Was ist eine E-Mail? | E-Mail Definition

Elektronische Post, allgemein abgekürzt als „E-Mail“, ist eine Kommunikationsmethode, die elektronische Geräte verwendet, um Nachrichten über Computernetzwerke zu übermitteln. Der Begriff „E-Mail“ bezieht sich sowohl auf das Übermittlungssystem als auch auf einzelne Nachrichten, die gesendet und empfangen werden.

E-Mail gibt es in der einen oder anderen Form bereits seit den 1970er Jahren. Damals schuf der Programmierer Ray Tomlinson eine Möglichkeit, Nachrichten zwischen Computersystemen im Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) zu übertragen. Moderne Formen der E-Mail wurden mit der Entwicklung von E-Mail-Clients (z.B. Outlook) und Webbrowsern für die breite Öffentlichkeit verfügbar. Letztere ermöglichen es den Benutzern, Nachrichten über das Internet mit webbasierten E-Mail-Clients (z.B. Gmail).

Heute ist die E-Mail eine der beliebtesten Methoden der digitalen Kommunikation.Seine weite Verbreitung und seine Sicherheitslücken machen es auch zu einem attraktiven Instrument für Cyberangriffe wie Phishing, Domain-Spoofing und die Kompromittierung von Geschäftsmails (BEC)

E-Mail-Nachrichten werden von Softwareprogrammen und Webbrowsern versendet, die zusammen als E-Mail-Clients bezeichnet werden. Einzelne Nachrichten werden über mehrere Server geleitet, bevor sie den E-Mail-Server des Empfängers erreichen. Dies ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie ein herkömmlicher Brief mehrere Postämter durchläuft, bevor er den Briefkasten des Empfängers erreicht.

Sobald eine E-Mail-Nachricht versendet wurde, durchläuft sie mehrere Schritte bis zu ihrem endgültigen Ziel:

Der Mailserver des Absenders, auch Mail Transfer Agent (MTA) genannt, initiiert eine Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-Verbindung.

Das SMTP prüft die Daten des E-Mail-Umschlags (Envelope Data) – den Text, der dem Server mitteilt, wohin eine Nachricht zu senden ist – auf die E-Mail-Adresse des Empfängers und verwendet dann das Domain Name System (DNS), um den Domain-Namen in eine IP-Adresse zu übersetzen.

Das SMTP sucht nach einem Mail Exchange (MX) Server, der mit dem Domain-Namen des Empfängers verbunden ist. Wenn eine solche vorhanden ist, wird die E-Mail an den Mailserver des Empfängers weitergeleitet.

Die E-Mail wird auf dem Mailserver des Empfängers gespeichert und kann über das Post Office Protocol (POP)* oder Internet Message Access Protocol (IMAP) abgerufen werden. Diese beiden Protokolle funktionieren leicht unterschiedlich: POP lädt die E-Mail auf das Gerät des Empfängers herunter und löscht sie vom Mailserver, während IMAP die E-Mail im E-Mail-Client speichert, so dass der Empfänger von jedem angeschlossenen Gerät aus darauf zugreifen kann.

Um die Analogie zum Postsystem fortzusetzen, stellen Sie sich vor, Alice schreibt einen Dankesbrief an Bob. Sie übergibt den Brief dem Briefträger (MTA), der ihn zum Postamt bringt, wo er sortiert wird. Im Postamt prüft ein Sachbearbeiter (SMTP) die auf dem Umschlag angegebene Adresse. Wenn die Adresse korrekt geschrieben zu sein scheint und mit einem Ort übereinstimmt, der Post empfangen kann (MX-Server), stellt ein anderer Postbote den Brief in Bobs Briefkasten zu. Nachdem er die Post abgeholt hat, könnte Bob die Notiz in seiner Schreibtischschublade aufbewahren, wo er nur an diesem Ort darauf zugreifen kann (POP), oder sie in seine Tasche stecken, um sie an einem beliebigen Ort zu lesen (IMAP).

*Die aktuelle Version des POP-Protokolls heißt POP3.

Was sind die Bestandteile einer E-Mail?

Eine einzelne E-Mail besteht aus drei Hauptkomponenten: dem SMTP-Umschlag, dem Header und dem Textkörper.

SMTP-Umschlag

Der SMTP-„Umschlag“ sind die Daten, die während des E-Mail-Versands zwischen den Servern ausgetauscht werden. Er besteht aus der E-Mail-Adresse des Absenders und der E-Mail-Adresse des Empfängers. Diese Umschlagdaten teilen dem Mailserver mit, wohin die Nachricht zu senden ist, so wie ein Postbote die Adresse auf einem Umschlag referenziert, um einen Brief an die richtige Stelle zuzustellen. Während der E-Mail-Zustellung wird dieser Umschlag jedes Mal verworfen und ersetzt, wenn die E-Mail an einen anderen Server übertragen wird.

Header

Wie der SMTP-Umschlag enthält auch der E-Mail-Header wichtige Informationen über den Absender und den Empfänger. In den meisten Fällen stimmt der Header mit den Informationen im SMTP-Umschlag überein, aber das ist nicht immer der Fall. Ein Betrüger kann zum Beispiel die Quelle einer Nachricht verschleiern, indem er eine legitime E-Mail-Adresse im Header einer E-Mail verwendet. Da der Empfänger nur den Header und den Text einer E-Mail sieht, nicht aber die Daten im Umschlag, weiß er möglicherweise nicht, dass die Nachricht bösartig ist.

Der Header kann auch eine Reihe von optionalen Feldern enthalten, die es dem Empfänger ermöglichen, die E-Mail zu beantworten, weiterzuleiten, zu kategorisieren, zu archivieren oder zu löschen. Weitere Felder im Header sind die folgenden: