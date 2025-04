Was ist MP4? | MPEG-4 vs. MP4

Link zum Artikel kopieren

Was ist MP4?

MP4 ist ein weit verbreitetes Multimedia-Dateiformat, das zum Speichern von Videos und zum Streaming verwendet wird. Es handelt sich um einen internationalen Standard, der mit einer Vielzahl von Geräten funktioniert.

MP4 bezieht sich auf die digitale Containerdatei, die als Hülle für das Video dient, nicht auf das Video selbst. Sie enthält komprimierte Videodaten und andere zugehörige Daten, die für die Wiedergabe des Videos erforderlich sind.

Während des Kodierungsprozesses wird eine Videodatei für verschiedene Plattformen, Programme und Geräte optimiert. Dies umfasst sowohl die Komprimierung (Verkleinerung der Datei) als auch die Transkodierung (Änderung des Videoformats).

Im Vergleich zu anderen Videodateitypen sind MP4-Dateien in der Regel stärker komprimiert und daher kleiner. Da Audio- und Videokomponenten separat komprimiert werden, ist die Videoqualität nach der Komprimierung relativ hoch.

Was ist der Unterschied zwischen MP4 und MPEG-4?

Der vollständige Name des MP4-Standards lautet zwar MPEG-4 Part 14, aber die Begriffe „MP4“ und „MPEG-4“ haben nicht die gleiche Bedeutung. MP4 ist die digitale Containerdatei und MPEG-4 ist der Standard für die Kodierung der Videoinhalte in MP4-Dateien. Der Videoinhalt in einer MP4-Datei wird mit dem MPEG-4-Standard kodiert.

Stellen Sie sich zum Vergleich eine Dose Limonade vor. Der MP4-Container ist wie die Dose, die das Getränk enthält, während der MPEG-4-Standard wie die Limonade in der Dose ist. So wie jemand vielleicht eine Limonade bestellt, aber eigentlich eine Dose Limonade meint, werden MP4 und MPEG-4 manchmal austauschbar verwendet, wenn es um eine MP4-Containerdatei geht.

Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von MP4?

MP4 hat eine breite Unterstützung für Nutzergeräte (z. B. Computer und Smartphones), Streaming-Dienste und Videobearbeitungssoftware – dies trägt zur Kompatibilität mit zukünftigen Geräten und Programmen bei.

Es bietet eine relativ hohe Videoqualität nach der Komprimierung – während die Komprimierung einer Datei normalerweise zu einem Verlust an Videoqualität führt, ist dieser Effekt bei MP4 minimal

Im Gegensatz zu vielen anderen Videodateiformaten funktioniert MP4 mit HTML5, einer der gängigsten Methoden zum Einbetten von Videos in Webseiten

MP4 kann mit mehreren Streaming-Protokollen verwendet werden

Welche Online-Plattformen unterstützen MP4?

Die meisten Plattformen, die für das Hochladen von Videodateien konzipiert sind, unterstützen das MP4-Format, darunter YouTube und Vimeo. Wistia akzeptiert MOV-Dateien, empfiehlt aber die Verwendung von MP4-Dateien.

Mit welchen Streaming-Protokollen kann MP4 verwendet werden?

Streaming ermöglicht es einem Client-Gerät, Videos von einem Server abzuspielen, ohne die gesamte Videodatei herunterladen zu müssen. MP4 ist mit vielen Streaming-Protokollen kompatibel, darunter:

Was sind die Alternativen zu MP4?

Die Formate unterscheiden sich durch ihre Kompatibilität mit Plattformen, Browsern und Geräten. MP4-Alternativen umfassen:

MOV – ein proprietäres Apple-Dateiformat für QuickTime

WebM – Open Source und von Android-Geräten unterstützt

AVI – hohe Videoqualität auf Kosten der Dateigröße

Ist Cloudflare Stream kompatibel mit MP4?

Cloudflare Stream, eine On-Demand-Video-Streaming-Plattform, unterstützt eine Vielzahl von Videodateiformaten, einschließlich MP4. Erfahren Sie mehr über Videospeicherung, Kodierung und signierte Token auf Cloudflare Stream.