Copiar enlace del artículo

¿Qué es la proporción de aciertos de caché?

La proporción de aciertos de caché es una medida de cuántas solicitudes de contenido puede atender con éxito una caché, en comparación con el número de solicitudes que recibe. Una red de entrega de contenido (CDN) proporciona un tipo de caché, y una CDN de alto rendimiento tendrá una alta proporción de aciertos de caché.

La fórmula para calcular la proporción de aciertos de caché es la siguiente:

Por ejemplo, si una CDN tiene 39 aciertos de caché y 2 fallos de caché en un periodo de tiempo determinado, entonces la proporción de aciertos de caché es igual a 39 dividido por 41, es decir, 0,951. El porcentaje de aciertos de caché también se puede expresar en forma de porcentaje al multiplicar este resultado por 100. Como porcentaje, habría una proporción de aciertos de caché del 95,1 %.

La proporción de aciertos de caché es una métrica que se aplica a cualquier caché; no solo sirve para medir el rendimiento de la CDN. Sin embargo, es un parámetro especialmente importante para las CDN. La mayoría de los servicios de CDN proporcionarán a los clientes esta métrica en su interfaz de usuario o panel de control.

¿Qué es un acierto de caché?

Un "acierto de caché" se produce cuando se solicita un archivo a una caché y esta puede satisfacer esa solicitud. Por ejemplo, si un usuario visita una página web que debe mostrar una imagen de un gato tocando el piano, el navegador puede enviar una solicitud a la CDN de la página web para obtener esta imagen. Si la CDN tiene una copia almacenada de la imagen, entonces la solicitud produce un acierto de caché, y la imagen se envía al navegador.

¿Qué es un fallo de caché?

Un fallo de caché se produce cuando la caché no contiene el contenido solicitado. Si en el momento no se encuentra una copia de la foto del gato tocando el piano en la caché de la CDN, esta solicitud produce un fallo de caché, y la solicitud se pasa al servidor de origen para la foto original. El servidor de la CDN almacenará la foto en la caché una vez responda el servidor de origen, de modo que las solicitudes adicionales de la misma producirán un acierto de caché.

¿Cuál es una buena proporción de aciertos de caché de la CDN para la mayoría de los sitios web?

Un sitio web típico, que tenga sobre todo contenido estático, podría tener fácilmente una proporción de aciertos de caché del 95-99 %. Sin embargo, hacer que esta métrica sea lo más alta posible no es el único objetivo de una CDN. Además, un sitio web con mucho contenido dinámico puede tener una proporción de aciertos de caché mucho menor (aunque el almacenamiento en caché de contenido dinámico cada vez es más factible).

¿Una proporción alta de aciertos de caché significa siempre que una CDN es eficaz?

La proporción de aciertos de caché no es la última palabra en el rendimiento de las CDN; hay otros factores que también son muy importantes para evaluar la eficacia de una CDN. Por ejemplo, también es importante desde dónde se sirve el contenido. Lo ideal es que una CDN sirva el contenido desde el servidor CDN más cercano al usuario final. Si esto no es así, el rendimiento de la CDN no será óptimo. La CDN de Cloudflare está diseñada para servir cualquier contenido desde cualquiera de nuestras 335 ubicaciones en todo el mundo. Cualquier contenido que se almacene en caché en un centro de datos puede servirse también desde cualquier otro centro de datos.

El almacenamiento en caché es una parte importante de lo que hace una CDN, pero su objetivo principal es hacer que las propiedades web sean más rápidas y fiables en general. Una variedad de métricas de rendimiento ayudan a medir cuánto ha ayudado una CDN a acelerar una aplicación web o un sitio web.