Was ist Data Governance?

Data Governance bezieht sich auf die Gesamtheit der Prozesse, Technologien und Richtlinien, die eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass Daten sicher, korrekt und nutzbar sind. Jedes Unternehmen, das Daten speichert und für Geschäfts- oder Marketingentscheidungen nutzt, kann von Data Governance profitieren. Die Gewährleistung der Vertraulichkeit, des Schutzes und der Konformität von Daten ist Teil der Data Governance, aber sie umfasst auch die Qualität, die Verwaltung von und den Zugriff auf Daten, Sicherheitsmaßnahmen sowie die Durchsetzung einheitlicher Datenrichtlinien.

Schon Privatpersonen können kaum einen Überblick über wichtige Dokumente und Unterlagen behalten, sei es über Steuerunterlagen, Ausweispapiere und Versicherungsinformationen. Unternehmen und Organisationen stehen vor der gleichen Herausforderung, nur in größerem Maßstab. Data Governance ist wie ein abschließbarer Aktenschrank, in dem alle Dokumente so geordnet sind, dass das Unternehmen das Gesuchte zum richtigen Zeitpunkt findet und gleichzeitig seine privaten Informationen sicher aufbewahrt.

Warum ist Data Governance wichtig?

Dank neuer Datenquellen wie den Interaktionen der Nutzer mit Apps oder Datenstreams von Internet of Things-Geräten (IoT) haben Unternehmen Zugriff auf mehr Daten als je zuvor. Und da in der Cloud ein riesiger, nahezu unbegrenzter digitaler Datenspeicher zur Verfügung steht, können sie beliebig viele Daten auf unbestimmte Zeit speichern.

Mithilfe von Data Governance bleiben all diese Daten zuverlässig, sicher, verfügbar und erfasst. Data Governance trägt auch dazu bei, dass vertrauliche oder personenbezogene Informationen geschützt bleiben.

Welche Art von Geschäftszielen werden durch Data Governance unterstützt?

Da Data Governance die Nutzbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von Daten sicherstellt, können alle Aspekte eines Unternehmens davon profitieren. Sie trägt dazu bei, dass das Unternehmen funktionsfähig bleibt, indem sie dafür sorgt, dass alle datengestützten Prozesse wie Versand, Produktbestellung, Marketing, Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb und Personalverwaltung reibungslos funktionieren.

Indirekt dient sie auch der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen – die Teil der Data Governance sind – um negative Auswirkungen auf das Geschäft zu vermeiden, von Geldstrafen bis hin zum Vertrauensverlust der Kunden.

Wie unterstützt Data Governance die Datenanalyse?

Damit die Datenanalyse präzise Erkenntnisse liefert, die als Entscheidungsgrundlage dienen können, müssen die Daten korrekt und von hoher Qualität sein. Ein Teil der Data Governance besteht also darin, sicherzustellen, dass die Daten diesen Anforderungen entsprechen. Datenanalysen, die auf fehlerhaften oder qualitativ minderwertigen Daten basieren, sind nicht von Wert.

Was ist ein Data Governance-Framework?

Ein Data Governance-Framework ist eine Reihe von Regeln und Verpflichtungen für den Umgang eines Unternehmens mit seinen Daten. Data Governance-Frameworks legen fest, wem die Daten gehören und wie sie gespeichert, verwendet oder abgerufen werden sollten.

Data Governance-Frameworks sind wichtig, da der Data Governance-Ansatz im gesamten Unternehmen einheitlich sein muss. Wenn verschiedene Abteilungen ihre eigenen Regeln und Praktiken aufstellen, kann dies zu uneinheitlicher Datenformatierung und zu Sicherheits- oder Datenschutzverletzungen führen.

Welche Technologien und Prozesse sind für Data Governance wichtig?

Für die Verwaltung von Daten sind mehrere Technologien unerlässlich. Dazu gehören unter anderem:

Verschlüsselung: Verschlüsselung verhindert, dass Daten von Unbefugten eingesehen oder verändert werden können, und zwar sowohl an dem Ort, an dem sie gespeichert sind, als auch bei der Übertragung von einem Ort zu einem anderen.

Verschlüsselung verhindert, dass Daten von Unbefugten eingesehen oder verändert werden können, und zwar sowohl an dem Ort, an dem sie gespeichert sind, als auch bei der Übertragung von einem Ort zu einem anderen. Zugriffskontrolle: Sie beschränkt die Verfügbarkeit von Daten auf die Personen, die sie benötigen. Nur autorisierte Personen sollten Zugriff auf Unternehmensdaten erhalten. Die Zugriffskontrolle ist auch für die Datenkonformität von besonderer Bedeutung.

Sie beschränkt die Verfügbarkeit von Daten auf die Personen, die sie benötigen. Nur autorisierte Personen sollten Zugriff auf Unternehmensdaten erhalten. Die Zugriffskontrolle ist auch für die Datenkonformität von besonderer Bedeutung. Protokollierung: Mit Hilfe der Protokollierung kann nachvollzogen werden, welche Daten ein Unternehmen besitzt und was damit geschieht. Dies ermöglicht einen Überblick darüber, wer diese Daten wann verwendet. Die Protokolle enthalten Aufzeichnungen, anhand derer die Teams für Data Governance und Datenkonformität sicherstellen können, dass keine unbefugten Personen auf die Daten zugreifen. Die Protokollierung ist aber auch für Audits unerlässlich. Audits dienen dazu, den Behörden, die für die Durchsetzung der Datenschutzvorschriften zuständig sind, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Mit Hilfe der Protokollierung kann nachvollzogen werden, welche Daten ein Unternehmen besitzt und was damit geschieht. Dies ermöglicht einen Überblick darüber, wer diese Daten wann verwendet. Die Protokolle enthalten Aufzeichnungen, anhand derer die Teams für Data Governance und Datenkonformität sicherstellen können, dass keine unbefugten Personen auf die Daten zugreifen. Die Protokollierung ist aber auch für Audits unerlässlich. Audits dienen dazu, den Behörden, die für die Durchsetzung der Datenschutzvorschriften zuständig sind, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen. Objektspeicher: Dies ist eine Art Cloud-basierter Speicher, der eine nahezu unbegrenzte Speicherung von Daten ermöglicht. Der richtige Anbieter für Objektspeicher mit den richtigen Sicherheitskontrollen macht die Daten im gesamten Unternehmen zugänglich und nutzbar. Andere Arten der Speicherung großer Datenmengen sind Blockspeicher, Blob-Speicher und Speicher in On-Premise-Rechenzentren.

Dies ist eine Art Cloud-basierter Speicher, der eine nahezu unbegrenzte Speicherung von Daten ermöglicht. Der richtige Anbieter für Objektspeicher mit den richtigen Sicherheitskontrollen macht die Daten im gesamten Unternehmen zugänglich und nutzbar. Andere Arten der Speicherung großer Datenmengen sind Blockspeicher, Blob-Speicher und Speicher in On-Premise-Rechenzentren. Data Governance-Tools: Hierbei handelt es sich um Plattformen, die speziell für Data Governance-Aufgaben wie das Speichern, Anzeigen und Interagieren mit Daten entwickelt wurden. Data Governance-Tools können eine Reihe von Funktionen umfassen, einschließlich Features, die sich auf die Einhaltung von Vorschriften und die Zugriffskontrolle konzentrieren.

Wie verhält sich Data Governance zu Datenkonformität und Datenschutz?

Data Governance ist entscheidend für die Einhaltung von Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Die Sicherung von Daten ist Teil einer umfassenden Data Governance, deren Fehlen zu Compliance-Verstößen und Datenschutzverletzungen führt.

Data Governance unterstützt ein Unternehmen auch bei der Einhaltung des Datenschutzes, der für die Compliance unerlässlich ist. Entscheidungen darüber, wie Daten verwendet werden, wer sie sehen kann, wie sie korrigiert werden und wie lange sie aufbewahrt werden, fallen alle in den Bereich der Data Governance.

Data Governance kann Audits erleichtern. Die Protokollierung, die im Rahmen der Data Governance verwendet wird, kann einem Unternehmen dabei helfen, die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.

Letztendlich kann ein Unternehmen ohne ein solides Framework für Data Governance nicht garantieren, dass Daten vertraulich behandelt werden. Und es kann dies auch nicht gegenüber externen Behörden nachweisen.

Wie hilft Cloudflare bei der Data Governance?

Viele Unternehmen, selbst wenn sie über ein Data Governance-Framework verfügen, verlassen sich auf eine Mischung aus veralteten manuellen Prozessen und verschiedenen separaten technologischen Data Governance-Lösungen. Diese Ansätze sind in der Regel sowohl komplex als auch lückenhaft. Die Connectivity Cloud von Cloudflare vereint die verschiedenen Funktionen, die für die Durchsetzung von Data Governance erforderlich sind. Erfahren Sie mehr über Cloudflare für Data Governance.