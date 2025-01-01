Copiar enlace del artículo

Cómo comprar un nombre de dominio

La compra de un nombre de dominio implica encontrar y comprar uno disponible de un registrador de nombres de dominio. Para cualquiera que esté iniciando un nuevo negocio, desarrollando una aplicación web o lanzando un sitio web, aprender a comprar un nombre de dominio es un primer paso importante.

Para comprar un dominio:

Encontrar registradores de nombres de dominio con buena reputación Identificar las opciones de nombres de dominio disponibles Elegir un nombre de dominio Comparar precios entre registradores Comprar el nombre de dominio

Algunas plataformas de creación de sitios web también ofrecen servicios de registrador integrados, lo que puede ser conveniente. Cloudflare vende nombres de dominio a precio de coste, sin recargos ni tarifas, y ofrece una página fácil de usar para encontrar uno.

¿Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es el nombre de un sitio web, o lo que a veces se conoce como la "URL": "cloudflare.com" es un ejemplo de nombre de dominio.

Se usan nombres de dominio, en lugar de una dirección IP, para encontrar y cargar sitios web. Al igual que cada casa y edificio tiene su propia dirección, los sitios web y las aplicaciones en Internet tienen su propia dirección IP . Pero las direcciones IP son una larga serie de dígitos (o, en IPv6, caracteres alfanuméricos), y son difíciles de memorizar y escribir correctamente. Así que para que la web sea más usable, el Sistema de nombres de dominio (DNS) asigna nombres de dominio legibles por humanos a direcciones IP . En lugar de memorizar muchos números, los usuarios pueden simplemente escribir "cloudflare.com" o el sitio web que prefieran.

Además, las direcciones IP de los sitios web pueden cambiar si cambian de servidor de alojamiento. Pero incluso si las direcciones IP cambian, el DNS permite a los usuarios utilizar el mismo nombre de dominio con el que están familiarizados para llegar al sitio web que necesitan.

Cómo funcionan los nombres de dominio

Un nombre de dominio tiene dos o tres partes principales: el dominio de nivel superior (TLD), el dominio de segundo nivel (2LD) y, para algunos nombres de dominio, el dominio de tercer nivel (3LD).

El TLD es lo que viene al final del nombre de dominio, como ".com", ".org", o ".gov", o códigos de país como ".uk" o ".fr". El nombre del sitio web, empresa o servicio es el 2LD o 3LD ("cloudflare" es el 2LD en "cloudflare.com").

El dominio de segundo o tercer nivel es la parte más exclusiva del nombre de dominio. Pero también es importante tener en cuenta el TLD y el código de país al comprar un nombre de dominio. Un sitio web con un TLD de ".com" se percibe de forma diferente a un sitio web con un TLD de ".org". Y los visitantes del sitio web en el Reino Unido probablemente se sientan más inclinados a confiar en un sitio web con un TLD de ".uk" que no con uno que no lo tiene. Ten en cuenta que un nombre de dominio puede no estar disponible en todas las combinaciones de TLD/2LD/3LD.

Cómo comprar un nombre de dominio: pasos básicos

1. Encontrar registradores de nombres de dominio de confianza

Los registradores de nombres de dominio enumeran los nombres de dominio para alquilarlos a cualquiera que quiera crear un sitio web. Asegúrate de encontrar empresas de confianza que no cobren tarifas innecesarias ni practiquen la usurpación de dominios. Los mejores registradores de nombres de dominio tienen páginas que facilitan la búsqueda de dominios disponibles.

2. Identificar las opciones de nombres de dominio

Haz una lista de posibilidades a partir de los nombres de dominio disponibles que encuentres. Lo ideal es que los nombres de dominio sean cortos, directos y fáciles de recordar: el nombre de la empresa, el servicio o el sitio web, más un TLD relevante. Los nombres de dominio tienen un precio diferente, así que crea una lista de opciones disponibles y dentro de tu presupuesto. Ten en cuenta que el precio de un nombre de dominio es una cuota anual, no un coste único.

3. Elige un nombre de dominio

Selecciona el nombre que mejor se adapte a tu presupuesto y caso de uso.

4. Compara precios entre registradores

Algunos registradores de nombres de dominio marcan los dominios o cobran tarifas de renovación. (Cloudflare no hace estas cosas). Por esta razón, los precios pueden variar dependiendo de dónde se compre el dominio.

5. Comprar el nombre de dominio

Sigue las instrucciones del registrador para completar el proceso de compra del nombre de dominio. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) realiza un seguimiento de quién opera los nombres de dominio, por lo que se requiere cierta información de contacto.

Ten en cuenta que, aunque la gente dice que está "comprando" o "adquiriendo" un nombre de dominio, la verdad es que los nombres de dominio se alquilan. Los registros de nombres de dominio emiten y gestionan nombres de dominio por una tarifa. Los registradores actúan como intermediarios entre los registros y los operadores de sitio web, y permiten a los operadores de sitio web alquilar nombres de dominio por un, dos o hasta cinco años a la vez. Los nombres de dominio deben renovarse cuando finaliza el contrato de alquiler inicial.

6. Renovar el nombre de dominio

La mayoría de los registradores renuevan los dominios automáticamente (utilizando el método de pago almacenado). También proporcionan un aviso de 30 días para permitir a los solicitantes de registro renunciar a la renovación.

Es posible que los registradores abusivos no hagan esto, sino que dejen que caduque el contrato de alquiler del dominio y luego vuelvan a vender el dominio al registrante original a un precio inflado. Esta es otra razón por la que es importante utilizar un registrador de confianza.

Si el contrato de alquiler del dominio caduca sin renovación, normalmente hay un periodo de gracia durante el cual el registrante aún puede volver a comprar el dominio. Finalmente, el registro del registrante del dominio se elimina y el nombre de dominio se ofrece de nuevo al público. Más información sobre lo que ocurre con los dominios caducados.

¿Cuánto cuesta un nombre de dominio?

El precio de los nombres de dominio depende de la demanda y la disponibilidad. Si un nombre de dominio tiene mucha demanda, es probable que cueste más. El registro de nombres de dominio establece los precios para la mayoría de los dominios. Algunos registradores aumentan los precios de los nombres de dominio a partir de ahí para obtener beneficios. Pensemos en el registro como un mayorista que vende productos a minoristas (los registradores), los cuales luego venden esos productos a los consumidores.

Ten en cuenta que el TLD también es un factor en el coste. Los TLD especializados cuestan más que los genéricos como .com o .org.

Los registradores también pueden cobrar tarifas de renovación cuando vence el plazo inicial de la compra del nombre de dominio. Esto se suma al coste de un nombre de dominio.

A pesar de todos estos posibles márgenes de beneficio y cargos, hay muchos nombres de dominio de bajo coste disponibles. Algunos registradores no agregan márgenes de beneficios ni cargos, lo que supone un gran ahorro de costes.

¿Cloudflare vende nombres de dominio?

Cloudflare ofrece una plataforma completa para crear y lanzar sitios web y aplicaciones, además de protegerlos y acelerarlos.

Esto incluye Cloudflare Registrar, un servicio para comprar nombres de dominio. Cloudflare Registrar no marca los registros de dominio ni cobra tarifas de renovación. Cloudflare simplemente transfiere el precio cobrado por el registro. El ahorro de costes puede ser significativo. Piensa en la diferencia entre comprar en un comercio mayorista y una tienda minorista.

Cloudflare Registrar hace que sea fácil encontrar y comprar un nombre de dominio y empezar a configurar un sitio web. Busca los dominios disponibles hoy mismo.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un nombre de dominio?

Un nombre de dominio es la dirección de un sitio web, como "cloudflare.com". Todos los sitios web tienen direcciones IP, que son como números de teléfono para los ordenadores y dispositivos conectados a Internet. Sin embargo, las direcciones IP son largas cadenas de caracteres alfanuméricos que son difíciles de recordar y escribir correctamente, por lo que el uso de nombres de dominio correspondientes a direcciones IP facilita a las personas el uso de la web.

¿Qué es un registrador de nombres de dominio?

Un registrador de nombre de dominio es un servicio que permite a las personas o empresas arrendar nombres de dominio para sus sitios web.

¿Qué es un dominio de nivel superior (TLD)?

Un dominio de nivel superior o TLD es la parte final de un nombre de dominio, como ".com", ".org", o ".gov". El TLD a menudo indica el tipo o la ubicación de un sitio web.

¿Cuáles son los pasos para adquirir un nombre de dominio?

Para comprar un nombre de dominio, comienza por buscar registradores de nombre de dominio de confianza. A continuación, verifica qué nombres están disponibles, elige un nombre, compara precios y adquiere el dominio que hayas elegido.

¿Cómo se determina el precio de los nombres de dominio?

Los precios de los nombres de dominio varían según la demanda, la disponibilidad y el TLD. Algunos registradores añaden recargos o tarifas de renovación, mientras que otros, como Cloudflare, venden dominios a precio de coste.

¿Qué es el DNS o sistema de nombres de dominio?

El DNS traduce los nombres de dominio, fáciles de recordar, en direcciones IP alfanuméricas, y permite a los usuarios acceder a los sitios web mediante estos nombres.

¿Eres propietario de un nombre de dominio para siempre?

No, los nombres de dominio se alquilan, no se compran directamente. Pagas una cuota anual para seguir utilizando el nombre que debes renovar antes de que venza el contrato.

¿Qué es Cloudflare Registrar?

Cloudflare Registrar es el servicio de registro de dominios de Cloudflare que vende dominios a precio de coste, sin recargos adicionales ni tarifas de renovación.

¿Cómo se estructura un nombre de dominio?

En los EE. UU., un nombre de dominio suele tener un dominio de nivel superior (TLD), un dominio de segundo nivel (el nombre principal) y, a veces, un dominio de tercer nivel (como "www" o "blog"). En otros países, el TLD es casi siempre un código de país (como ".uk") o ".ca"), seguido de un dominio de segundo nivel como .co, y luego un dominio de tercer nivel (el nombre principal del sitio web).

¿Qué es ICANN?

ICANN, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, es la organización que realiza un seguimiento de quién posee y gestiona los nombres de dominio a nivel mundial, entre muchas otras responsabilidades para garantizar la estabilidad de Internet.