Te damos la bienvenida al Centro de recursos del programa para socios de agencias de Cloudflare, actualmente en fase beta abierta. Tu recurso integral para todo lo relacionado con el programa para socios de agencias.

¿No encuentras lo que buscas? Ponte en contacto con agency@cloudflare.com para obtener más ayuda.

Explora todos los recursos

Guía de implementación

Preguntas frecuentes sobre el programa de socios de agencias

[Solo en inglés] Una hoja con respuestas a las preguntas más frecuentes de nuestros socios de agencias.

Más información
Guía de implementación

Recorrido guiado por el panel de control Tenant

[Solo en inglés] Un breve recorrido guiado sobre cómo utilizar el panel de control Tenant.

Ver vídeo
Guías de soluciones y productos

Presentación de Cloudflare

[Solo en inglés] Un resumen introductorio de los productos de Cloudflare, los precios y más detalles sobre el programa beta de socios de agencias.

Más información
Guía de implementación

Guía de la API Tenant

[Solo en inglés] Una guía práctica dedicada al uso de la API Tenant para configurar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.

Más información
Vídeo

Vídeo explicativo de la API Tenant

[Solo en inglés] Un breve vídeo explicativo sobre cómo utilizar la API Tenant para configurar cuentas, roles de usuario, dominios y suscripciones.

Ver vídeo
Guía de implementación

Cómo añadir métodos de pago

[Solo en inglés] Una breve guía sobre cómo añadir un método de pago a tu cuenta principal.

Más información
Guía de implementación

Utilización de Registrar como socio de agencia

[Solo en inglés] Guía para transferir o comprar dominios a través de Cloudflare Registrar como socio de agencia.

Más información

