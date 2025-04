Copiar enlace del artículo

¿Qué es la Directiva sobre la privacidad electrónica?

La Directiva sobre la privacidad electrónica es un conjunto de normas sobre protección de datos y privacidad de la Unión Europea (UE). Su nombre oficial completo es "Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas 2002/58/CE. " Regula el uso de cookies, el marketing por correo electrónico, la minimización de datos y otros aspectos de la privacidad de datos. Al igual que otras directivas de la UE, no es una ley vinculante en sí misma, sino una instrucción a los Estados miembros de la UE para que creen sus propias leyes que se ajusten a la directiva.

La Directiva sobre privacidad electrónica se aprobó en 2002 y se modificó en 2009. Será sustituida por el Reglamento sobre privacidad electrónica en un futuro próximo.

¿Cómo regula la Directiva sobre la privacidad electrónica las cookies?

La Directiva sobre la privacidad electrónica exige que un sitio web obtenga el consentimiento del usuario antes de almacenar cookies en su navegador, excepto en el caso de las cookies estrictamente necesarias. Los usuarios también tienen que ser informados de la finalidad general de las cookies antes de dar su consentimiento. Esto se aplica tanto a las cookies de origen como a las de terceros, aunque los usuarios no tienen que ser informados sobre cada una de las cookies que se utilizarán.

Debido a la Directiva sobre la privacidad electrónica, en muchos sitios web aparecen banners de cookies que permiten que los usuarios puedan aceptar el uso de cookies. Al ser este uno de sus efectos más evidentes, a la Directiva sobre la privacidad electrónica a veces se la conoce como la "ley de cookies".

El requisito de consentimiento del usuario tiene una excepción: cualquier cookie que sea necesaria para que un sitio web o una aplicación funcione correctamente. Por ejemplo, la directiva no exige el consentimiento del usuario para una cookie que recuerde el inicio de sesión de un usuario. Sin esta cookie, los usuarios no podrían iniciar sesión y utilizar el sitio web.

Para los propietarios de sitios web, puede llegar a ser difícil obtener información sobre el comportamiento de los usuarios sin cookies.

¿Cuáles son los requisitos de la directiva para la minimización y anonimización de datos?

La Directiva sobre la privacidad electrónica exige a las organizaciones que borren o anonimicen los datos que ya no sean necesarios, a menos que deban conservarse para la facturación. Además, la directiva exige que todos los datos de localización sean anónimos. La ubicación de los usuarios individuales no puede ser rastreada de forma identificable.

¿Cuáles son los requisitos para aceptar de la Directiva sobre la privacidad electrónica?

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas especifica que las personas tienen que aceptar antes de que una empresa pueda enviarles comunicaciones. Esto no solo se aplica al marketing por correo electrónico, sino también a llamadas, textos y cualquier otra forma de comunicación electrónica. Los correos electrónicos o las llamadas no solicitadas no están permitidos.

Además, los correos electrónicos tienen que proceder de una dirección legítima, y los remitentes de los correos electrónicos deben proporcionar a los destinatarios la opción de darse de baja ("la práctica de enviar correo electrónico con fines de marketing directo... sin una dirección válida a la que el destinatario pueda enviar una solicitud para que cesen dichas comunicaciones, estará prohibida").

¿De qué más trata la Directiva sobre la privacidad electrónica?

La Directiva sobre la privacidad electrónica exige medidas de seguridad para proteger los datos personales. También prohíbe la vigilancia de los canales de comunicación, excepto para "salvaguardar la seguridad nacional," investigar delitos penales y otros casos especiales. Leer el texto completo de la directiva original.

¿Qué es el Reglamento sobre privacidad electrónica?

El Reglamento sobre la privacidad electrónica es otra ley europea sobre la privacidad que lleva varios años desarrollándose. El ámbito de aplicación del reglamento aún se está debatiendo, aunque abarcará muchas de las mismas áreas que la Directiva sobre privacidad electrónica.

Cuando entre en vigor, el Reglamento sobre la privacidad electrónica derogará y anulará la Directiva sobre la privacidad electrónica.

¿El RGPD anula la Directiva sobre la privacidad electrónica?

El Reglamento general de protección de datos (GDPR) es una ley integral sobre privacidad de datos que se aplica a los datos de los residentes de la UE. Entró en vigor en 2018. El RGPD complementa la Directiva sobre la privacidad electrónica y amplía algunos de sus requisitos, pero la directiva sigue siendo válida. Por ejemplo, la Directiva sobre la privacidad electrónica requiere el consentimiento antes de que se puedan utilizar las cookies; el RGPD añade que los identificadores de las cookies pueden considerarse datos personales.

¿La Directiva sobre la privacidad electrónica exige la localización de datos?

Localizar los datos es mantener los datos en la misma jurisdicción o región en la que se recopilaron. Aunque en la actualidad muchas organizaciones prefieren localizar sus datos, la Directiva sobre la privacidad electrónica no exige esta práctica.