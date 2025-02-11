En una era donde el panorama de amenazas digitales es cada vez más amplio y aumenta el escrutinio normativo, el cumplimiento de la legislación en materia de la privacidad de los datos y de la seguridad de la información supone un enorme obstáculo para la mayoría de las organizaciones.

La convergencia de la tecnología, el uso compartido de los datos a nivel global y los marcos normativos en constante cambio han creado un problema complejo para las organizaciones que desean garantizar la conformidad de sus datos.