Ressourcen-Hub für Self-Serve-Agenturpartner

Willkommen beim Ressourcen-Hub für das Agentur-Partnerprogramm von Cloudflare, das sich derzeit in der Open Beta-Phase befindet. Ihre zentrale Anlaufstelle für alles, was mit dem Agenturpartner-Programm zu tun hat.
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen? Bitte wenden Sie sich für weitere Unterstützung an agency@cloudflare.com.
Cloudflare Partner Program Comparison
Cloudflare Partner Programs Comparison Guide
[Nur Englisch] Infoblatt mit Antworten auf FAQs unserer Agenturpartner
[Nur Englisch] Eine kurze Tour durch die Verwendung des Mandanten-Dashboards.
[Nur Englisch] Eine Einführung in die Cloudflare-Produkte, die Preise und weitere Details zum Beta-Programm für Agenturpartner.
[Nur Englisch] Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nutzung der Tenant API zur Bereitstellung von Konten, Rollen, Domains und Abos
[Nur Englisch] Ein kurzes Video zur Nutzung der Tenant API zur Bereitstellung von Konten, Rollen, Domains und Abos
[Nur Englisch] Kurzanleitung zur Einrichtung einer Zahlungsmethode im Eltern-Konto
[Nur Englisch] Ein Leitfaden zur Übertragung von Domains oder zum Kauf von Domains unter Cloudflare Registrar als Agenturpartner.