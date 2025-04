Link zum Artikel kopieren

Was ist das Recht auf Vergessenwerden?

Das „Recht auf Vergessenwerden“ ist das Konzept, dass die persönlichen Daten einer Person, die von einer Organisation oder einem Provider gespeichert wurden, auf Wunsch der Person gelöscht werden müssen. Es handelt sich um ein gesetzliches Recht, das im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gewährt wird, die die persönlichen Daten von Einzelpersonen in der Europäischen Union (EU) schützt. Das Recht auf Vergessenwerden ist jedoch kein absolutes Recht: Es gilt nicht immer für Gerichtsbarkeiten außerhalb der EU, und unter bestimmten zusätzlichen Umständen kann eine Person ihre Daten nicht löschen lassen.

Nehmen wir an, Alice meldet sich für einen monatlichen E-Mail-Newsletter über französischen Wein an, entscheidet aber später, dass sie lieber belgisches Bier als französischen Wein trinkt und der Newsletter für sie nicht mehr relevant ist. Sie meldet sich daraufhin von dem Wein-Newsletter ab. Das Recht auf Vergessenwerden gewährleistet, dass sie nicht nur den Newsletter abbestellen kann (wie in der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation vorgeschrieben), sondern auch verlangen kann, dass der Herausgeber des Newsletters ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse und alle anderen personenbezogenen Informationen aus seinen Unterlagen löscht.

Dieses Recht wurde auch genutzt, um bestimmte Arten von personenbezogenen Informationen aus den Ergebnissen von Suchmaschinen zu entfernen. So haben Einzelpersonen beispielsweise das Recht, personenbezogene Informationen über sich selbst aus den Suchergebnisseiten zu entfernen (innerhalb gewisser Grenzen), wodurch Suchmaschinen wie Google verpflichtet werden, keine Links zu Seiten anzuzeigen, auf denen diese Informationen erscheinen.

Recht auf Vergessenwerden vs. Recht auf Löschung

Dieses Recht wird in der DSGVO eigentlich als“Recht auf Löschung“bezeichnet. Im Allgemeinen wird es jedoch als Recht auf Vergessenwerden bezeichnet.

Das Konzept des Rechts auf Vergessenwerden ist älter als die DSGVO und wurde bereits in früheren Rechtsfällen geltend gemacht. Das in der DSGVO definierte „Recht auf Löschung“ ist jedoch präziser; es enthält die Bedingungen, wann das Recht gilt und wann nicht, und es gibt Organisationen eine Frist von einem Monat, um auf Löschungsanträge zu reagieren.

Was ist die DSGVO?

Die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) ist ein Rechtsrahmen für den Datenschutz, der für die Erhebung und Verarbeitung von Daten innerhalb der EU gilt. Die DSGVO enthält eine Reihe von Anforderungen für die Verarbeitung, Erfassung und Handhabung von Daten und definiert mehrere Rechte für „betroffene Personen“, d. h. Personen in der EU. Eines dieser Rechte ist das Recht auf Löschung, das in Artikel 17 der DSGVO beschrieben ist.

Gilt das Recht auf Vergessenwerden nach der DSGVO auch außerhalb der EU?

Jüngste Gerichtsurteile haben darauf hingewiesen, dass Online-Informationsprovider (z. B. Suchmaschinen) zwar verpflichtet werden können, Informationen innerhalb einer bestimmten Gerichtsbarkeit zu beseitigen, dass sie dies aber nicht weltweit tun müssen. Eine Person kann ihre Daten innerhalb der EU aus den Suchergebnissen löschen lassen, aber Nutzer in Nicht-EU-Ländern sehen diese Daten möglicherweise weiterhin in ihren Suchergebnissen.

Wie kann jemand sein Recht auf Vergessenwerden ausüben?

Die DSGVO legt kein bestimmtes Verfahren fest, mit dem eine Person ihr Recht auf Vergessenwerden ausüben kann. Solange die Anfrage den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter erreicht und bestimmte Bedingungen erfüllt, sollte sie als gültige Anfrage betrachtet werden und die persönlichen Daten der Person sollten gelöscht werden.

Einzelpersonen können einen solchen Antrag entweder mündlich oder schriftlich stellen. Sobald der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter den Antrag erhält, hat er einen Monat Zeit, darauf zu reagieren – entweder durch Löschung der angeforderten Daten oder indem er einen Grund angibt, warum die Daten nicht gelöscht werden können.

In der Regel muss die betroffene Person zusammen mit ihrem Antrag bestimmte Informationen übermitteln, z. B. eine Bestätigung ihrer Identität, welche Daten gelöscht werden sollen und einen Grund für die Löschung.

Gründe für die Ausübung dieses Rechts können sein:

Der Zweck, für den die Daten erhoben wurden, ist nicht mehr gegeben

Die Person widerruft ihre Zustimmung zur Datenerfassung

Die Organisation verwendet die Daten für Marketingzwecke, und die Person widerspricht dieser Verwendung

Die Organisation hat die Daten unrechtmäßig erhoben oder verarbeitet

Die Organisation ist gesetzlich verpflichtet, die Daten zu löschen

Die Person widerspricht der Verarbeitung ihrer Daten, und der Auftragsverarbeiter hat kein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten

Weitere Informationen finden Sie in Artikel 17 der DSGVO.

Wann gilt das Recht auf Vergessenwerden nicht?

Einzelpersonen können ihre Daten unter verschiedenen Umständen nicht löschen lassen. Das Recht auf Löschung gilt beispielsweise nicht, wenn es mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung kollidiert – ein Politiker könnte sich beispielsweise nicht auf das Recht auf Vergessenwerden berufen, um einen kritischen Zeitungsartikel von einer Website zu entfernen. Andere Fälle, in denen das Recht nicht gilt, sind die folgenden:

Die Daten werden verwendet, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen

Die Daten werden zur Erfüllung einer Aufgabe verwendet, die im öffentlichen Interesse liegt

Die Daten werden zur Archivierung im öffentlichen Interesse für wissenschaftliche, historische oder statistische Forschungen verwendet und die Löschung würde die Forschung wahrscheinlich ernsthaft beeinträchtigen

Die Daten sind Teil einer Rechtsverteidigung

Darüber hinaus gibt es noch einige andere Fälle. Die vollständige Liste der Fälle, in denen das Recht nicht gilt, finden Sie in Artikel 17 der DSGVO.

In welchem Zusammenhang steht das Recht auf Vergessenwerden mit den Fair Information Practices?

Die Fair Information Practices sind Richtlinien für die Erhebung und Nutzung von Daten, die in den 1970er Jahren in den USA entwickelt wurden. Die Fair Information Practices sind zwar nicht Teil eines gesetzlichen Rahmens, aber viele der heute geltenden Datenschutzbestimmungen orientieren sich grob an ihnen.

Eine dieser Praktiken ist der so genannte Grundsatz der individuellen Beteiligung, der besagt, dass Einzelpersonen eine Reihe von Rechten haben, darunter das Recht, ihre persönlichen Daten korrigieren oder löschen zu lassen.

Welche weiteren Rechte hat der Einzelne nach der DSGVO?

Die DSGVO räumt Einzelpersonen eine Reihe von Rechten in Bezug auf die Verwendung persönlicher Daten ein, darunter:

Das Recht auf Auskunft: Einzelpersonen müssen leicht verständliche Informationen darüber erhalten, wie ihre Daten gesammelt und verarbeitet werden

Einzelpersonen müssen leicht verständliche Informationen darüber erhalten, wie ihre Daten gesammelt und verarbeitet werden Recht auf Datenübertragbarkeit: Personen können ihre Daten von einem Verantwortlichen zu einem anderen übertragen

Personen können ihre Daten von einem Verantwortlichen zu einem anderen übertragen Auskunftsrecht: Personen haben das Recht, eine Kopie der gesammelten personenbezogenen Daten zu erhalten

Personen haben das Recht, eine Kopie der gesammelten personenbezogenen Daten zu erhalten Recht auf Berichtigung: Personen können unzutreffende Daten über sich selbst korrigieren

Personen können unzutreffende Daten über sich selbst korrigieren Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Umständen können Personen die Art und Weise der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einschränken

Unter bestimmten Umständen können Personen die Art und Weise der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten einschränken Recht auf Widerspruch: Einzelpersonen können der Datenerhebung und -verarbeitung widersprechen, und der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter muss legitime Gründe für die Verwendung der Daten angeben (Gründe, die nicht mit Direktmarketing zusammenhängen)

Einzelpersonen können der Datenerhebung und -verarbeitung widersprechen, und der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter muss legitime Gründe für die Verwendung der Daten angeben (Gründe, die nicht mit Direktmarketing zusammenhängen) Recht auf Widerspruch gegen die automatisierte Verarbeitung: Personen können Widerspruch gegen eine sie rechtlich betreffende Entscheidung einlegen, die auf einer automatisierten Datenverarbeitung beruht

Erfahren Sie mehr unter Was ist die DSGVO?