Cómo hacer que Internet funcione más rápido para todos

¿Cuáles son algunos de los factores que ralentizan el rendimiento de Internet?

Latencia de red

La distancia es una de las principales causas de la latencia. Para que Internet funcione, los ordenadores, los servidores y los enrutadores tienen que comunicarse entre sí, intercambiando información en forma de impulsos de electricidad a través de cables que se extienden por cientos de kilómetros. Internet tiene una cierta cantidad de latencia debido a las leyes físicas del universo: la velocidad de la luz es un límite estricto de la velocidad a la que puede viajar la información. Eso es muy rápido, pero aún así significa que la información tardará desde unos pocos milisegundos hasta casi un segundo en recorrer esos cables desde el cliente hasta el servidor y viceversa (ver ¿Qué es la latencia?).

Sitios web de rendimiento lento

Los sitios web pueden funcionar lento por varias razones. Los sitios que tienen que cargar uno o varios archivos CSS de gran tamaño, imágenes de alta definición o múltiples archivos JavaScript para funcionar correctamente pueden tardar mucho en renderizarse. Además, el lugar en el que se aloja el sitio influye en la velocidad del mismo, especialmente si no utiliza una CDN; un sitio alojado en Toronto puede cargarse sin problemas para los usuarios que se encuentran en Toronto, pero puede tardar mucho en hacerlo para alguien en Houston. Una prueba de velocidad del sitio web puede ayudar a los desarrolladores a determinar el rendimiento de sus propiedades web y dónde están las ineficiencias.

Ciberataques

La actividad maliciosa suele dificultar la velocidad de Internet. Por ejemplo, los ataques DDoS contra sitios web pueden ralentizar considerablemente el rendimiento de un sitio web o colapsarlo por completo.

Congestión de red

La cantidad de datos que puede pasar por una red en un momento dado es limitada; la cantidad máxima que puede pasar se conoce como ancho de banda. Cuando el tráfico de red entrante supera el ancho de banda en un punto determinado de la red, ya sea en un Punto de intercambio de Internet (IXP), en un centro de datos, o en un enrutador LAN en un domicilio particular, la congestión de red resultante provoca una disminución de la velocidad de Internet, del mismo modo que si hay muchos coches en la autopista, el tráfico se ve ralentizado.

La congestión de red puede limitarse a una zona geográfica determinada, puede afectar a toda la red de un ISP o puede tener lugar en una casa particular (por ejemplo, si varias personas intentan transmitir vídeo de alta definición al mismo tiempo).

Problemas en el dispositivo del cliente

Una serie de condiciones pueden hacer que los sitios y las aplicaciones web tengan un mal rendimiento en los dispositivos de los usuarios (el "cliente" en el modelo cliente-servidor). Por ejemplo:

Si hay demasiadas pestañas abiertas en el navegador o demasiados procesos en ejecución en el dispositivo, se puede ver ralentizado el rendimiento del navegador.

El propio dispositivo puede funcionar con lentitud debido a problemas de hardware o infecciones de malware.

Demasiadas extensiones y plugins funcionando en el navegador también pueden ralentizar la velocidad de la página web.

¿Cómo afecta el DNS a la velocidad de Internet?

El Sistema de nombre de dominio (DNS) mapea o "resuleve" nombres de dominios como direcciones IP y, a causa de que esto debe hacerse antes de que un navegador pueda navegar y mostrar un sitio, la resolución DNS afecta a la velocidad de carga de los sitios web. Para la mayoría de consumidores, su ISP (proveedor de acceso a Internet) asigna la resolución DNS por defecto, y si los servidores DNS del ISP están funcionando lentamente, esto ralentiza la velocidad de Internet para los usuarios de ese ISP.

Los usuarios también tienen la posibilidad de utilizar un solucionador de DNS distinto al de su ISP, aunque muchos usuarios desconocen esta opción. 1.1.1.1 es actualmente el solucionador de DNS más rápido y está diseñado para reducir estos retrasos. Normalmente, 1.1.1.1 responde en unos 10-20 milisegundos; otros solucionadores pueden tardar bastante más de 100 milisegundos.

¿Cómo aceleran los CDN la velocidad de Internet?

Las CDN (redes de entrega de contenido) reducen considerablemente la latencia de red. Una CDN almacena en caché los contenidos en servidores de todo el mundo para que no tengan que viajar tan lejos para llegar a los usuarios finales. Esto reduce la latencia de red y acelera los sitios web que utilizan la CDN. Algunas CDN también utilizan equilibrio de carga, lo que ayuda a prevenir la congestión de red. La CDN de Cloudflare tiene centros de datos en 200 ciudades de todo el mundo. Esto ayuda a acercar el contenido web a los usuarios y a acelerar el rendimiento del sitio web.

¿Cómo pueden los desarrolladores aumentar la velocidad de las páginas?

La velocidad de las sitios web es fundamental para que Internet funcione más rápido. Los desarrolladores pueden mantener la rapidez de las páginas al optimizar las imágenes, mantener el código lo más corto posible y, en general, al reducir al máximo el tamaño de los archivos de la página. También pueden cargar en último lugar los recursos que bloquean la renderización*, lo que en realidad no hace que las páginas web se carguen más rápido, pero permite al navegador renderizar más rápido el contenido que ve el usuario. El uso de una CDN también permite que las páginas web se carguen más rápido.

*Los recursos que bloquean la renderización son los archivos que necesitan ser cargados antes de que cualquier otra cosa pueda ser cargada, como CSS y JavaScript.

¿Cómo se puede mejorar el enrutamiento en Internet y reducir la congestión de red?

Los atascos son un hecho demasiado común en las grandes ciudades. Para evitar los atascos y las carreteras en mal estado, algunos conductores optan por utilizar aplicaciones de mapas inteligentes como Waze, que los desvía por calles menos congestionadas. El enrutamiento por Internet, al igual que las rutas al trabajo de muchos conductores, reenvía el tráfico de la red a la distancia más corta entre dos puntos. Pero en realidad, esa no es siempre la ruta más rápida. El principal protocolo de enrutamiento de Internet, BGP, es eficaz para mantener la infraestructura de Internet globalmente conectada, pero no es "inteligente" cuando se trata de niveles de tráfico: no puede elegir una ruta diferente en función del tráfico o la congestión de la red. BGP es fundamental para el funcionamiento general de Internet. Lo que se necesita ahora es una capa inteligente por encima de BGP.

Argo smart routing es un ejemplo de servicio que hace precisamente esto. Mejorar el enrutamiento de Internet para que el tráfico de red pueda ser redirigido en función de estos factores hace que Internet en su conjunto funcione más rápido. Argo se basa en la excelente capacidad de recuperación de BGP y se encarga de encontrar formas de evitar las rutas congestionadas.