¿Qué es CASB?Agentes de seguridad de acceso a la nube

En la informática en la nube, los datos se almacenan a distancia y se accede a ellos a través de Internet. Por ello, las empresas que utilizan la nube tienen un control limitado sobre dónde se almacenan los datos y cómo acceden a ellos los usuarios. Los usuarios pueden acceder a los datos y aplicaciones de la nube en cualquier dispositivo conectado a Internet y desde cualquier red, no solo la red interna gestionada por la empresa. Por ejemplo, un usuario podría entrar en una aplicación SaaS gestionada por la empresa desde una red no segura en su dispositivo personal, lo que normalmente no sería posible para las aplicaciones que se ejecutan en ordenadores y servidores locales (a menos que se utilice un escritorio remoto).