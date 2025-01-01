Registrieren

Ressourcen-Hub für Self-Serve-Agenturpartner

Willkommen beim Ressourcen-Hub für das Agentur-Partnerprogramm von Cloudflare, das sich derzeit in der Open Beta-Phase befindet. Ihre zentrale Anlaufstelle für alles, was mit dem Agenturpartner-Programm zu tun hat.

Sie können nicht finden, wonach Sie suchen? Bitte wenden Sie sich für weitere Unterstützung an agency@cloudflare.com.

Video

Domain Onboarding Video Guide

Cloudflare Partner Program Comparison

Anleitung zur Implementierung

Cloudflare Partner Programs Comparison Guide

Anleitung zur Implementierung

FAQs zum Agentur-Partnerprogramm

[Nur Englisch] Infoblatt mit Antworten auf FAQs unserer Agenturpartner

Anleitung zur Implementierung

Tour durch das Mandanten-Dashboard

[Nur Englisch] Eine kurze Tour durch die Verwendung des Mandanten-Dashboards.

Lösungs- und Produktleitfäden

Kurzüberblick: Einführung in Cloudflare

[Nur Englisch] Eine Einführung in die Cloudflare-Produkte, die Preise und weitere Details zum Beta-Programm für Agenturpartner.

Anleitung zur Implementierung

Tenant API-Leitfaden

[Nur Englisch] Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der Tenant API zur Bereitstellung von Konten, Rollen, Domains und Abos

Video

Videoguide zur Verwendung der Tenant API

[Nur Englisch] Ein kurzes Video zur Nutzung der Tenant API zur Bereitstellung von Konten, Rollen, Domains und Abos

Anleitung zur Implementierung

Zahlungsmethoden hinzufügen

[Nur Englisch] Kurzanleitung zur Einrichtung einer Zahlungsmethode im Eltern-Konto

Anleitung zur Implementierung

Nutzung von Registrar als Agenturpartner

[Nur Englisch] Ein Leitfaden zur Übertragung von Domains oder zum Kauf von Domains unter Cloudflare Registrar als Agenturpartner.

Without guardrails, AI bots can freely crawl and use your client's website content. Cloudflare AI Audit lets web owners identify which bots are crawling their site and block them with a single click.

Add clients today

Erste Schritte

Lösungen

Support

