¿Qué es un optimizador de imágenes? | Cómo reducir el tamaño de las imágenes

¿Qué es un optimizador de imágenes?

Un optimizador de imágenes es un servicio, producto o biblioteca que reduce el tamaño de los archivos de imagen. Normalmente, un optimizador de imágenes reducirá el tamaño de un archivo comprimiéndolo y redimensionándolo, idealmente sin poner en riesgo demasiado la calidad de la imagen. Esto optimiza las imágenes para la web, ya que tardarán menos en cargarse en el navegador del usuario, lo cual aumentará el rendimiento y la velocidad del sitio web.

¿Por qué es necesario reducir el tamaño de la imagen?

Todas las imágenes que aparecen en una página web deben ser descargadas por el navegador del usuario antes de que puedan aparecer en pantalla. Cuanto más grande sea una imagen (en términos de tamaño de archivo, no de dimensiones), más tiempo tardará en descargarse y más ancho de banda ocupará. Si los usuarios están en un dispositivo móvil, las imágenes grandes también consumirán muchos datos al descargarse.

Por tanto, mantener las imágenes pequeñas es fundamental para el rendimiento del sitio web, y el rendimiento del sitio web es extremadamente importante para SEO y para mantener a los usuarios comprometidos y activos en un sitio web. Google da prioridad a los sitios que se cargan rápido, y es más probable que los usuarios se vayan y menos probable que conviertan si una página web tarda mucho en cargarse.

¿Cómo se reduce el tamaño de los archivos de imagen?

El primer paso para reducir el tamaño de las imágenes es reducir sus dimensiones. Por ejemplo, el sitio web típico no necesitará imágenes de más de 3000 píxeles de ancho. (De hecho, la mayoría de las pantallas de los ordenadores de escritorio tienen 1920 píxeles de ancho o menos). Los ajustes de las dimensiones de una imagen deberían reducir el tamaño del archivo sin reducir la calidad.

Las imágenes también se pueden comprimir. Los compresores de imágenes (como la función "Guardar para web" de Photoshop) pueden reducir los archivos JPEG a un nivel de resolución mucho más bajo y las imágenes tendrán básicamente el mismo aspecto. Sin embargo, las imágenes deben seguir teniendo un aspecto profesional, no pixelado. Hay un punto de inflexión en el que la resolución es tan baja que las ganancias de rendimiento que conlleva no merecen la pena. Realizar pruebas es importante; las imágenes deben tener un aspecto profesional tanto en los monitores grandes como en las pantallas pequeñas de los teléfonos inteligentes.

¿Hay otras formas de optimizar las imágenes además de redimensionarlas o comprimirlas?

El formato de archivo utilizado para una imagen afecta al tamaño del archivo. La mayoría de las imágenes para la web deben estar en formato JPEG, no en PNG o GIF. Esto es porque es más fácil ajustar la calidad (que afecta al tamaño del archivo) con los archivos JPEG. Los archivos JPEG tienen pérdidas, lo que significa que pierden información visual cuando se comprimen. Como resultado, la compresión puede reducir los archivos JPEG a una fracción de su tamaño original, lo que no suele ser posible con los archivos GIF y PNG (no tienen pérdidas).

¿Cómo acelera las imágenes una CDN?

Una CDN, o red de entrega de contenido, es un grupo de servidores distribuidos por todo el mundo que almacenan y entregan contenidos, incluidas imágenes, a los usuarios finales. Los servidores de la CDN están optimizados para ser rápidos y se encuentran más cerca de los usuarios finales que los servidores de origen, lo cual reduce la latencia y acelera los tiempos de carga de las imágenes, los vídeos y otros contenidos que se entregan por Internet. Más información sobre la CDN de Cloudflare.

¿Qué es la optimización SEO de imágenes?

La optimización del motor de búsqueda de imágenes y la optimización de imagen son cosas diferentes, pero están relacionadas. Reducir el tamaño de los archivos de imagen ayuda a optimizar las imágenes para las búsquedas al reducir los tiempos de carga, y Google anima a los desarrolladores a comprimir las imágenes siempre que sea posible.

Sin embargo, para que una imagen esté realmente optimizada para la búsqueda, los desarrolladores deberían: