¿Qué es una red de área metropolitana (MAN)?

Una red de área metropolitana (MAN) es una red informática que conecta los ordenadores de un área metropolitana, que puede ser una gran ciudad, varias ciudades y pueblos, o cualquier zona grande con varios edificios. Una MAN es mayor que una red de área local (LAN), pero menor que una red de área amplia (WAN). Las MAN no tienen por qué estar en zonas urbanas; el término "metropolitano" implica el tamaño de la red, no el tamaño de la población de la zona a la que sirve.

¿Cómo se construyen las redes MAN?

Al igual que las WAN, una MAN está formada por LAN interconectadas. Como las MAN son más pequeñas, suelen ser más eficientes que las WAN, ya que los datos no tienen que recorrer grandes distancias. Las MAN suelen combinar las redes de varias organizaciones, en lugar de ser gestionadas por una sola organización.

La mayoría de las MAN utilizan cables de fibra óptica para formar conexiones entre las LAN. Con frecuencia, una MAN funcionará con fibra oscura: cables de fibra óptica que no se han utilizado anteriormente y que son capaces de cargar con tráfico. Estos cables de fibra óptica pueden ser alquilados a proveedores de servicios de Internet (ISP) del sector privado.

En algunos casos, este modelo se invierte: un gobierno municipal crea y mantiene una red metropolitana de fibra óptica, y luego alquila la fibra oscura a empresas privadas.

MAN vs. CAN

Una red de área de campus (CAN) es una red grande que conecta varios edificios en un campus educativo o empresarial. Las CAN también se pueden considerar MAN, ya que conectan varias LAN, pero no son lo suficientemente grandes como para considerarse una WAN.

¿Cómo protege Cloudflare las redes de área metropolitana?

Las grandes redes están expuestas a una gran variedad de ataques, como los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS). Cloudflare Magic Transit protege las redes de todos los tamaños de los ataques, a la vez que acelera el tráfico de red y ayuda a garantizar su fiabilidad. Al ofrecer funciones de red basadas en la nube, Magic Transit permite a los operadores de redes reducir su inversión en hardware.

Con Cloudflare Network Interconnect, las redes pueden interconectarse directamente con Cloudflare para aumentar la seguridad y el rendimiento, ya sea a través de una conexión virtual privada o por una conexión física por cable.