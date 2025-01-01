Was ist die Vernetzung von Zweigstellen?

Über das Zweigstellennetzwerk werden die Zweigstellen eines Unternehmens miteinander und mit gemeinsamen internen Ressourcen wie Anwendungen, Rechenzentren und der Cloud verbunden.
Zweigstellennetzwerke verbinden die verschiedenen Standorte einer Organisation und ermöglichen einen sicheren Informationsaustausch. Viele Unternehmen haben Zweigstellen in einer bestimmten Region oder über die ganze Welt. Damit diese Außenstellen auf dasselbe Firmennetzwerk zugreifen und benötigte Ressourcen nutzen können, müssen sie über Netzwerkverbindungen miteinander verbunden sein. Dieses Bedürfnis wird durch die Vernetzung von Zweigstellen erfüllt – sie verbindet diese Standorte gezielt miteinander und mit einer zentralen Hauptverwaltung, nicht nur mit dem Internet.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ein Unternehmen hat einen Hauptsitz in San Francisco und weitere Niederlassungen in New York und Los Angeles. Über ein Zweigstellennetzwerk werden sie mit einem zentralen internen Unternehmensnetzwerk verbunden. Dasselbe kann für Banken mit mehreren Standorten, Restaurantketten, Schulen mit verschiedenen Campus-Standorten und anderen verteilten Organisationen gelten.
Typischerweise wurden für Zweigstellennetzwerke verwendet:
Einige Organisationen modifizieren jedoch diese Architektur, um weniger auf Hardware und dedizierte Netzwerkrouten angewiesen zu sein und mehr Flexibilität zur Unterstützung von Remote-Arbeit und Cloud-Computing zu ermöglichen. Zweigstellennetze könnten stattdessen Folgendes verwenden:
Natürlich benötigt eine modernisierte Netzwerkarchitektur für Zweigstellen immer noch einige physische Geräte wie Router und Switches, um sich mit dem Internet und dem Unternehmensnetzwerk zu verbinden.
Eine Zweigstelle ist einer der verteilten Standorte, an denen die Arbeit einer Organisation stattfindet. Im Kontext der Vernetzung von Zweigstellen können Zweigstellen Rechenzentren, Geschäfte, Restaurants, Campusse, Banken und andere angeschlossene Standorte umfassen.
Aus der Sicht des Netzwerks sind Zweigstellen Standorte, an denen Konnektivität verfügbar sein muss. Mitarbeitende, Auftragnehmer und andere Nutzer verbinden sich über verwaltete oder nicht verwaltete Geräte mit dem Netzwerk.
Unternehmen müssen dafür sorgen, dass ihre Zweigstellennetzwerke sowohl sicher als auch schnell sind, um die Produktivität zu unterstützen und ihre Daten zu schützen.
Zur Sicherheit von Zweigstellennetzwerken gehört nicht nur der Schutz der Daten innerhalb des Netzwerks, sondern auch der Daten bei der Übertragung über Netzwerke und zwischen Standorten. Die Zugriffskontrolle ist ebenfalls eine Kernkomponente beim Schutz von Zweigstellennetzen, allerdings kann sie bei einer Kombination aus verwalteten und nicht verwalteten Geräten schwierig durchzusetzen sein. Zu den größten Herausforderungen bei der Sicherheit von Zweigstellennetzwerken gehören:
Für viele Unternehmen sind Niederlassungen weiterhin wichtig, doch heutzutage greifen große Teile der Belegschaft remote auf Unternehmensanwendungen und -ressourcen zu. Und die Einführung von Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendungen und Cloud Computing bedeutet, dass der Traffic den Netzwerkperimeter eines Unternehmens verlassen muss.
Festcodierte Netzwerkverbindungen sind nicht flexibel genug, um diese Entwicklungen zu unterstützen. Darüber hinaus machen die beschriebenen Probleme alte Ansätze für viele Unternehmen ungeeignet.
Daher wird die Vernetzung von Zweigstellen durch die Einführung flexiblerer, cloudbasierter Modelle wie Secure Access Service Edge (SASE) modernisiert. Dieses Modell umfasst nativ integrierte, anstatt zusätzlicher Sicherheitsmerkmale.
Cloudflare bietet eine einfach zu bedienende Plattform mit einem einzigen Dashboard für die Verwaltung von Netzwerken. Die cloudbasierten WAN-Services von Cloudflare bieten eine flexible Anbindung von Zweigstellen, während die Smart-Routing-Funktionen von Cloudflare Netzwerkbedingungen in Echtzeit berücksichtigen und Netzwerküberlastungen und -ausfälle umgehen. Mit Cloudflare werden Zero Trust-Sicherheitsrichtlinien automatisch auf alle Standorte, Nutzer und Geräte angewendet. Erfahren Sie mehr über die SASE-Plattform von Cloudflare.