades ilegales o subversivas. En realidad, hay una serie de razones válidas y legítimas para utilizar una VPN. A continuación, algunas de las razones más comunes:

Protección en WiFi público - Los usuarios que usan redes WiFi públicas sin una VPN se están arriesgando. Su tráfico de Internet no está encriptado, y otros usuarios de la misma red pueden controlar su actividad con herramientas de fácil acceso. Este es un método típico que utilizan los atacantes para robar las credenciales de acceso y otra información confidencial. Si un usuario se conecta a través de una VPN, un atacante que esté al acecho solo podrá ver los datos encriptados, que no mostrarán información confidencial.

- Los usuarios que usan redes WiFi públicas sin una VPN se están arriesgando. Su tráfico de Internet no está encriptado, y otros usuarios de la misma red pueden controlar su actividad con herramientas de fácil acceso. Este es un método típico que utilizan los atacantes para robar las credenciales de acceso y otra información confidencial. Si un usuario se conecta a través de una VPN, un atacante que esté al acecho solo podrá ver los datos encriptados, que no mostrarán información confidencial. Trabajo en remoto - Muchas empresas permiten a sus empleados trabajar en remoto con una VPN. Esto permite que el empleado en remoto tenga acceso a la red interna de la empresa, y ofrece encriptación para proteger a la empresa de atacantes o espionaje.

- Muchas empresas permiten a sus empleados trabajar en remoto con una VPN. Esto permite que el empleado en remoto tenga acceso a la red interna de la empresa, y ofrece encriptación para proteger a la empresa de atacantes o espionaje. Libertad frente a la censura en estados represores - En algunas partes del mundo, está prohibido expresar, o incluso leer, opiniones críticas con el gobierno. Muchos de estos países también ofrecen a sus ciudadanos una versión censurada de Internet que bloquea una cantidad significativa de dominios. Las personas que acceden a Internet en estos países pueden utilizar una VPN para acceder a los contenidos que su país quiere bloquear, y para hablar con libertad en línea, ya que la encriptación de la VPN protege su actividad de la vigilancia estatal.

- En algunas partes del mundo, está prohibido expresar, o incluso leer, opiniones críticas con el gobierno. Muchos de estos países también ofrecen a sus ciudadanos una versión censurada de Internet que bloquea una cantidad significativa de dominios. Las personas que acceden a Internet en estos países pueden utilizar una VPN para acceder a los contenidos que su país quiere bloquear, y para hablar con libertad en línea, ya que la encriptación de la VPN protege su actividad de la vigilancia estatal. Anonimato de la ubicación - Algunos servicios web restringen o filtran el contenido en función de la ubicación del usuario. Se puede usar una VPN para que la ubicación del usuario sea anónima, y evitar así estas restricciones.

- Algunos servicios web restringen o filtran el contenido en función de la ubicación del usuario. Se puede usar una VPN para que la ubicación del usuario sea anónima, y evitar así estas restricciones. El derecho a la privacidad en línea - Se sabe que los ISP venden los datos privados de sus usuarios. De forma similar, algunos sitios web venden información sobre sus visitantes. La privacidad que ofrecen los servicios de VPN permite que los consumidores rechacen la recopilación de sus datos.

¿Cuáles son las desventajas de una VPN?

Un servicio de VPN no garantiza un mayor nivel de seguridad; los usuarios solo se pueden sentir seguros con una VPN si confían en el proveedor de la VPN. Un proveedor de VPN deshonesto podría vender la información de sus usuarios o dejarlos expuestos a ataques. También hay que tener en cuenta que la mayoría de los servicios de VPN tienen un coste mensual. Algunos usuarios de VPN también pueden experimentar problemas de rendimiento.

¿Cómo afecta una VPN al rendimiento?

Algunos usuarios experimentarán un empeoramiento del rendimiento de una VPN, y esto depende en gran medida del servicio de VPN que estén utilizando. No todas las VPN son iguales y, si un servicio de VPN no tiene la capacidad de servidor para manejar la carga creada por sus usuarios, estos experimentarán una ralentización de su conexión a Internet. Además, si una VPN está situada a gran distancia tanto del usuario como del servidor web al que está intentando acceder, el tiempo de viaje resultante puede generar latencia. Por ejemplo, si un usuario en San Francisco accede a un sitio web cuyos servidores también están en San Francisco, pero el servicio de VPN de ese usuario está situado en Tokio, la solicitud del usuario tendrá que recorrer medio mundo y volver antes de conectarse a un servidor situado a unos pocos kilómetros. Esto se le conoce a veces como el efecto trombón.

