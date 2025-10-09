Me interesa

Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)

Aplica reglas Zero Trust de denegación por defecto a los usuarios que acceden a todas tus aplicaciones, de forma más rápida y segura que una VPN.

LIBRO ELECTRÓNICO

Puerta de enlace web segura (SWG)

Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.

DESTACADO

Aislamiento remoto del navegador (RBI)

Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.

Nuestros productos

Accede a la plataforma streaming más estable
La plataforma streaming Cloudflare garantiza calidad, estabilidad y accesibilidad. Únete a la plataforma de vídeos.
Access
Cloudflare Access es una solución de acceso a la red Zero Trust rápida y fiable que protege a los usuarios y proveedores. Simplifica ZTNA con Cloudflare.
Administrador de certificados
Administrador de certificados: gestiona y renueva certificados SSL/TLS con Cloudflare. Gestor de certificados TLS y de dominio. ¡Descubre más!
AI Crawl Control
Visibilidad y control para la apropiación de contenido de IA.
Bases de datos regionales, distribuidas a nivel global
Cloudflare Hyperdrive acelera las consultas realizadas a tus bases de datos existentes, reduciendo drásticamente la latencia, independientemente de la ubicación desde la que se conecten los usuarios.
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB
Descubre cómo el agente de seguridad de acceso a la nube (CASB) de Cloudflare mejora la seguridad de tus aplicaciones SaaS con menos gastos. Implementa en línea o a través de la API.
Centro de seguridad de Cloudflare
Gestión de la superficie de ataque que asigna la superficie de ataque de una organización y ofrece una lista de posibles riesgos de seguridad y vulnerabilidades asociadas a su infraestructura de TI. Además, mitiga las amenazas en un solo clic.
Protege la IA generativa y la IA agéntica
Protege la IA generativa y la IA agéntica
Protege la IA generativa y la IA agéntica  

Facilita la adopción segura de la IA protegiendo las herramientas de IA de tus equipos así como las aplicaciones públicas.

Evita los ataques DDoS
Evita los ataques DDoS
Evita los ataques DDoS  

Protege las subredes públicas con la capacidad de red masiva de Cloudflare de 477 Tbps, que absorbe y filtra los ataques.

Implementa código sin servidor
Implementa código sin servidor
Implementa código sin servidor  

Desarrolla e implementa aplicaciones sin servidor al instante en todo el mundo para aumentar la velocidad, fiabilidad y escalabilidad.

Implementa IA en el perímetro
Implementa IA en el perímetro
Implementa IA en el perímetro  

Desarrolla e implementa aplicaciones de IA ambiciosas en toda la red global de Cloudflare.

Elimina las tarifas de salida para el almacenamiento de objetos
Elimina las tarifas de salida para el almacenamiento de objetos
Elimina las tarifas de salida para el almacenamiento de objetos  

Guía sobre la implementación de SASE para los CISO

LIBRO ELECTRÓNICO

Guía sobre la implementación de SASE para los CISO

Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales accesibles, como el filtrado de DNS basado en ubicación.

Criptografía poscuántica

Blog

Criptografía poscuántica en la plataforma de Cloudflare

Descubre la medidas de protección postcuánticas que proporcionamos para los casos de uso de acceso Zero Trust y de filtrado web.

Documentación

Documentación

Cambia a SASE con la arquitectura de referencia de Cloudflare
