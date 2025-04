Link zum Artikel kopieren

Was ist eine Top-Level-Domain (TLD)?

n der DNS-Hierarchie stellt eine Top-Level-Domain (TLD) den ersten Halt nach der Root-Zone dar. Einfacher ausgedrückt, ist eine TLD alles, was auf den letzten Punkt eines Domainnamens folgt. Im Domainnamen „google.com“ zum Beispiel ist „.com“ die TLD. Einige andere beliebte TLDs sind „.org“, „.uk“ und „.edu“.

TLDs spielen eine wichtige Rolle bei der DNS-Suche. Wenn ein Nutzer einen Domainnamen wie“google.com“in sein Browserfenster eingibt, starten die DNS-Resolver die Suche, indem sie mit dem TLD-Server kommunizieren. In diesem Fall ist die TLD“.com", sodass der Resolver den TLD-DNS-Server kontaktiert, der dem Resolver dann die IP-Adresse des Ursprungsservers von Google mitteilt.

Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hat die Autorisierung für alle im Internet verwendeten TLDs und delegiert die Verantwortung für diese TLDs an verschiedene Organisationen. Zum Beispiel betreibt ein amerikanisches Unternehmen namens VeriSign alle „.com“ und „.net“ TLDs.

Ein weiterer Sinn der TLDs ist es, den Verwendungszweck von Domainnamen zu klassifizieren und zu kommunizieren. Jede TLD sagt etwas über die vorangehende Domain aus; sehen wir uns einige Beispiele an:

„.com“ ist für kommerzielle Unternehmen bestimmt.

Auch die TLDs selbst werden in eine von mehreren Gruppen eingeteilt.

Welche verschiedenen Arten von TLDs gibt es?

Generische TLDs: Generische TLDs (gTLDs) umfassen einige der gebräuchlichsten Domainnamen im Internet, wie „.com“, „.net“ und „.org“. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hat die Schaffung neuer gTLDs früher stark eingeschränkt, aber 2010 wurden diese Einschränkungen gelockert. Jetzt gibt es Hunderte von weniger bekannten gTLDs, wie „.top“, „.xyz“ und „.loan“.

Sind TLDs wichtig?

Es gibt mittlerweile so viele TLD-Optionen, dass die Auswahl für jemanden, der einen neuen Domain-Namen registrieren möchte, überwältigend sein kann. Jahrelang galt „.com“ als die einzige Option für seriöse Unternehmen. Da jedoch das Angebot an „.com“-Domains schrumpft und einige der neueren TLDs weiter an Fahrt gewinnen, hat sich die Wahrnehmung von alternativen TLDs verändert. Einige große Unternehmen übernehmen bereits alternative TLDs für bestimmte Anwendungsfälle. Unternehmen haben heute die Möglichkeit, einen cleveren und einprägsamen Domain-Namen mit einer alternativen TLD zu erstellen, anstatt sich mit einer „.com“-Domain arrangieren zu müssen.

Wie Sie eine TLD registrieren

Jeder kann einen Domain-Namen, einschließlich einer TLD, über einen Domain-Name-Registrar registrieren. Domain-Name-Registrare verwalten die Vergabe von Domain-Namen gegen eine Gebühr. Sie bieten eine Vielzahl von TLDs an, wobei das Angebot bei einigen größer ist als bei anderen. Einige TLDs sind teurer als andere. Die Preise variieren je nach Angebot und Nachfrage.

Registranten sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie ihre TLD nicht dauerhaft besitzen. Stattdessen werden Domains geleast und können nach Ablauf des Leasingvertrags verfallen. (Vertrauenswürdige Domain-Name-Registrare benachrichtigen Registranten, wenn eine Domain bald abläuft, damit sie diese verlängern können.)

Cloudflare Registrar bietet eine kostengünstige Registrierung und Verlängerung von Domains ohne Aufschläge oder versteckte Gebühren. Cloudflare Registrar unterstützt über 200 TLDs, von Nischen-TLDs bis hin zu den beliebtesten TLDs wie „.com“, „.org“ und „.uk“. Erfahren Sie mehr über Cloudflare Registrar.