¿Qué es un bot de redes sociales? | Definición de bot de redes sociales

¿Qué es un bot de redes sociales?

A grandes rasgos, los bots de redes sociales son programas automatizados que se utilizan para participar en las redes sociales. Estos bots se comportan de forma parcial o totalmente autónoma, y suelen estar diseñados para imitar a los usuarios humanos. Aunque existen bots benévolos en las redes sociales, muchos de ellos se utilizan de forma deshonesta y maliciosa. Algunas estimaciones sugieren que estos bots maliciosos constituyen un porcentaje considerable de todas las cuentas en las redes sociales.

¿Cuál es la diferencia entre un bot de redes sociales y un bot conversacional?

Aunque estos términos se utilizan en ocasiones indistintamente, los bots conversacionales son bots que pueden mantener una conversación de forma independiente, mientras que los bots de redes sociales no tienen por qué tener esa capacidad. Los bots conversacionales son capaces de responder a las aportaciones de los usuarios, pero los bots de redes sociales no necesitan "saber" cómo conversar. De hecho, muchos bots de redes sociales no se comunican utilizando el lenguaje; solo realizan interacciones más simples, como dar "follows" y "likes".

Los bots de redes sociales también existen a una escala mucho mayor que los bots conversacionales, debido al nivel de gestión humana que requieren. Un bot conversacional a menudo requiere una persona o incluso un equipo de personas para mantener su funcionalidad. En cambio, los bots de redes sociales son mucho más sencillos de gestionar, y a menudo una sola persona se encarga de cientos o incluso miles de bots de redes sociales.

¿Para qué sirven los bots de redes sociales?

Algunos bots de redes sociales proporcionan servicios útiles, como partes meteorológicos y resultados deportivos. Estos bots de redes sociales "beneficiosos" están claramente identificados como tales, y las personas que interactúan con los mismos saben que son bots. Sin embargo, un gran número de bots de redes sociales son bots maliciosos que se hacen pasar por usuarios humanos.

Los bots de redes sociales maliciosos pueden utilizarse con varios fines:

Aumentar de forma artificial la popularidad de una persona o movimiento: a una persona u organización que cuente con millones de seguidores en las redes sociales se la puede considerar importante o influyente. Uno de los principales usos de los bots de redes sociales es aumentar la popularidad aparente de otras cuentas. Estos bots de seguidores pueden comprarse y venderse en el mercado negro, y los más convincentes alcanzan un precio más alto.

a una persona u organización que cuente con millones de seguidores en las redes sociales se la puede considerar importante o influyente. Uno de los principales usos de los bots de redes sociales es aumentar la popularidad aparente de otras cuentas. Estos bots de seguidores pueden comprarse y venderse en el mercado negro, y los más convincentes alcanzan un precio más alto. Influir en elecciones: un estudio realizado por First Monday, una revista revisada por expertos, descubrió que en el día anterior a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, hasta el 20 % de la discusión política en las redes sociales fue generada por unos 400 000 bots de redes sociales.

un estudio realizado por First Monday, una revista revisada por expertos, descubrió que en el día anterior a las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, hasta el 20 % de la discusión política en las redes sociales fue generada por unos 400 000 bots de redes sociales. Manipular los mercados financieros: los bots de redes sociales también pueden utilizarse para influir en los mercados financieros. Por ejemplo, las cuentas de bots pueden inundar las redes sociales con noticias buenas o malas fabricadas sobre una empresa, en un intento de manipular la dirección de los precios de las acciones.

los bots de redes sociales también pueden utilizarse para influir en los mercados financieros. Por ejemplo, las cuentas de bots pueden inundar las redes sociales con noticias buenas o malas fabricadas sobre una empresa, en un intento de manipular la dirección de los precios de las acciones. Amplificar los ataques de phishing: Los ataques de phishing se basan en que el atacante se gane la confianza de su víctima. Los seguidores falsos en las redes sociales y el compromiso social pueden ayudar a convencer a la víctima de que su estafador es de confianza.

Los ataques de phishing se basan en que el atacante se gane la confianza de su víctima. Los seguidores falsos en las redes sociales y el compromiso social pueden ayudar a convencer a la víctima de que su estafador es de confianza. Difundir spam: con frecuencia, los bots de redes sociales se utilizan con fines publicitarios ilícitos al enviar spam a la red social con enlaces a sitios web comerciales.

con frecuencia, los bots de redes sociales se utilizan con fines publicitarios ilícitos al enviar spam a la red social con enlaces a sitios web comerciales. Cargarse la libertad de expresión: durante el movimiento de la primavera árabe de 2010-2012, las agencias gubernamentales usaron bots de Twitter* bots para dominar las redes sociales. Estos bots se utilizaron para hacer desaparecer los mensajes de los activistas y los protestantes.

*Twitter se llama ahora X.

¿Cuántas cuentas de redes sociales son en realidad bots de redes sociales?

Los ejecutivos de Twitter declararon ante el Congreso de EE. UU. que hasta el 5 % de las cuentas de Twitter son operadas por bots. Los expertos que han aplicado logaritmos diseñados para detectar el comportamiento de los bots han descubierto que la cifra puede estar más cerca del 15 %. Es probable que esta cifra se pueda aplicar también a otras redes sociales.

No es fácil determinar con exactitud cuántas cuentas de redes sociales son bots, ya que muchos de los bots están diseñados para imitar las cuentas humanas. En muchos casos, las personas no pueden distinguir las cuentas de bots de las cuentas humanas legítimas.

¿Cómo distinguir un bot de redes sociales de un usuario real?

Mientras que algunos bots de redes sociales muestran de forma muy evidente un comportamiento que no es humano, con los bots más sofisticados no es tan fácil de distinguir. Un estudio de la Escuela de Ingeniería de sistemas de la Universidad de Reading descubrió que el 30 % de las personas que participaron en el estudio podían ser engañadas para que creyeran que una cuenta de bot de redes sociales la controlaba realmente una persona real.

En algunos casos, puede ser muy difícil detectar un bot. Por ejemplo, algunos bots utilizan cuentas de usuarios reales que un atacante secuestró con anterioridad. Estas cuentas de bots secuestradas tienen fotos, historiales de publicaciones y redes sociales que parecen muy convincentes. De hecho, incluso una cuenta que no haya sido secuestrada puede crear una red social real: un estudio demostró que uno de cada cinco usuarios de las redes sociales acepta siempre solicitudes de amistad de desconocidos.

Aunque algunos de los bots más avanzados de las redes sociales pueden ser difíciles de detectar incluso para los expertos, hay algunas estrategias para identificar algunas de las cuentas de bots menos sofisticadas. Entre estas se encuentran:

Realizar una búsqueda inversa de imagen en su foto de perfil para comprobar si se está utilizando una foto de otra persona sacada de la web.

Mirar los horarios de sus publicaciones. Si realizan sus publicaciones en horas del día que no coincidan con su zona horaria o hacen publicaciones cada pocos minutos todos los días, estos son indicios de que la cuenta está automatizada.

Uso de un servicio de detección de bots como botcheck.me, que utiliza el aprendizaje automático para detectar el comportamiento de los bots. Cloudflare Bot Management y Super Bot Fight Mode también utilizan el aprendizaje automático para identificar bots.

Cómo detener a los bots de redes sociales

No hay una manera sencilla de deshacerse de los bots de redes sociales maliciosos. Aunque algunas personas están pidiendo a las plataformas de redes sociales que implementen requisitos más estrictos para la creación de cuentas, las plataformas de redes sociales son reacias a hacerlo porque:

Esto puede hacer que algunos usuarios legítimos no se registren, y las empresas de redes sociales utilizan el número de cuentas de usuarios como medida de su éxito.

Para los activistas y manifestantes en países con regímenes autoritarios, la posibilidad de mantener cierto nivel de anonimato al crear una cuenta en las redes sociales puede ser necesaria para su supervivencia.

Ya que no existe una prueba perfecta para determinar la diferencia entre bots y usuarios reales, unos requisitos más estrictos para la creación de cuentas podría ser un inconveniente para los usuarios reales y no servir de nada para detener con éxito a los bots. Por ejemplo, se está discutiendo si los CAPTCHA son un buen elemento disuasorio contra los bots, pero lo que sí es cierto es que es incómodo para los usuarios humanos.

Aunque las redes sociales pueden habilitar soluciones de gestión de bots para bloquear algunos de los bots, los usuarios deben estar alerta en las redes sociales, ya que los bots de redes sociales son un problema constante.