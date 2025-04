Link zum Artikel kopieren

Was ist ein Personal Area Network (PAN)?

Ein Personal Area Network (PAN) verbindet elektronische Geräte in der unmittelbaren Umgebung eines Nutzers. Ein PAN kann zwischen einigen Zentimetern und einigen Metern groß sein. Eines der häufigsten Beispiele für ein PAN ist die Verbindung zwischen einem Bluetooth-Kopfhörer und einem Smartphone. PANs können auch Laptops, Tablets, Drucker, Tastaturen und andere computergestützte Geräte miteinander verbinden.

PAN-Netzwerkverbindungen sind entweder kabelgebunden oder drahtlos. Zu den kabelgebundenen Verbindungsmethoden gehören USB und FireWire; zu den drahtlosen Verbindungsmethoden Bluetooth (die häufigste), WLAN, IrDA und Zigbee.

Geräte innerhalb eines PANs tauschen zwar Daten untereinander aus, aber PANs enthalten in der Regel keinen Router und stellen daher keine direkte Verbindung zum Internet her. Ein Gerät in einem PAN kann jedoch mit einem Local Area Netzwerk (LAN) verbunden sein, das wiederum eine Verbindung zum Internet herstellt. So können beispielsweise ein Desktop-Computer, eine kabellose Maus und kabellose Kopfhörer miteinander verbunden werden, aber nur der Computer kann eine direkte Verbindung zum Internet herstellen.

Was ist ein drahtloses Personal Area Network (WPAN)?

Ein drahtloses persönliches Netzwerk (Wireless Personal Area Network, WPAN) ist eine Gruppe von Geräten, die ohne die Verwendung von Kabeln miteinander verbunden sind. Die meisten PANs für den täglichen Gebrauch sind heute drahtlos. WPANs verwenden drahtlose Verbindungsprotokolle für den Nahbereich wie z. B. Bluetooth.

Die Reichweite eines WPANs ist in der Regel sehr gering, da drahtlose Nahbereichsprotokolle wie Bluetooth über Entfernungen von mehr als 5–10 Metern nicht effizient sind.

Was ist der Unterschied zwischen einem Body Area Network (BAN) und einem PAN?

Ein Body Area Network (BAN) bezieht sich in der Regel auf medizinische Sensoren mit drahtloser Konnektivität, die am, im oder in der Nähe des menschlichen Körpers angebracht sind. BANs werden zum Tracking oder zur Unterstützung biomedizinischer Funktionen eingesetzt (z. B. ein Herzschrittmacher mit drahtlosen Funktionen). Ein BAN kann mit einem PAN verbunden sein oder WPAN-Technologie verwenden, aber die meisten PANs enthalten keine biomedizinischen Sensoren.

Welche anderen Arten von Netzen gibt es?

Es gibt viele verschiedene Arten von Netzwerken, die sich durch ihre Größe unterscheiden. Lokale Netzwerke (LANs) verbinden Nutzer innerhalb eines einzigen Raums oder Gebäudes, während Wide Area Networks (WANs) das gesamte Internet umfassen können. Andere Arten von Netzwerken, die Sie kennen sollten, sind: