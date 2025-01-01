Link zum Artikel kopieren

Was ist die Vernetzung von Zweigstellen?

Zweigstellennetzwerke verbinden die verschiedenen Standorte einer Organisation und ermöglichen einen sicheren Informationsaustausch. Viele Unternehmen haben Zweigstellen in einer bestimmten Region oder über die ganze Welt. Damit diese Außenstellen auf dasselbe Firmennetzwerk zugreifen und benötigte Ressourcen nutzen können, müssen sie über Netzwerkverbindungen miteinander verbunden sein. Dieses Bedürfnis wird durch die Vernetzung von Zweigstellen erfüllt – sie verbindet diese Standorte gezielt miteinander und mit einer zentralen Hauptverwaltung, nicht nur mit dem Internet.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Unternehmen hat einen Hauptsitz in San Francisco und weitere Niederlassungen in New York und Los Angeles. Über ein Zweigstellennetzwerk werden sie mit einem zentralen internen Unternehmensnetzwerk verbunden. Dasselbe kann für Banken mit mehreren Standorten, Restaurantketten, Schulen mit verschiedenen Campus-Standorten und anderen verteilten Organisationen gelten.

Typischerweise wurden für Zweigstellennetzwerke verwendet:

Einige Organisationen modifizieren jedoch diese Architektur, um weniger auf Hardware und dedizierte Netzwerkrouten angewiesen zu sein und mehr Flexibilität zur Unterstützung von Remote-Arbeit und Cloud-Computing zu ermöglichen. Zweigstellennetze könnten stattdessen Folgendes verwenden:

Network-as-a-Service (NaaS) für die Konnektivität zwischen Zweigstellen, Rechenzentren und der Cloud

Secure Access Service Edge (SASE) für sichere verteilte Netzwerke und Zugangskontrolle, unabhängig vom Standort

Firewall-as-a-Service (FWaaS) zur Bedrohungsabwehr

Standard-Internet anstelle von gemieteten Standleitungen oder privaten Konnektivität

Natürlich benötigt eine modernisierte Netzwerkarchitektur für Zweigstellen immer noch einige physische Geräte wie Router und Switches, um sich mit dem Internet und dem Unternehmensnetzwerk zu verbinden.

Was ist eine Zweigstelle?

Eine Zweigstelle ist einer der verteilten Standorte, an denen die Arbeit einer Organisation stattfindet. Im Kontext der Vernetzung von Zweigstellen können Zweigstellen Rechenzentren, Geschäfte, Restaurants, Campusse, Banken und andere angeschlossene Standorte umfassen.

Aus der Sicht des Netzwerks sind Zweigstellen Standorte, an denen Konnektivität verfügbar sein muss. Mitarbeitende, Auftragnehmer und andere Nutzer verbinden sich über verwaltete oder nicht verwaltete Geräte mit dem Netzwerk.

Welche Herausforderungen gibt es bei der Vernetzung von Zweigstellen?

Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ihre Zweigstellennetzwerke sowohl sicher als auch schnell sind, um die Produktivität zu unterstützen und ihre Daten zu schützen.

Probleme bei der Anbindung von Zweigstellen

Anwendungsperformance: Da die Zweigstellen sowohl in Bezug auf Kilometer als auch in Bezug auf die Netzwerk-Hops weit voneinander entfernt sind, kann es eine Herausforderung darstellen, sicherzustellen, dass der Traffic effiziente Wege zwischen Zweigstellen und Rechenzentren oder zwischen Zweigstellen und der Cloud nimmt. Dies kann die Performance der Anwendung beeinträchtigen oder aufgrund von Timeouts bei Anfragen zum Absturz bringen.

Da die Zweigstellen sowohl in Bezug auf Kilometer als auch in Bezug auf die Netzwerk-Hops weit voneinander entfernt sind, kann es eine Herausforderung darstellen, sicherzustellen, dass der Traffic effiziente Wege zwischen Zweigstellen und Rechenzentren oder zwischen Zweigstellen und der Cloud nimmt. Dies kann die Performance der Anwendung beeinträchtigen oder aufgrund von Timeouts bei Anfragen zum Absturz bringen. Netzwerkengpässe: Wenn zu viel Datenverkehr durch Engstellen im Netzwerk geleitet werden muss (z. B. wenn eine Zweigstelle plötzlich ihre Belegschaft oder Nutzung erweitert), kann dies zu Performance-Einbußen für Benutzer und Anwendungen führen.

Wenn zu viel Datenverkehr durch Engstellen im Netzwerk geleitet werden muss (z. B. wenn eine Zweigstelle plötzlich ihre Belegschaft oder Nutzung erweitert), kann dies zu Performance-Einbußen für Benutzer und Anwendungen führen. Komplexe Verwaltung: Zweigstellennetzwerke können räumlich weit von lokalisierten IT-Teams entfernt sein, sodass sie mehrere verschiedene Netzwerke aus der Ferne verwalten müssen, ohne direkten Zugriff auf lokale Geräte zu haben.

Sicherheitsprobleme bei Zweigstellennetzwerken

Zur Sicherheit von Zweigstellennetzwerken gehört nicht nur der Schutz der Daten innerhalb des Netzwerks, sondern auch der Daten bei der Übertragung über Netzwerke und zwischen Standorten. Die Zugriffskontrolle ist ebenfalls eine Kernkomponente beim Schutz von Zweigstellennetzen, allerdings kann sie bei einer Kombination aus verwalteten und nicht verwalteten Geräten schwierig durchzusetzen sein. Zu den größten Herausforderungen bei der Sicherheit von Zweigstellennetzwerken gehören:

Größere Angriffsfläche: Durch die dezentrale Vernetzung von Standorten sowie die Vielzahl eingesetzter Geräte entsteht eine breite und wachsende Angriffsfläche für potenzielle Bedrohungen. Bring-your-own-device (BYOD)-Richtlinien führen auch unbekannte Bedrohungen und Sicherheitslücken in Netzwerke ein.

Durch die dezentrale Vernetzung von Standorten sowie die Vielzahl eingesetzter Geräte entsteht eine breite und wachsende Angriffsfläche für potenzielle Bedrohungen. Bring-your-own-device (BYOD)-Richtlinien führen auch unbekannte Bedrohungen und Sicherheitslücken in Netzwerke ein. Transparenz: Das Tracking von böswilligem oder unerwartetem Netzwerk-Traffic in unterschiedlichen Netzwerken ist kompliziert und zeitaufwendig.

Das Tracking von böswilligem oder unerwartetem Netzwerk-Traffic in unterschiedlichen Netzwerken ist kompliziert und zeitaufwendig. Distributed Denial-of-Service (DDoS)-Angriffe: Angreifer können die Ressourcen eines Netzwerks mit Junk-Traffic überlasten, wodurch das Netzwerk offline geht oder der Dienst für legitime Nutzer extrem verlangsamt wird. Für ältere Filialnetze ist die Abwehr dieser Angriffe oft ein sehr manueller Prozess.

Angreifer können die Ressourcen eines Netzwerks mit Junk-Traffic überlasten, wodurch das Netzwerk offline geht oder der Dienst für legitime Nutzer extrem verlangsamt wird. Für ältere Filialnetze ist die Abwehr dieser Angriffe oft ein sehr manueller Prozess. Einhaltung von Vorschriften: Aus vielen der zuvor beschriebenen Gründe (Komplexität, mangelnde Transparenz, große Angriffsfläche) ist die Einhaltung von Datensicherheits- und Datenschutzstandards wie PCI-DSS oder der DSGVO eine große Herausforderung bei der Vernetzung von Zweigstellen.

Aus vielen der zuvor beschriebenen Gründe (Komplexität, mangelnde Transparenz, große Angriffsfläche) ist die Einhaltung von Datensicherheits- und Datenschutzstandards wie PCI-DSS oder der DSGVO eine große Herausforderung bei der Vernetzung von Zweigstellen. Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien: Bei einer Reihe von Benutzern an mehreren Standorten ist es eine Herausforderung, sicherzustellen, dass alle Benutzer und Geräte den offiziellen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.

Wie entwickelt sich die Vernetzung von Zweigstellen, um diesen Herausforderungen zu begegnen?

Für viele Unternehmen sind Niederlassungen weiterhin wichtig, doch heutzutage greifen große Teile der Belegschaft remote auf Unternehmensanwendungen und -ressourcen zu. Und die Einführung von Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen und Cloud Computing bedeutet, dass der Traffic den Netzwerkperimeter eines Unternehmens verlassen muss.

Festcodierte Netzwerkverbindungen sind nicht flexibel genug, um diese Entwicklungen zu unterstützen. Darüber hinaus machen die beschriebenen Probleme alte Ansätze für viele Unternehmen ungeeignet.

Daher wird die Vernetzung von Zweigstellen durch die Einführung flexiblerer, cloudbasierter Modelle wie Secure Access Service Edge (SASE) modernisiert. Dieses Modell umfasst nativ integrierte, anstatt zusätzlicher Sicherheitsmerkmale.

Wie unterstützt Cloudflare die Vernetzung von Zweigstellen?

Cloudflare bietet eine einfach zu bedienende Plattform mit einem einzigen Dashboard für die Verwaltung von Netzwerken. Die cloudbasierten WAN-Services von Cloudflare bieten eine flexible Anbindung von Zweigstellen, während die Smart-Routing-Funktionen von Cloudflare Netzwerkbedingungen in Echtzeit berücksichtigen und Netzwerküberlastungen und -ausfälle umgehen. Mit Cloudflare werden Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien automatisch auf alle Standorte, Nutzer und Geräte angewendet. Erfahren Sie mehr über die SASE-Plattform von Cloudflare.