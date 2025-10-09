Productos de Cloudflare
Moderniza tu red y protege a tus usuarios con nuestra plataforma unificada nativa de nube
Acceso a la red Zero Trust (ZTNA)
Aplica reglas Zero Trust de denegación por defecto a los usuarios que acceden a todas tus aplicaciones, de forma más rápida y segura que una VPN.
LIBRO ELECTRÓNICO
Puerta de enlace web segura (SWG)
Protege e inspecciona el tráfico corporativo de Internet para ayudar a prevenir el phishing, el ransomware y otros riesgos de Internet.
DESTACADO
Aislamiento remoto del navegador (RBI)
Protege contra las amenazas de Internet y los datos ejecutando el código lejos de los puntos finales, sin afectar al rendimiento.
Protege la IA generativa y la IA agéntica
Facilita la adopción segura de la IA protegiendo las herramientas de IA de tus equipos así como las aplicaciones públicas.
Evita los ataques DDoS
Protege las subredes públicas con la capacidad de red masiva de Cloudflare de 477 Tbps, que absorbe y filtra los ataques.
Implementa código sin servidor
Desarrolla e implementa aplicaciones sin servidor al instante en todo el mundo para aumentar la velocidad, fiabilidad y escalabilidad.
Implementa IA en el perímetro
Desarrolla e implementa aplicaciones de IA ambiciosas en toda la red global de Cloudflare.
Elimina las tarifas de salida para el almacenamiento de objetos
LIBRO ELECTRÓNICO
Guía sobre la implementación de SASE para los CISO
Moderniza la seguridad de las filiales con la adopción de medidas iniciales accesibles, como el filtrado de DNS basado en ubicación.
Blog
Criptografía poscuántica en la plataforma de Cloudflare
Descubre la medidas de protección postcuánticas que proporcionamos para los casos de uso de acceso Zero Trust y de filtrado web.
Documentación
Cambia a SASE con la arquitectura de referencia de Cloudflare
