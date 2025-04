Was ist die Kontrollebene? | Kontrollebene vs. Datenebene

Link zum Artikel kopieren

Was ist eine „Ebene“ in einem Netzwerk?

In Netzwerken ist eine Ebene eine abstrakte Vorstellung davon, wo bestimmte Prozesse stattfinden. Der Begriff wird im Sinne von „Ebene der Existenz“ verwendet. Die beiden Ebenen, auf die in Netzwerken am häufigsten Bezug genommen wird, sind die Kontrollebene und die Datenebene (auch als Weiterleitungsebene bezeichnet).

Was ist die Kontrollebene?

Die Kontrollebene ist der Teil eines Netzwerks, der steuert, wie Datenpakete weitergeleitet werden – also wie Daten von einem Ort zum anderen gesendet werden. Die Erstellung einer Routing-Tabelle zählt z. B. zur Kontrollebene. Router identifizieren Netzwerkpfade mithilfe verschiedener Protokolle und speichern diese Pfade in Routing-Tabellen.

Was ist die Datenebene? Was ist die Weiterleitungsebene?

Im Gegensatz zur Kontrollebene, die festlegt, wie die Pakete weitergeleitet werden sollen, leitet die Datenebene die Pakete tatsächlich weiter. Die Datenebene wird auch als Weiterleitungsebene bezeichnet.

Stellen Sie sich die Kontrollebene wie die Ampeln an den Straßenkreuzungen in einer Stadt vor. Die Datenebene (oder die Weiterleitungsebene) ist dagegen eher mit den Autos vergleichbar, die über Straße fahren, an den Kreuzungen anhalten und sich an die Ampeln halten.

Mit welchen Protokollen erstellen Router ihre Routing-Tabellen?

Border Gateway Protocol (BGP)

Open Shortest Path First (OSPF)

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Intermediate System to Intermediate System (IS-IS)

Was ist Netzwerktopologie?

Die Netzwerktopologie bezieht sich auf die Art und Weise, wie Daten in einem Netzwerk fließen. Die Kontrollebene bestimmt und ändert die Netzwerktopologie. Denken Sie auch hier an die Ampeln, die an Kreuzungen in einer Stadt aufgestellt sind. Die Netzwerktopologie ist wie die Anordnung der Straßen und die Computergeräte im Netzwerk sind wie die Ziele, zu denen diese Straßen führen.

Was ist ein softwaredefiniertes Netzwerk?

Software-defined Networking (SDN) ist eine Methode zur Verwaltung und Konfiguration von Netzwerken mithilfe von Software. Mit der SDN-Technologie konfigurieren IT-Administratoren ihre Netzwerke mittels einer Softwareanwendung, anstatt die Konfiguration der physischen Geräte zu ändern. SDN wird durch die Trennung der Kontrollebene von der Weiterleitungs-/Datenebene ermöglicht.