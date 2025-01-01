Te damos la bienvenida al Centro de recursos del programa para socios de agencias de Cloudflare, actualmente en fase beta abierta. Tu recurso integral para todo lo relacionado con el programa para socios de agencias.
¿No encuentras lo que buscas? Ponte en contacto con agency@cloudflare.com para obtener más ayuda.
[Solo en inglés] Una hoja con respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros socios de agencias.
[Solo en inglés] Un breve recorrido guiado sobre cómo utilizar el panel de control Tenant.
[Solo en inglés] Un resumen introductorio de los productos de Cloudflare, los precios y más detalles sobre el programa beta de socios de agencias.
[Solo en inglés] Una guía práctica dedicada al uso de la API Tenant para configurar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.
[Solo en inglés] Un breve vídeo explicativo sobre cómo utilizar la API Tenant para configurar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.
[Solo en inglés] Una breve guía sobre cómo añadir un método de pago a tu cuenta principal.
[Solo en inglés] Guía para transferir o comprar dominios a través de Cloudflare Registrar como socio de agencia.