So übertragen Sie einen Domainnamen

Ein Domainname ist der Name einer Website, wie „cloudflare.com“. Domainnamen werden über Domain-Registrare reserviert. Websitebesitzer, die die Art und Weise, wie ihre Domain verwaltet wird, ändern möchten, müssen eine Domainübertragung von einem Registrar zu einem anderen durchführen.

Die Übertragung einer Domain zu Cloudflare Registrar ist ganz einfach: Folgen Sie den Schritten in diesem Dokument, um loszulegen. Cloudflare Registrar erhebt keine Aufschläge auf Domains und bietet ein erhöhtes Sicherheitsniveau, um Domain-Hijacking und andere Angriffe zu verhindern. Lesen Sie weiter, um mehr über Domainübertragungen zu erfahren.

Was ist eine Domainübertragung?

Eine Domainübertragung ist der Vorgang, bei dem ein Domainname von einem Registrar zu einem anderen verschoben wird. Domain-Registrare sind Unternehmen, die es ermöglichen, Domainnamen zu registrieren (umgangssprachlich sagt man Domainnamen „kaufen“, aber in Wirklichkeit werden Domainnamen geleast). Eine Einzelperson oder Organisation möchte vielleicht ihre Domain von einem Registrar zu einem anderen übertragen, um von bestimmten Funktionen oder Preisen zu profitieren.

Beachten Sie, dass Domains nach ihrer Registrierung 60 Tage lang gesperrt sind, eine Domain muss also mindestens für diesen Zeitraum registriert sein, um für eine Übertragung berechtigt zu sein.

So führen Sie eine Domainübertragung durch

Der Prozess zur Übertragung eines Domainnamens variiert je nach Registrar oder Web leicht. Aber diese grundlegenden Schritte sind fast immer Teil des Prozesses:

Der aktuelle Registrar und der neue Registrar kontaktieren den Registranten während des Übertragungsprozesses, sodass die Aktualisierung oder Bestätigung der Kontaktinformationen ein wichtiger erster Schritt ist.

Die Bestätigung der Kontaktinformationen trägt auch dazu bei, dass Registranten während der Übertragung nicht die Kontrolle über ihre Domainnamen verlieren. Wenn beispielsweise für die Übertragung der Domain ein Autorisierungscode benötigt wird (mehr zu diesen Codes weiter unten), wird dieser möglicherweise an die falsche E-Mail-Adresse gesendet, weil die mit der Domain verbundenen Kontaktdaten veraltet sind. Dann könnte jemand außer dem Registranten diesen Code verwenden, um die Domain an einen neuen Registrar zu übertragen und die Domain zu übernehmen.

Für den Fall, dass Änderungen an den Kontaktinformationen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass der Registrar die Domain 60 Tage lang sperrt. Wenn Sie die Kontaktinformationen der Domain immer auf dem neuesten Stand halten, können Sie als Registrant solche Verzögerungen vermeiden.

ICANN – die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die Domain-Namen verwaltet – verlangt, dass Aufzeichnungen darüber geführt werden, wer einen Domainnamen verwendet. Registranten mit aktiviertem Domain-Datenschutz können diese Informationen vor der Öffentlichkeit verbergen, aber der Domain-Datenschutz muss möglicherweise deaktiviert werden, um die Übertragung zum neuen Registrar abzuschließen.

2. Domainübertragung einleiten

Als Nächstes muss der Registrant den aktuellen Registrar kontaktieren und eine Übertragung beantragen. Gleichzeitig sollte der Registrant ein Konto bei dem neuen Registrar erstellen und die Domain zum Konto hinzufügen.

3. Domainnamen entsperren

Domains sind in der Regel standardmäßig gesperrt, damit sie nicht versehentlich geändert oder gelöscht werden können. Domain-Registrar-Sperren helfen ebenfalls, Domain-Hijacking zu verhindern. Um eine Domain zu übertragen, muss sie zunächst entsperrt werden. Registrare haben verschiedene Methoden zum Entsperren von Domains, aber normalerweise sollte es in ihrem Dashboard eine Option dafür geben.

4. Autorisierungscode anfordern

Diese zusätzliche Sicherheitsstufe soll sicherstellen,, dass Domains nicht ohne Zustimmung des Registranten übertragen werden. Der bestehende Registrar sendet per E-Mail einen Autorisierungscode an den Registranten, der diesen Code dann an den neuen Registrar weitergeben muss, um die Übertragung abzuschließen. Es kann einige Tage dauern, bis der Autorisierungscode eintrifft.

5. Übertragung bestätigen

Sowohl der aktuelle als auch der neue Registrar kontaktieren den Registranten per E-Mail zur endgültigen Genehmigung der Domainübertragung. Es kann einige Tage dauern, bis der neue Registrar die Domain konfiguriert hat.

Was ist eine Domainsperre?

Eine Domainsperre ist ein Sicherheitsmerkmal, das sicherstellt, dass Registranten nicht die Kontrolle über ihre Domains verlieren. Es ist wie bei einer Kreditsperre, die böswillige Parteien daran hindert, die Kreditwürdigkeit einer Person zu manipulieren. Gesperrte Domains können nicht übertragen oder geändert werden.

Domains können sowohl von Registraren als auch von Registern gesperrt werden. Kurze Definitionen:

Domain- Register sind berechtigt, Domainnamen zu vergeben (wie ein Großhändler)

sind berechtigt, Domainnamen zu vergeben (wie ein Großhändler) Domain- Registrare sind akkreditierte Unternehmen, die Domainnamen an Privatpersonen und Unternehmen vermieten (wie ein Einzelhändler)

sind akkreditierte Unternehmen, die Domainnamen an Privatpersonen und Unternehmen vermieten (wie ein Einzelhändler) Domain-Registranten sind Personen oder Unternehmen, die Domains kaufen (wie Privatkunden).

Registrar-Sperre

Registrar-Sperren werden, wie der Name schon sagt, vom Domain-Registrar implementiert. Viele Registrare wenden diese Sperren standardmäßig an, um ihre Registranten zu schützen. Dazu wenden sie den Statuscode REGISTRAR-LOCK (Registrar-Sperre) auf die Domainnamen-Einträge an. In der Regel bieten die Registrare den Registranten eine einfache Möglichkeit, die Sperre in ihrer Benutzeroberfläche aufzuheben.

Register-Sperre

Register-Sperren werden von der Domain-Register, nicht vom Registrar angewandt. Ähnlich wie Registrar-Sperren schützen sie Domainnamen vor Übertragung, Änderung oder Löschung. Um eine solche Sperre aufzuheben, muss der Registrar das Register im Namen des Registranten kontaktieren. Das Register unternimmt in der Regel zusätzliche Schritte zur Authentifizierung der Anfrage, bevor die Sperre aufgehoben wird. Register-Sperren werden durch den Statuscode „serverUpdateProhibited“ in den Einträgen der Domain angezeigt.

Die Schritte zum Aufheben einer Registry-Sperre beinhalten in der Regel eine Menge manueller Bestätigungen. Ein Workflow könnte wie folgt aussehen:

Der Registrar kontaktiert eine Reihe von „Must-Call“-Telefonnummern für Führungskräfte (wie vom Registranten vordefiniert), um die Genehmigung zu beantragen

Alle Führungskräfte müssen den richtigen Passcode eingeben, um die Anfrage zu validieren

Nachdem die Genehmigung manuell verifiziert wurde, ruft der Registrar die Registry (z. B. Verisign für .com -Domains), um die Sperre aufzuheben und die Änderung vorzunehmen

Eine Domain, die sowohl vom Registrar als auch vom Register gesperrt ist, bietet zusätzlichen Schutz vor Domain-Hijacking; Allerdings kann es länger dauern, eine solche Domain zu übertragen, da die Aufhebung beider Sperren mehrere Autorisierungsschritte erfordert.

Was sind die Vor- und Nachteile einer Domainübertragung?

Nicht alle Registrare bieten das gleiche Maß an Domain-Schutz, und einige verlangen mehr als andere. Darüber hinaus bieten viele Registrare auch Web-Hosting-Dienste an. Die Übertragung von Domains von Registraren, die Hosting anbieten, kann zu einem Verlust des Zugangs zu diesen Hosting-Diensten führen.

Domain-Übertragungen brauchen Zeit: ein paar Tage oder Wochen. Domain-Übertragungen bergen auch ein gewisses Risiko, da immer die Möglichkeit besteht, dass eine böswillige Person versucht, die Domain während der Übertragung zu kapern, in der Regel durch eine Übertragung zu einem anderen Registrar.

Der Vorteil besteht darin, dass die Übertragung einer Domain zu einem weniger teuren Registrar zu Kosteneinsparungen führt. Es ist auch möglich, Domains zu Registraren zu übertragen, die stärkere Domain-Sicherheit oder zusätzliche Web-Hosting- und Entwicklungsfunktionen bieten.

So übertragen Sie eine Domain zu Cloudflare

Die Übertragung einer Domain zu Cloudflare Registrar kann erhebliche Kosteneinsparungen und mehr Sicherheit bieten.

Erfahren Sie, wie Sie Domains von allen wichtigen Registraren, einschließlich GoDaddy, Namecheap und Squarespace, zu Cloudflare übertragen können.