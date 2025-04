Link zum Artikel kopieren

Warum sollte man die Geschwindigkeit einer Seite testen?

Wenn Automobilhersteller ein neues Automodell entwickeln, beschleunigt es vielleicht auf dem Papier schnell und fährt geschmeidig, aber der Hersteller kann nicht wissen, wie gut das Auto tatsächlich läuft, bis ein Testfahrer es auf die Piste bringt. In ähnlicher Weise ist die Leistung einer Website in einer lokalen Testumgebung nicht immer ein guter Hinweis darauf, wie sie im breiteren Internet, das sich über eine Vielzahl von Netzwerkbedingungen und an verschiedenen Orten erstreckt, funktionieren wird.

Website-Geschwindigkeitstests simulieren die realen Bedingungen und liefern Daten darüber, wie gut eine Website tatsächlich funktioniert. Ein Website-Geschwindigkeitstest sollte Entwicklern nicht nur Aufschluss darüber geben, wie schnell ihre Website oder Anwendung ist, sondern auch darüber, welche Elemente einer Seite drosseln.

Warum ist die Geschwindigkeit der Website wichtig?

Schlecht funktionierende Websites können Nutzer frustrieren und vergraulen. Eine schlechte Website-Performance wirkt sich negativ auf das Suchranking (oder SEO), die Konversionsraten und das allgemeine Benutzererlebnis aus.

Wie können Entwickler die Geschwindigkeit ihrer Websites testen?

Eine Reihe von Organisationen, einschließlich Cloudflare, bieten Geschwindigkeitstests für Websites an. Viele Geschwindigkeitstests identifizieren einzelne Website-Elemente, die die Seite verlangsamen, und liefern darüber hinaus Performance-Metriken.

Neben den Geschwindigkeitstests bietet Cloudflare auch kostenlose CDN-Dienste an, die die Performance der Website steigern und die Latenz verringern.

Welche Performance-Metriken liefert ein Website-Geschwindigkeitstest?

Der grundlegende Cloudflare-Geschwindigkeitstest misst Folgendes:

Ladezeit : Die Zeit, bis ein Browser die Website heruntergeladen und angezeigt hat (in Millisekunden gemessen).

: Die Zeit, bis ein Browser die Website heruntergeladen und angezeigt hat (in Millisekunden gemessen). Time to First Byte (TTFB): Die Zeit, bis der Browser das erste Byte Daten vom Webserver empfängt (in Millisekunden gemessen).

Die Zeit, bis der Browser das erste Byte Daten vom Webserver empfängt (in Millisekunden gemessen). Anfragen: Die Anzahl der HTTP-Anfragen, die ein Browser stellt, um die Seite vollständig zu laden.

Nicht alle Anbieter von Geschwindigkeitstests schlüsseln die Geschwindigkeit einer Website nach denselben Performance-Metriken auf. Andere Performance-Metriken sind: