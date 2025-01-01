Link zum Artikel kopieren

So kaufen Sie einen Domain-Namen

Wenn Sie einen Domain-Namen kaufen möchten, müssen Sie erst einen freien Domain-Namen finden und ihn bei einem Domain-Name-Registrar kaufen. Alle, die ein neues Unternehmen gründen, eine Webanwendung entwickeln oder eine Website einrichten wollen, sollten zuallererst wissen, wie sie einen Domain-Namen kaufen.

So kaufen Sie eine Domain:

Finden Sie Domain-Name-Registrare mit gutem Ruf Identifizieren Sie die verfügbaren Domain-Namen-Optionen Wählen Sie einen Domain-Namen Vergleichen Sie die Preise verschiedener Registrare Kaufen Sie den Domain-Namen

Einige Plattformen zum Erstellen von Websites bieten auch integrierte Registrar-Dienste, was praktisch sein kann. Cloudflare verkauft Domain-Namen zum Selbstkostenpreis, ohne Aufschläge oder Gebühren, und bietet eine benutzerfreundliche Seite für die Suche nach Domain-Namen.

Was ist ein Domainname?

Ein Domain-Name ist der Name einer Website oder das, was manchmal als URL bezeichnet wird: cloudflare.com ist ein Beispiel für einen Domain-Namen.

Domain-Namen werden anstelle von IP-Adressen zum Auffinden und Laden von Websites verwendet. So wie jedes Haus und jedes Gebäude über eine Straßenadresse verfügt, haben alle Websites und Anwendungen im Internet eine eigene IP-Adresse. IP-Adressen bestehen jedoch aus einer langen Folge von Zahlen (bzw. alphanumerischen Zeichen bei IPv6). Diese sind schwer zu merken, geschweige denn korrekt anzugeben. Um das Internet nutzbar zu machen, ordnet das Domain Name System (DNS) den IP-Adressen menschenlesbare Domain-Namen zu. Anstatt sich viele Zahlen merken zu müssen, können die Nutzer einfach cloudflare.com oder eine andere Website ihrer Wahl eingeben.

Außerdem können sich die IP-Adressen von Websites ändern, wenn der Hosting-Server gewechselt wird. Aber selbst wenn sich die IP-Adressen ändern, können die Nutzer die Website immer noch über denselben DNS-Domain-Namen aufrufen, mit dem sie vertraut sind.

Wie Domain-Namen funktionieren

Ein Domain-Name besteht aus zwei oder drei primären Teilen: der Top-Level-Domain (TLD), der Second-Level-Domain (2LD) und bei einigen Domain-Namen der Third-Level-Domain (3LD).

Die TLD ist das, was ganz am Ende des Domain-Namens steht, wie .com, .org, oder .gov sowie Ländercodes wie .de oder .fr. Der Name der Website, des Unternehmens oder des Dienstes ist die 2LD oder 3LD („cloudflare“ ist die 2LD in „cloudflare.com“).

Die Second-Level- oder Third-Level-Domain ist der eindeutigste Teil des Domain-Namens. Beim Kauf eines Domain-Namens sollten jedoch auch die TLD und der Ländercode berücksichtigt werden. Eine Website mit der TLD .com wird anders wahrgenommen als eine Website mit der TLD .org. Und Web-Besucher in Großbritannien vertrauen wohl eher einer Website mit der TDL .uk als ohne. Beachten Sie, dass ein Domain-Name möglicherweise nicht in allen TLD/2LD/3LD-Kombinationen verfügbar ist.

So kaufen Sie einen Domain-Namen: Die ersten Schritte

1. Finden Sie einen vertrauenswürdigen Domain-Name-Registrar

Domain-Name-Registrare vermieten Domain-Namen an jeden, der eine Website einrichten möchte. Suchen Sie nach seriösen Anbietern, die keine unnötigen Gebühren verlangen oder Domainbesetzung betreiben. Die besten Domain-Name-Registrare machen es ihren Kunden einfach, auf ihrer Website nach verfügbaren Domains zu suchen.

2. Identifizieren Sie potentielle Domain-Namen

Erstellen Sie eine Liste mit potenziellen Domain-Namen. Im Idealfall sollten Domain-Namen kurz, direkt und einprägsam sein: der Name des Unternehmens, der Dienstleistung oder der Website sowie eine relevante TLD. Domain-Namen werden zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Erstellen Sie daher eine Liste mit Optionen, die in Ihr Budget passen. Denken Sie daran, dass es sich bei dem Preis für einen Domain-Namen um eine Jahresgebühr und nicht um einmalige Kosten handelt.

3. Wählen Sie einen Domain-Namen

Wählen Sie den Namen, der am besten zu Ihrem Budget und Ihrem Anwendungsfall passt.

4. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Registrare

Einige Domain-Name-Registrare erheben Gebühren für Domains oder erheben Verlängerungsgebühren. (Cloudflare verzichtet darauf.) Die Preise können deshalb variieren, je nachdem, wo die Domain gekauft wird.

5. Kaufen Sie einen Domain-Namen

Folgen Sie den Anweisungen des Registrars, um den Kauf des Domain-Namens abzuschließen. Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) verfolgt, wer Domain-Namen betreibt, daher sind einige Kontaktdaten erforderlich.

Hinweis: Obwohl es oft heißt, dass man einen Domain-Namen kauft oder erwirbt, werden Domain-Namen in Wirklichkeit gemietet. Domain-Name-Registries stellen Domain-Namen gegen eine Gebühr aus und verwalten sie. Registrare fungieren als Vermittler zwischen Registries und Website-Betreibern und ermöglichen es Website-Betreibern, Domain-Namen für ein Jahr, zwei Jahre oder bis zu fünf Jahre am Stück zu mieten. Die Domain-Namen müssen nach Ablauf der ersten Mietperiode erneuert werden.

6. Erneuern Sie den Domain-Namen

Die meisten Registrare verlängern Domains automatisch (anhand der hinterlegten Zahlungsmethode). Sie informieren die Registrierten 30 Tage im Voraus, damit diese die Verlängerung gegebenenfalls ablehnen können.

Betrügerische Registrare hingegen lassen den Domain-Mietvertrag auslaufen und verkaufen die Domain dann zu einem überhöhten Preis an den ursprünglichen Registranten zurück. Dies ist ein weiterer Grund, warum es wichtig ist, einen seriösen Registrar zu verwenden.

Wenn der Lease für die Domain ohne Verlängerung abläuft, gibt es in der Regel eine Kulanzfrist, in der der Registrant die Domain noch zurückkaufen kann. Schließlich wird der Eintrag des Domain-Registranten gelöscht und der Domain-Name wird wieder der öffentlich zum Verkauf angeboten. Erfahren Sie mehr darüber, was mit abgelaufenen Domains passiert.

Was kostet ein Domain-Name?

Die Preise für Domain-Namen richten sich nach Nachfrage und Verfügbarkeit. Ein stark nachgefragter Domain-Name kostet mehr. Für die meisten Domains werden die Preise von der Domain-Namen-Registries festgelegt. Einige Registrare erheben dann noch einen Aufschlag, um einen Gewinn zu erzielen. Stellen Sie sich die Registry als einen Großhändler vor, der Waren an Einzelhändler (die Registrare) verkauft, die diese Waren dann an Verbraucher vertreiben.

Beachten Sie, dass auch die TLD einen Kostenfaktor darstellt. Spezielle TLDs kosten mehr als generische TLDs wie .com oder .org.

Registrare können auch Verlängerungsgebühren erheben, wenn die ursprüngliche Laufzeit des erworbenen Domain-Namens abläuft. Dies erhöht die Kosten eines Domain-Namens.

Trotz all dieser potenziellen Aufschläge und Gebühren sind viele Domain-Namen kostengünstig verfügbar. Einige Registrare erheben keine Aufschläge oder Gebühren, was zu großen Kosteneinsparungen führt.

Verkauft Cloudflare Domain-Namen?

Cloudflare bietet eine vollständige Plattform, auf der Kunden Websites und Apps erstellen, veröffentlichen, schützen und beschleunigen können.

Dazu gehört Cloudflare Registrar, ein Dienst zum Kauf von Domain-Namen. Cloudflare Registrar schlägt keine Gebühren auf Domainregistrierungen auf und erhebt keine Verlängerungsgebühren: Stattdessen gibt Cloudflare einfach den von der Registrierungsstelle (Registry) erhobenen Preis weiter. Die Kosteneinsparungen können erheblich sein – denken Sie etwa an den Unterschied zwischen dem Einkauf bei einem Großhändler und einem Einzelhandelsgeschäft.

Mit Cloudflare Registrar können Sie ganz einfach einen Domain-Namen finden und kaufen und sofort mit der Einrichtung einer Website beginnen. Jetzt nach verfügbaren Domains suchen.

FAQs

Was ist ein Domainname?

Ein Domainname ist die Adresse einer Website, wie „cloudflare.com“. Websites haben alle IP-Adressen, die wie Telefonnummern für Computer und Geräte sind, die mit dem Internet verbunden sind. IP-Adressen sind lange alphanumerische Zeichenfolgen, die schwer zu merken und korrekt einzugeben sind. Daher erleichtert die Verwendung von Domainnamen, die den IP-Adressen entsprechen, den Menschen die Nutzung des Internets.

Was ist ein Domainname-Registrar?

Ein Domain-Name-Registrar ist ein Dienst, der es Personen oder Unternehmen ermöglicht, Domainnamen für ihre Websites zu registrieren.

Was ist eine Top-Level-Domain (TLD)?

Eine Top-Level-Domain (TLD) ist der Endteil eines Domainnamens, wie z. B. „.com“. .org, oder .gov Die TLD zeigt oft den Typ oder den Standort einer Website an.

Welche Schritte sind erforderlich, um einen Domainnamen zu kaufen?

Um einen Domainnamen zu kaufen, suchen Sie zunächst nach seriösen Domain-Name-Registraren. Prüfen Sie dann, welche Namen verfügbar sind, wählen Sie einen Namen, vergleichen Sie die Preise und kaufen Sie Ihre gewählte Domain.

Wie wird die Preisgestaltung für Domainnamen festgelegt?

Die Preise für Domainnamen variieren je nach Nachfrage, Verfügbarkeit und TLD. Einige Registrare erheben Aufschläge oder Verlängerungsgebühren, während andere, wie Cloudflare, Domains zum Selbstkostenpreis verkaufen.

Was ist DNS (Domain Name System)?

Das DNS übersetzt benutzerfreundliche Domainnamen in alphanumerische IP-Adressen, sodass Nutzer mit leicht zu merkenden Namen auf Websites zugreifen können.

Besitzen Sie einen Domainnamen dauerhaft?

Nein, Domainnamen werden geleast, nicht vollständig gekauft. Sie zahlen eine jährliche Gebühr, um den Namen weiterhin zu nutzen, und müssen diese vor Ablauf des Vertrags erneuern.

Was ist Cloudflare Registrar?

Cloudflare Registrar ist der Domainregistrierungsdienst von Cloudflare, der Domains zum Selbstkostenpreis ohne zusätzliche Aufschläge oder Verlängerungsgebühren anbietet.

Wie ist ein Domainname aufgebaut?

In den USA hat ein Domainname normalerweise eine Top-Level-Domain (TLD), eine Second-Level-Domain (der Hauptname) und manchmal eine Third-Level-Domain (wie „www“ oder „blog“). In anderen Ländern ist die TLD fast immer ein Ländercode (wie ".uk"). oder „.ca“), gefolgt von einer Second-Level-Domain wie .co und dann einer Third-Level-Domain (dem Hauptnamen der Website).

Was ist ICANN?

ICANN, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ist die Organisation, die unter anderem verfolgt, wer Domainnamen weltweit besitzt und verwaltet, und die viele andere Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Stabilität des Internets wahrnimmt.