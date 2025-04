Was ist HIPAA-Konformität?

Link zum Artikel kopieren

Was ist HIPAA?

Der U. S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ist ein US-Bundesgesetz, das den Umgang mit und den Schutz von Gesundheitsdaten regelt. HIPAA trägt zum Schutz von Gesundheitsdaten bei, indem es Sicherheitskontrollen für elektronische Patientendaten und Datenschutzpraktiken vorschreibt.

HIPAA betrifft im Wesentlichen zwei Arten von Organisationen: „abgedeckte Einrichtungen“ wie Gesundheitsdienstleister, Krankenversicherungen und Clearingstellen im Gesundheitswesen und „Geschäftspartner“ der abgedeckten Einrichtungen wie Abrechnungsunternehmen, Anbieter von elektronischen Gesundheitsakten (EHR), Berater oder IT-Anbieter.

Was sind Protected Health Information (PHI)?

Der Begriff „Protected Health Information“ (PHI) steht für geschützte Gesundheitsdaten und beschreibt alle individuell identifizierbaren Gesundheitsinformationen im Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung, die von den betroffenen Einrichtungen und Geschäftspartnern erstellt, empfangen, gespeichert oder übertragen werden. PHI sind eine Art von persönlich identifizierbaren Informationen (PII), d. h. Daten, mit denen die Identität einer Person festgestellt werden kann.

Im Folgenden werden Datenfelder aufgeführt, die als PHI betrachtet werden können, wenn sie von einer abgedeckten Einrichtung oder einem Geschäftspartner verarbeitet werden, sofern die Daten mit der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen in Zusammenhang stehen:

Name

Adresse

Fingerprints

Gesichtserkennung

Sozialversicherungsnummer

Geburtsdatum

Krankenversicherungsdaten

Krankenaktennummern

Kontonummern

IP-Adressen

Fakturasätze

Ein wichtiger Hinweis ist, dass PHI in verschiedenen Formen auftreten können, sei es in schriftlicher, mündlicher oder elektronischer Form.

Nehmen wir an, dass Michael zum ersten Mal einen Allgemeinmediziner aufsucht und die Praxis Michaels Namen und Adresse aufnimmt, seine Krankenversicherungsdaten erfasst und mündlich seine Krankenakte von seinem vorherigen Arzt anfordert. Alle diese schriftlichen und mündlichen Daten gelten als PHI und müssen geschützt werden.

Nehmen wir nun an, dass Michael in der nächsten Woche einen Online-Termin in derselben Praxis hat. Informationen über Michaels Online-Aktivitäten, die Details über seinen Online-Termin enthalten, können ebenfalls als PHI betrachtet werden, auch wenn es sich um elektronische und nicht um schriftliche oder mündliche Daten handelt.

Was ist die HIPAA-Datenschutzrichtlinie und -Sicherheitsrichtlinie?

Die HIPAA-Datenschutzrichtlinie verpflichtet betroffene Unternehmen und Geschäftspartner, angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Richtlinien zum Schutz von PHI zu treffen. Es gibt strenge Regeln darüber, was eine Organisation mit PHI ohne die Zustimmung der betroffenen Person tun darf, und die Datenschutzrichtlinie gewährt Personen das Recht, die Verwendung ihrer Daten zu erfahren und/oder Korrekturen zu verlangen.

Die Sicherheitsrichtlinien des HIPAA verlangen administrative, physische und technische Schutzmaßnahmen für den angemessenen Umgang mit elektronischen PHI, von der Gewährleistung eines sicheren Zugangs zu Einrichtungen und der Kontrolle von Geräten über die Ernennung von Sicherheitspersonal und die Durchführung von Mitarbeiterschulungen bis hin zur Durchführung von Risikoanalysen.

Warum ist HIPAA wichtig?

Die Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen des HIPAA sind wichtig, um die Gesundheitsinformationen von Einzelpersonen angemessen zu schützen und gleichzeitig den Austausch von Gesundheitsinformationen zu ermöglichen. Dieser Austausch oder Informationsfluss ist notwendig, um eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung bereitzustellen und zu fördern sowie die Gesundheit und das Wohlergehen der US-Bürger zu schützen. Diese Regeln sind besonders wichtig angesichts der Vielfalt des Gesundheitsmarkts, der unterschiedlichen Nutzungen und Offenlegungen, die geregelt werden müssen, und des Zustroms innovativer neuer Technologien in den Gesundheitsbereich, einschließlich Telemedizin, Teletherapie, elektronischer Patientenakten, gerätegestützter Gesundheitsüberwachung und KI-gestützter Pflege. Jede dieser neuen innovativen Technologien bringt ihre eigenen Sicherheits- und Datenschutzherausforderungen mit sich, die von den Einrichtungen gemäß den Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen des HIPAA angegangen werden müssen.

Was sind die häufigsten Verstöße gegen den HIPAA?

Verstöße gegen den HIPAA können hohe Strafen und rechtliche Schritte nach sich ziehen. Einige der häufigsten Verstöße sind:

Datenschutzverletzungen, die auf einen unzureichenden Schutz von PHI zurückzuführen sind, z. B. Diebstahl von PHI aus Profitgründen oder zur persönlichen Bereicherung

Unbefugter Zugriff auf oder unangemessene Offenlegung oder Nutzung von PHI-Daten

Unzureichende und mangelhafte Schulung von Beschäftigten, die mit PHI arbeiten

Versäumnis, nach einer Datenschutzverletzung die zuständigen Behörden und Personen angemessen zu benachrichtigen

Fehlen der erforderlichen physischen, technischen und administrativen Sicherheitsmaßnahmen

Stellen Sie sich vor, Michaels Arzt hätte das Patientenformular mit Michaels Namen, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und medizinischen Anliegen 24 Stunden lang im Wartezimmer liegen lassen, wo es von allen Patienten und Mitarbeitern eingesehen werden konnte. Stellen Sie sich dann vor, der Arzt hätte Michaels Gesundheitsdaten auf ein nicht passwortgeschütztes Online-Portal hochgeladen. Beide Situationen sind Beispiele für Verstöße gegen den HIPAA.

Wie hoch sind die Strafen für Verstöße gegen den HIPAA?

Die Strafen für die Nichteinhaltung des HIPAA sind beträchtlich und können von 100 USD pro Verstoß bis zu 1,5 Mio. USD pro Vorschrift und Jahr reichen. Das Office for Civil Rights (OCR) kategorisiert HIPAA-Verstöße nach Schwere und vorsätzlicher Fahrlässigkeit.

Stufe I: Unkenntnis des Verstoßes. Das Unternehmen ist sich der Nichteinhaltung von HIPAA nicht bewusst. Die Strafen liegen zwischen 100 und 50.000 USD pro Verstoß, wobei die Höchststrafe 25.000 USD pro Jahr beträgt.

Das Unternehmen ist sich der Nichteinhaltung von HIPAA nicht bewusst. Die Strafen liegen zwischen 100 und 50.000 USD pro Verstoß, wobei die Höchststrafe 25.000 USD pro Jahr beträgt. Stufe II: Angemessener Grund. Das Unternehmen hat nicht vorsätzlich fahrlässig gehandelt. Die Strafen für Verstöße der Stufe II liegen zwischen 1.000 und 50.000 USD pro Fall, mit einer Höchststrafe von 100.000 USD pro Jahr.

Das Unternehmen hat nicht vorsätzlich fahrlässig gehandelt. Die Strafen für Verstöße der Stufe II liegen zwischen 1.000 und 50.000 USD pro Fall, mit einer Höchststrafe von 100.000 USD pro Jahr. Stufe III: Vorsätzliche Fahrlässigkeit, die innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung korrigiert wird. Die Bußgelder liegen zwischen 10.000 und 50.000 USD pro Verstoß, mit einem Höchstbetrag von 250.000 USD pro Jahr.

Die Bußgelder liegen zwischen 10.000 und 50.000 USD pro Verstoß, mit einem Höchstbetrag von 250.000 USD pro Jahr. Stufe IV: Vorsätzliche Nachlässigkeit, die nicht innerhalb von 30 Tagen korrigiert wird. Als strengste Stufe können die Strafen für Verstöße der Stufe IV bis zu 1,5 Mio. USD pro Jahr und Bestimmung betragen.

Wie stellen Cloud-Provider die Einhaltung des HIPAA sicher?

Cloud-Provider müssen mit ihren Kunden ein HIPAA-konformes Business Associate Agreement (BAA) abschließen, um PHI zu erstellen, zu empfangen, zu pflegen oder zu übertragen. Ein BAA verpflichtet den Cloud-Provider, PHI angemessen zu schützen und Risikoanalysen durchzuführen, um mögliche Sicherheitslücken zu identifizieren. Es kann auch spezifische Anweisungen zu Datenverfügbarkeit, Backups, Notfallwiederherstellung und Datenaufbewahrung enthalten.

Cloud-Provider haften auch für die unbefugte Weitergabe von PHI oder für das Versäumnis, PHI zu schützen oder die zuständigen Behörden über eine Datenschutzverletzung zu informieren.

Best Practices zur Einhaltung des HIPAA

Hier sind sechs Empfehlungen für die HIPAA-Compliance:

Identifizieren Sie eindeutige Risiken und erstellen Sie Richtlinien für den Umgang mit diesen Risiken, einschließlich Schulungsprogrammen und festgelegten Verfahren für die Meldung von Datenschutzverletzungen. Überwachen Sie die Nutzung von PHI und beschränken Sie den Zugriff auf geschützte Daten so weit wie möglich. Führen Sie regelmäßige und umfassende Risikoanalysen durch, einschließlich Sicherheits- und Compliance-Audits. Integrieren Sie physische und digitale Sicherheitsmaßnahmen wie Passwortschutz, Nutzungsbeschränkungen für Geräte und Medien sowie Zugangskontrollen. Integrieren Sie technische Sicherheitsmaßnahmen wie Audit-Kontrollen, Verschlüsselung und Authentifizierungsrichtlinien. Implementieren Sie Sicherheitsprozesse und eine Infrastruktur, die vertrauenswürdigen Anbietern hilft, mit PHI korrekt zu arbeiten.

Wie hilft Cloudflare bei der Einhaltung des HIPAA?

Cloudflare bietet cloudbasierte Dienste für Netzwerk-, Anwendungs- und Unternehmenssicherheit. Sie helfen Organisationen, die strengen technischen Anforderungen der HIPAA-Sicherheitsregel zu erfüllen und die versehentliche Offenlegung oder den Missbrauch von PHI unter Verletzung der HIPAA-Datenschutzregel zu verhindern. Diese Dienste umfassen:

Cloudflare Zero Trust. Die Zero Trust-Produktsuite von Cloudflare umfasst Funktionen zur Zugriffskontrolle und zum Schutz vor Datenverlust, mit denen Unternehmen den Zugriff auf PHI in ihrem Netzwerk präzise einschränken und die unbefugte Offenlegung von PHI außerhalb ihres Netzwerks verhindern können.

Netzwerkdienste von Cloudflare. Mit den Netzwerkdiensten von Cloudflare können Unternehmen eine sichere Netzwerkgrenze für ihr Unternehmen einrichten, die den HIPAA-Sicherheitsrichtlinien entspricht.Anwendungsdienste von Cloudflare. Die Anwendungsdienste von Cloudflare bieten robusten Schutz für Websites und Anwendungen von Patienten.

Anwendungsdienste von Cloudflare.Die Anwendungsdienste von Cloudflare bieten robusten Schutz für Websites und Anwendungen von Patienten.

Die Produkte von Cloudflare entsprechen den branchenweit anerkannten Sicherheits- und Datenschutzstandards, einschließlich ISO 27001, ISO 27701, SOC 2 und dem EU Cloud Code of Conduct. Obwohl der HIPAA keine formale Validierung der Konformität vorsieht, entsprechen das Netzwerk, die Verwaltungsinfrastruktur und die Prozesse von Cloudflare den Sicherheits- und Datenschutzanforderungen des HIPAA und den damit verbundenen Vorschriften.

Erfahren Sie mehr über die integrierten Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Funktionen einer Connectivity Cloud.