¿Qué es la red de cafeterías?

La red de cafeterías es uno de los términos utilizados para describir el enfoque empresarial moderno para conectar usuarios, dispositivos y aplicaciones en una amplia variedad de ubicaciones. Contrasta con los modelos de red más antiguos que hacían suposiciones sobre dónde se ubicaban los usuarios y las aplicaciones, la mayoría de las veces en las instalaciones gestionadas directamente por la empresa.

La mayoría de los usuarios de hoy en día están familiarizados con el concepto de entrar en una cafetería, abrir una computadora portátil, conectarse a la red WiFi y trabajar. La red de cafeterías tiene como objetivo replicar la facilidad y la simplicidad de esa experiencia, manteniendo altos niveles de seguridad.

Las redes WiFi de las cafeterías pueden variar en sus medidas de seguridad y no son gestionadas por las organizaciones a las que pertenecen los trabajadores remotos, pero las redes de cafeterías incorporan una seguridad avanzada y permiten que los equipos internos gestionen completamente el acceso a los dispositivos.

La red de cafeterías ayuda a las organizaciones a satisfacer sus necesidades de la red de sucursales. Puede conectar los campus principales con las sucursales, las ubicaciones de las franquicias, los espacios de trabajo, las redes WiFi domésticas e incluso las cafeterías. Esto permite a los empleados y contratistas trabajar de forma segura desde cualquier lugar, al mismo tiempo que se mantienen seguros los datos internos y la propiedad intelectual.

¿Cómo se desarrolló la creación de la red de cafeterías?

Las redes corporativas se diseñaron originalmente para servir a estaciones de trabajo locales y centros de datos localizados. Este modelo se ha visto interrumpido, principalmente por tres acontecimientos:

La adopción de infraestructuras y aplicaciones nativas de nube.

El uso de las políticas de traer tu propio dispositivo (BYOD).

La transición al trabajo híbrido, que se aceleró con la pandemia de la COVID-19, pero que ya llevaba algún tiempo en marcha.

La creación de la red de cafeterías es un enfoque que se adapta mejor a la forma en que las empresas trabajan hoy en día tras estos avances. También tiene como objetivo eliminar algunos de los desafíos asociados con las adaptaciones incómodas de las redes heredadas a estos avances: los desafíos que incluyen los cuellos de botella en la red, la latencia causada por el tráfico de retorno, las conexiones VPN lentas y los agujeros de seguridad introducidos al intentar integrar plataformas incompatibles.

¿Cómo funciona la red de cafeterías?

La red de cafeterías se basa en una combinación de técnicas de red flexibles y políticas de seguridad Zero Trust. Las rutas de red son dinámicas y definidas por software, en lugar de ser estáticas y depender de MPLS o líneas alquiladas. Como resultado, el tráfico de red no tiene que ser transportado de regreso a una ubicación centralizada. La red corporativa se puede alcanzar a través de Internet, lo que permite a los usuarios conectarse desde cualquier lugar. Las políticas de identidad, el estado de seguridad de los dispositivos y el control de acceso proveen la autorización, en lugar del acceso a la red.

Esta implementación se conoce como "SASE " (perímetro de servicio de acceso seguro), un modelo que combina redes flexibles y adaptadas a la nube y una seguridad integrada de forma nativa para simplificar las arquitecturas de red modernas.

Seguridad de la red de cafeterías

Quizás lo más crucial en las redes de cafeterías (y en SASE) es que la seguridad se integra directamente en la conectividad de la red. Esto garantiza que las conexiones de red sean seguras, independientemente de los dispositivos o usuarios que se conecten. La encriptación en tránsito se emplea de forma habitual mediante el uso de Transport Layer Security (TLS), en lugar de las conexiones VPN, muchas veces engorrosas.

¿Cuáles son los beneficios de la red de cafeterías?

Una conectividad simplificada en la nube, local e híbrida: un enfoque de "cafetería" para las redes prioriza garantizar que el tráfico de red pueda fluir de la misma manera a las nubes públicas, los centros de datos internos y las aplicaciones SaaS.

un enfoque de "cafetería" para las redes prioriza garantizar que el tráfico de red pueda fluir de la misma manera a las nubes públicas, los centros de datos internos y las aplicaciones SaaS. Mayor seguridad: un enfoque perimetral de la seguridad de la red falla porque es probable que las amenazas ya estén dentro de la red y porque, gracias al uso de la nube, el perímetro de la red no es un buen indicador de dónde están alojados los datos de la empresa. La red de cafeterías incorpora la seguridad Zero Trust que puede ralentizar o mitigar las amenazas en cualquier lugar, y separa los recursos corporativos y los usuarios que acceden a ellos.

un enfoque perimetral de la seguridad de la red falla porque es probable que las amenazas ya estén dentro de la red y porque, gracias al uso de la nube, el perímetro de la red no es un buen indicador de dónde están alojados los datos de la empresa. La red de cafeterías incorpora la seguridad Zero Trust que puede ralentizar o mitigar las amenazas en cualquier lugar, y separa los recursos corporativos y los usuarios que acceden a ellos. Una red de sucursales más sencilla: cualquier LAN sirve para la red de cafeterías, cualquier acceso a Internet. Debido a que las rutas de red seguras se ejecutan en la infraestructura de Internet disponible públicamente, no es necesario establecer conexiones dedicadas para poner en línea una sucursal.

cualquier LAN sirve para la red de cafeterías, cualquier acceso a Internet. Debido a que las rutas de red seguras se ejecutan en la infraestructura de Internet disponible públicamente, no es necesario establecer conexiones dedicadas para poner en línea una sucursal. Menores costos: las organizaciones que utilizan este enfoque no necesitan invertir en hardware adicional, configuraciones de red personalizadas o circuitos privados.

¿Cuáles son algunos de los casos de uso para la red de cafeterías?

Muchas grandes empresas han adaptado este enfoque para estos y otros casos de uso:

La conexión de sucursales y campus satélites: las ubicaciones corporativas que están alejadas de la sede central pueden activar rápidamente la conectividad de red a través de un modelo de red de cafetería.

las ubicaciones corporativas que están alejadas de la sede central pueden activar rápidamente la conectividad de red a través de un modelo de red de cafetería. La conexión de ubicaciones de franquicias: las tiendas minoristas, los restaurantes y otras cadenas pueden utilizar la red de cafeterías para incorporar rápidamente nuevas ubicaciones y conectar de manera eficiente las ubicaciones existentes.

las tiendas minoristas, los restaurantes y otras cadenas pueden utilizar la red de cafeterías para incorporar rápidamente nuevas ubicaciones y conectar de manera eficiente las ubicaciones existentes. El apoyo al trabajo remoto e híbrido: las redes de cafetería facilitan y agilizan el acceso de los empleados a la red corporativa desde cualquier lugar, con poca o ninguna configuración en el lado del cliente.

La red de cafeterías vs. la modernización de redes

La modernización de la red es el proceso de actualizar las redes, la mayoría de las veces trasladando las funciones del hardware al software o a la nube. La creación de la red de cafeterías es un posible resultado de un proceso de modernización de la red.

¿Cómo implementar la red de cafeterías?

La mayoría de las empresas que desean seguir este modelo adoptan una solución SASE en lugar de rediseñar su infraestructura de red desde cero. Esto les permite reducir su costo total de propiedad (TCO) y mantener la flexibilidad a medida que crecen.

Cloudflare permite a las empresas activar la conectividad universal, con la aplicación automática de la red Zero Trust. Descubre cómo Cloudflare apoya la red de cafeterías con la conectividad cloud.